Dette ber de om for å redde live-Europa etter Brexit og korona

Unge bransjefolk ber om tiltak for å øke nettverk på tvers av landegrenser.

Musikkbransjen og bynettverket Music Cities Network sin «ung aksjonsgruppe» for Europa har lansert sin første rapport. Oppdraget var å peke på løsninger etter problemer som følger Brexit og koronaen. Den såkalte European Music Business Task Force ber blant annet om statlig incentiv for å fikse praksisplasser og samarbeid mellom musikkbransje på tvers av landegrenser. Gruppa med 12 bransjemennesker inkluderer den norske manageren Jørgen Avsnes, og ber om tiltak for å åpne rekrutteringa så ikke musikkbransjen blir gående i gamle tråkk.



I rapporten ber de altså om skatteinsentiver for selskap som tilbyr granseoverskridende mentorordninger – og at organisasjonene må forplikte seg til åpen rekruttering snarere enn å lete i egne nettverk. Det skriver de i en pressemelding i dag.

– Vi skal identifisere problemer, og finne løsninger på dem, sa Made-manageren til Ballade. Avsnes ble plukket ut i sommer til å delta i dette europeiske bransjeprosjektet. Etter et digitalt introduskjonsmøte møttes deltagerne for første gang fjes til fjes under festivalen Spot i Danmark i fjor.

Music Cities Network, initiativtakerne, beskriver deltakerne som «up and coming» bransjeprofiler som skal legge ut på en sameuropeisk ekspedisjon for å finne svar på «hvordan kan man bygge europeisk musikk innenfor Europa. Åtte land er representert med i gruppa, og deltagerne har forskjellige jobber i musikkbransjen.

Da Ballade.no møtte Jørgen Avsnes fra det norske managementet Made var han ny-glad for å gå fra Zoom til personlige møter igjen på Reeperbahn Festival. Dette var nemlig i slutten av september, i Hamburg, før mye ble stengt ned igjen. Da var han i Tyskland for å restarte en europeisk Red Moon-lansering som «pandemihavarerte». Men også som del av bransjegruppa for den europeiske musikkbransjen.

– Vi har sittet mye i ring, og spredt idéer utover gulvet. Slik beskrev Avsnes starten på prosessen som nå har ledet til rapporten.

– En av oppgavene vi fikk på Spot (dansk bransjetreff og festival, red. anm.) var å identifisere «what’s the job thats need to be done?»

Les hele saken om Avsnes og European Music Business Task Force her.

– Personlig er jeg med for å få et større nettverk, samtidig som jeg har et håp om å kunne gjøre en forskjell. At det vi lander med er noe som vil bidra til et bedre samarbeidsklima i Europa, eller forbedre vilkårene for europeiske artister, sa Avsnes da.

– Har du et eksempel på hva et «problem» kan være?

– Jeg synes for eksempel vi bør ha en mer gjennomsiktig modell for hvordan rettigheter og inntekter fordeles. Ikke bare når det gjelder Spotify og streaming, men alt fra innspilt til live musikk. Men også gjøre det mer forståelig for fans, at de forstår hvordan bransjen er satt opp og hvordan artistene tjener penger.

– Hvorfor er det viktig at fans forstår det?

– For vanlige lyttere spiller det kanskje ingen rolle, men for de som virkelig er fan av en artist kan det være nyttig å vite mer om hvordan de kan bidra for at artisten de liker kan fortsette å være artist. Da kan det hjelpe at fans forstår hvordan artisten tjener penger, mener Avsnes.