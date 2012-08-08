Proft, men hektisk

Øyafestivalens hospitantordning får blandet kritikk fra tidligere deltakere, mens årets hospitanter håper på utbytte.

Som et ledd i Øyafestivalen sin knutepunktstatus tar organisasjonen årlig imot fem til åtte hospitanter fra andre norske festivaler. Interesserte må gjennom en søknadsprosess, og får deretter ulike ansvarsområder under festivalavviklingen.

Initiativet skal bidra til kompetanseheving av arrangører innenfor egen sjanger, som er ett av kravene til knutepunktstatusen.

Les også:

— Forventet mer oppfølging

Hjalmar Richter Kolsaker hospiterte i fjor ved teknisk avdeling på vegne av UKEN 12, studentenes kulturfestival i Bergen. Han synes det var nyttig å få innblikk i hvordan Øyafestivalen løste utfordringer som å få artister av og på scenen, men fikk ikke så mye utbytte av ordningen som han hadde håpet.

— Jeg forventet mer oppfølging. Lederne var veldig hektiske. Jeg forstår at det var mye å gjøre, men det hadde vært fint å kunne få pratet mer med ham som var sjef for alt det tekniske.

Kolsaker ser likevel på hospitantordningen som et godt tiltak, og sier at flere som deltok samtidig med ham var veldig fornøyde.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

— Veldig profesjonelt opplegg

Linda Bugge-Ringdal er en av disse. Hun var hospitant ved Øyafestivalens sikkerhetsavdelingen på vegne av Buktafestivalen i Tromsø.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det var et veldig interessant og profesjonelt opplegg. De hadde en plan for hver dag hvor vi fikk innsikt i alt sikkerhetsarbeid, både på profesjonelt og frivillig plan.

Bugge-Ringdal tok med seg konkrete tips tilbake til Bukta, særlig om hvordan Øyafestivalen opererer sin sikkerhetssentral. Hun forteller at dette hadde positive ringvirkninger på gjennomføringen av årets arrangement i Tromsø.

— Hospitantordningen er kjempebra. Festivalen er utrolig profesjonell, og Øya sørger for læringsutvikling for andre festivaler.

Les også:

Liten lærer av stor

Lisa Blödorn fra konsertarrangøren Trashpop i Kristiansand skal hospitere innenfor miljø, artist og frivillig ved årets festival.

— Trashpop er en liten arrangør. Jeg har tidligere jobbet for små festivaler i Tyskland og arrangert små konserter i Berlin, men har aldri jobbet for en så stor internasjonal festival som Øya. Jeg er spent på å se hvordan de for eksempel håndterer logistikk.

Les også:

Fokus på miljø

Miljøansvarlig ved Hovefestivalen, Fredrik Eive Refsli, er også blant årets hospitanter. Han skal delta i miljøavdelingen, og håper å kunne ta med seg tips som skal hjelpe Hovefestivalen å legge gode strategier for hvordan de kan øke miljøfokuset blant både publikum og ansatte.

— Jeg håper jeg skal lære hvordan Øya tenker helhetlig på miljø – hvordan de får sin organisasjon til å tenke miljø, og hvordan de kommuniserer dette. Jeg er også interessert i hvordan de konkret forholder seg til søppelplukk, renovasjon og sanitære forhold.

Ballade på Twitter

Tilpasser erfaringer

— Det er ikke sikkert alt Øya gjør passer for oss, men jeg vil gjerne finne ut hva man kan gjøre som passer med Hove. Så håper jeg å kunne dele med Øya hva vi gjør også, og at de kan ha nytte av det, sier Eive Refsli.

Blödorn ser også frem til å ta med seg erfaringer tilbake til Trashpop.

— Vi er en liten organisasjon, men det er alltid noe en kan overføre, alltid noe man kan lære. Jeg vil dele erfaringen med våre medlemmer, og fortelle hva jeg har lært som gjør at vi kan arrangere bedre konserter i fremtiden, sier hun.