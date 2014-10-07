Øya nominert til pris

Øyafestivalen er nominert i kategoriene for beste mellomstore festival og beste festivalprogram i European Festival Awards.

Kåringen finner sted i Nederland i januar, under Eurosonic. Avgjørelsen tas med 75% vektlegging av publikums stemmer og 25% av vurderingen til en fagjury.

Også du kan stemme — fra nå av og frem til 17. oktober. De mest populære festivalene går videre til finalerunden.

I kategorien for beste europeiske festivalprogram (best European line-up) er Øya nominert sammen med sterke kandidater som Glastonbury (England), Primavera Sound (Spania), Pink Pop (Nederland), Rock Am Ring/Rock Im Park (Tyskland), Sziget Festival (Ungarn), Best Kept Secret (Nederland), Hurricane & Southside (Tyskland), Open’er Festival (Polen) og Rock Werchter (Belgia).