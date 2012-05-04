Øya priset

Oslo kommunes kulturpris til festivalen i Gamlebyen.

Øyafestivalen startet i 1999 på Kalvøya i Bærum og flyttet til Gamlebyen og Middelalderparken i Oslo i 2001. Nå har de fått Oslo kommunes kulturpris.

Prisen er på 100 000 kroner og ble overrakt festivalledelsen på en høytidelig seremoni i Oslo Rådhus av ordfører Fabian Stang.

— Vi ble både overveldet og overrasket. En kikk på nettet over de som har vunnet prisen tidligere, gjorde inntrykk på oss. Vi er voldsomt stolte. Fra 1999 har vi hatt rundt 2.000 konserter, og over 16.000 frivillige har lagt ned en herlig innsats, sa daglig leder Stein Arne Blomseth til dittoslo.no etter overrekkelsen.

— Prispengene på 100.000,- ønsker vi å bruke på et nytt prosjekt, som skal gi de under 18 år et konserttilbud i sitt nærmiljø. Til høsten vil et større norsk band turnere et utvalg av Oslos ungdomsklubber, skriver festivalen på sin hjemmeside.

Prisen har blitt delt ut siden 1966.