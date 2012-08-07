Øya må flytte

Jernbaneverket trenger Middelalderparken i 2014.

Aftenposten Aften skriver at Jernbaneverket, som eier området Øyafestivalen arrangeres på, trenger Middelalderparken til anleggsområde når Follobanen skal utbedres.

— I 2014 vil Jernbaneverket trenge hele området tvers gjennom Middelalderparken. Avtalen vår med Øyafestivalen kan derfor ikke forlenges, sier kommunikasjonsleder i Jernbaneverket, Kathrine Kjelland til Aften.

— Vi har lenge vært klar over at forandringene i Middelalderparken blir så pass store at det på et tidspunkt vil påvirke oss, sier Jonas Prangerød i Øyafestivalen.

Festivalen ønsker å være så nær byen som mulig, men det er ikke bestemt hvilket område vil flytte til.