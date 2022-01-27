(Foto: Margit Omholt Roenning)

Legg merke til disse navnene – de spiller på årets Serendipfestival

27.01.2022
Karoline Ruderaas Jerve

Arrangeres hvert år av studenter fra Norges Musikkhøgskole.

– Ser du en dip? – Jeg Serendip!
Kjent i musikkretser for vittige og overraskende krumspring, slik som humoristiske promo-videoer, variert kuratering og en gigantisk hval i pappmasjé (Festi-Hvalen), titulerer Serendip seg som «Norges hippeste festival». Festivalen drives av studenter fra jazzlinja og det frie kandidatstudiet ved Norges Musikkhøgskole og avvikles i år for tolvte gang, med alt fra pop, soul, jazz, punk og folkemusikk på programmet.

Ragne Norstein er festivalsjef for årets Serendip. (Foto: privat)

Flere navn klare i disse dager: Det hele går av stabelen på Musikkhøgskolen mellom 16. og 19. februar, og Ballade.no snakker med festivalsjef Ragne Norstein mens hun ennå har god tid – og samtidig som nyhetene på plakaten er ferske.

– Kan du si litt om tanken bak årets festival?
– Årets festival har tematikken økosystemer. Det vi hadde lyst til å gjøre var at alle de forskjellige scenene representerer ulike økosystemer, og skape forskjellige rom for all den sjangervarierte musikken vi har lyst til å vise. Vi har for eksempel «verdensrommet», «skogen» og «havets bunn». Tematikken overlapper med at vi ønsker å være en miljøvennlig festival, gjennom at vi ikke ønsker å fly inn artister og ved gjenbruk, for eksempel av dekor.

Fjorårets Serendip-festival ble gjennomført som videoer sluppet på youtube, under navnet Serendip Sessions, og det er derfor ekstra spesielt å (bank i bordet) forberede årets Serendip som livearrangement, forteller hun:
– Vi er ganske beæret, og gleder oss til å endelig kunne kjenne på festivalstemninga vi søker å skape. Spesielt etter så lang tid med lite spilling og mangel på sosialisering mellom musikere. Vi håper at folk vil komme og sjekke ut festivalen vi har laga, for det er virkelig masse ny og spennende musikk vi skal vise frem!

Gangarstubbgutta spiller på Serendip 2022. (Foto: Pressefoto)

Foreløpig har festivalen sluppet artister som Munch Trio, Tuvahalseband, Eir, Ann Weberg, Kembro, Gangarstubbgutta, Tural Raphael Band, Morten Georg Gismervik, Der Baum, Bento Box, Mose Trio, Neptunes Habit og Tutankhamon, og flere kommer.

Ann Weberg. (Foto: pressefoto)

Og det er kanskje blant disse navnene man finner spiren til dette med «hippeste»? Flere anser bookingene på Serendip som fremtidens headlinere i andre sammenhenger – tidligere navn omfatter Fieh, SKRAP, Kongle Trio og Bendik Baksaas.

De to første dagene som foregår på NMH er gratis, mens fredagen og lørdagen foregår på Salt på Langkaia, ditt selges det dagspass.

