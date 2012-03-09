Sister Rain-utstilling

Galleri MAP i Oslo åpner Sister Rain-utstillingen fredag 9. mars, og bandet spiller konsert åpningskvelden.

Bandet gav ut sitt første album i 1988 og slapp «Sisters Kitchen» i 2011.

På Galleri MAP skal håndlagde silketrykk og tapet som ble brukt som plateomslag stilles ut, sammen med konsertplakater.

Sister Rain har også sluppet utgivelser som har inneholdt t-skjorter, sokker, askebegre og sukkertøy, noe som blir å finne på utstillingen.

Bandet holder også konsert fredag 16. mars på samme sted, Galleri MAP.