Populærmusikk

På lufta i høst

Publisert
10.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Musikere møtes og spiller inn i container på Øya.

Øyacontaineren er et lydtett studio, plassert i forlengelsen av Øyafestivalens backstageområde. Containeren inneholder PA, et standard backlineoppsett, samt produsenter og tekniske fagfolk.

Produsent og musiker Erlend Mokkelbost (Montee, JR Ewing, Killl) er til stede som kunstnerisk leder og vert.

NRK P3 står for lydproduksjonen og stiller med egen lydbuss. P3 sender live fra Øyafestivalen hver dag, og vil, sammen med WiMP, ha muligheten til å filme enkelte innspillinger. WiMP skal lansere opptakene utover høsten.

Foreløpig har Susanna Wallumrød, Susanne Sundfør og Siri Nilsen spilt inn en låt sammen, og Mathias Eick har gjort opptak med bandet Friends fra New York.

Konseptet startet onsdag og fortsetter til lørdag.

