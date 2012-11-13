Øya nominert til festivalpris

Øyafestivalen er nominert i kategorien «Artists favourite festival» under den fjerde utgaven av European Festival Awards, som finner sted i Groningen i Nederland onsdag 9. januar.

«Det er en ære å være på denne lista og vi er veldig spente på utdelingen på nyåret,» skriver Øyafestivalen på sine hjemmesider.

Blant de andre nominerte i samme kategori finner man Roskilde (Danmark), Way Out West (Sverige), Primavera Sound (Spania), Pukkelpop (Belgia) og Open Air St Gallen (Sveits).