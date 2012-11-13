Bransjen

Øya nominert til festivalpris

Publisert
13.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

I kategorien «artistenes favorittfestival».

Øyafestivalen er nominert i kategorien «Artists favourite festival» under den fjerde utgaven av European Festival Awards, som finner sted i Groningen i Nederland onsdag 9. januar.

«Det er en ære å være på denne lista og vi er veldig spente på utdelingen på nyåret,» skriver Øyafestivalen på sine hjemmesider.

Blant de andre nominerte i samme kategori finner man Roskilde (Danmark), Way Out West (Sverige), Primavera Sound (Spania), Pukkelpop (Belgia) og Open Air St Gallen (Sveits).

FestivalerPriser

Øyafestivalen

Øya i overskudd

Øyafestivalen gikk med et lite overskudd i fjor, men kostnadene økte mer enn inntektene.

Øya må flytte

Jernbaneverket trenger Middelalderparken i 2014.

Øya priset

Oslo kommunes kulturpris til festivalen i Gamlebyen.

Øyafestivalen publikum

Indie eller big business?

De kaller seg boutique-festivaler. Men betyr det shopping og luksus, eller uavhengige og lokalt forankrede festivaler?

Øyafestivalen

Øya kan vinne priser under European Festval Awards

Festivalen er på listen for både beste line-up og beste mellomstore festival.

Cezinando avsluttet Øya 2018 Foto: Aslaug Olette Klausen

Øyafestivalen har fått europeisk miljøpris

Festivalen ble for 9. gang kåret til en av Europas grønneste festivaler under A greener festival award 2018

Anne Grete Preus

«At selve tvilen er jo offerstedet»: Anne Grete Preus’ arbeid med Jens Bjørneboe og tvil som poetisk idé

Dette essayet var planlagt publisert i forbindelse med at Anne Grete Preus skulle motta Bjørg Vik-prisen i september. Ballade velger...

Noter

Hva kan redde kunstmusikken?

Kunstmusikkens tilstand diskuteres i Sverige. Helsingborg symfoniorkester mener at redningen må komme innenfra.

Skjermbilde 2022 06 17 kl. 08.35.24

Ballade video spesial: Kort og godt i Grimstad

Sju musikkvideoer og en teaser fra Kortfilmfestivalen i Grimstad. Med General Forsamling, Knut Kippersrud, Oslo Airport, Ane Brun, Murmur, Kristian...