Øya kan vinne priser under European Festval Awards

Festivalen er på listen for både beste line-up og beste mellomstore festival.

European Festval Awards holdes i Groningen i Nederland 13. januar 2016. De fleste prisene er publikumspriser og arrangørene har nå åpnet for at en kan gi sin stemme på nett.

Øyafestivalen er listet i kategoriene beste line-up og beste mellomstore festival.

– Det er en stor ære og inspirasjon å være på lista sammen med såpass mange sterke arrangører fra hele Europa. Øya er spesielt stolte over å ha blitt nominert for 2015-programmet, som både vi og publikum var svært fornøyde med, skriver festivalen i en pressemelding.

Det er mulig å stemme frem til 12. november. Stemmegivingen er vektet mot solgte billetter og kapasitet for at det skal jevne ut forskjell i størrelse og dekningsområde.

Nominasjonen er gjort av den europeiske musikkbransjen. Dette er tredje året på rad Øyafestivalen er nominert i kategorien beste line-up. I fjor var festivalen også nominert i kategoriene Beste grønne festival og Artistenes favorittfestival, uten å få med seg noen pris.

Øyafestivalen tok hjem sin eneste pris i prisutdelingens historie i 2009. Da vant Øyafestivalen i klassen Beste grønne festival.