Bransjen

Øya kan vinne priser under European Festval Awards

Publisert
21.10.2015
Skrevet av
- Red.

Festivalen er på listen for både beste line-up og beste mellomstore festival.

European Festval Awards holdes i Groningen i Nederland 13. januar 2016. De fleste prisene er publikumspriser og arrangørene har nå åpnet for at en kan gi sin stemme på nett.

Øyafestivalen er listet i kategoriene beste line-up og beste mellomstore festival.

– Det er en stor ære og inspirasjon å være på lista sammen med såpass mange sterke arrangører fra hele Europa. Øya er spesielt stolte over å ha blitt nominert for 2015-programmet, som både vi og publikum var svært fornøyde med, skriver festivalen i en pressemelding.

Det er mulig å stemme frem til 12. november. Stemmegivingen er vektet mot solgte billetter og kapasitet for at det skal jevne ut forskjell i størrelse og dekningsområde.

Nominasjonen er gjort av den europeiske musikkbransjen. Dette er tredje året på rad Øyafestivalen er nominert i kategorien beste line-up. I fjor var festivalen også nominert i kategoriene Beste grønne festival og Artistenes favorittfestival, uten å få med seg noen pris.

Øyafestivalen tok hjem sin eneste pris i prisutdelingens historie i 2009. Da vant Øyafestivalen i klassen Beste grønne festival.

Relaterte saker

Lerstang

Fra app til rap

Ferdigsnakka er årets store nyvinning i litteratur-Norge. Fungerer konseptet også i live-format, hvor interaksjonen mellom tone og tekst skjer spontant,...

Honningbarna

Å måle kvalitet

Rikskonsertene og Den Kulturelle Skolesekken har systematiske mål for kvalitet i produksjoner for barn og unge. Hvordan tenker andre arrangører,...

Øya nominert til festivalpris

I kategorien «artistenes favorittfestival».

øya

Øya nominert til pris

Øyafestivalen er nominert i kategoriene for beste mellomstore festival og beste festivalprogram i European Festival Awards.

Flere saker

Alkul – vokalist Björg Blöndal og gitarist Thorkell Ragnar fra Island

Tónleik Jazzfest: Islandsk-norsk festival på Victoria

Musikk fra Island og Norge på Nasjonal Jazzscene 13. og 14. juni.

Therese Birkelund Ulvo

EDVARD-prisen i «Samtid» til Therese Birkelund Ulvo

Ulvo får EDVARD-prisen 2020 i kategorien «Samtid» for verket «In the Cage».

Girl in red

TOU 20 år: Festkonsert med fullt orkester og gjester

Det gamle bryggeriet TOU i Stavanger feirer 20 år som kunstinstitusjon og -arena. Lørdag spiller Stavanger Symfoniorkester gratiskonsert i TOU-parken...