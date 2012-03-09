Populærmusikk

– Sterk indre drivkraft

Publisert
09.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Radio Nova fyller 30 år og feirer i en uke.

Programmet Sort Kanal, som startet i 1984, får sin egen kveld i jubileumsprogrammet. Da skal Christopher Nielsen framføre glansnummeret Ur-Sonaten av Kurt Schwitters, Origami Arktika spiller konsert mens tegneserieskaper Waldemar Hepstein skal synge karaoke. Sort Kanal er et av de eldste radioprogrammene som er lufta i dag, i følge Radio Nova.

— Sort Kanal-gjengen og ånden lever i beste velgående fortsatt, og ingenting tyder på at de skal forsvinne. Det samme gjelder Kvegpels, som skal ha livesending. Det er 20 år siden brødrene Kristopher og Aleksander Schau startet Kvegpels, sier Kjetil Moen, som er tidligere daglig leder i Radio Nova og medlem i jubileumskomiteen.

— Ivrige ungdommer

I den ukelange 30-årsfeiringen kan man blant annet møte Lars Roar Langslet (H), kulturministeren som opphevet radiomonopolet i 1981 og redet grunnen for at Radio Nova oppstod i 1982. Langslet skal delta i en paneldebatt.

— Men hvordan kan drive en studentradio så lenge?

— Det er mulig fordi det er masse unge mennesker som er ivrige på å lære seg journalistikk på den riktige og beste måten, og selvfølgelig, de siste ti årene, den økonomiske støtten fra semesteravgiftene ved Universitetet. Så lenge man holder på vil det ikke være noen som greier å avslutte Radio Nova. Det vil alltid være et behov. Det er en sterk indre drivkraft i organisasjonen, sier Moen.

Følg musikkdiskusjonen: Ballade på Twitter

Utluftning

Moen anslår at Radio Nova bytter ut rundt 50 journalister i løpet av et år, og at cirka 80 personer ønsker seg inn.

— Det er mye kompetanse man opparbeider på kort tid, som så forsvinner fort ut. Men det er slik det må være siden vi er en studentaktør. Det er også mange medlemmer som er med i flere år og som sikrer videreføring av kompetanse og engasjement.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Stor konkurranse

Moen mener at Radio Nova er godt rustet for framtiden og overgangen til DAB-radio når FM-båndet etter planen skal slukkes i 2017. En av utfordringene er å legitimere sin eksistens i et voksende radiomarked.

— Det er klart at Radio Nova var mye mer populære før og hadde mye lyttere på 1980 og 1990 tallet. En periode på 80-tallet tror jeg man hadde rundt 100 000 lyttere siden det var så få aktører i radiomarkedet. I dag er Radio Nova mye mer marginalisert siden det er så mange kanaler. Utfordringen blir å finne sin rolle i den raskt endrede mediehverdagen, spesielt med tanke på framtida med DAB-pluss og enda flere kanaler. Vi må også skape en levedyktig økonomisk plattform, sier Moen.

Studentradioen Radio Nova starter sin ukelange jubileumsfeiring lørdag 10. mars på Gamla i Oslo.

