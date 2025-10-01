Storbekkens Musikkpris 2025 til Ånon Egeland

Årets utmerkelse går til en bauta innen folkemusikkmiljøet, sier juryen, som overrekker prisen til musiker og pedagog Ånon Egeland på Riksscenen 25. oktober.

Ånon Egeland (f. 1954 i Oslo, bosatt i Risør) er en allsidig musiker som trakterer en rekke ulike instrumenter, og har siden 80-tallet vært en sentral pedagog og formidler. Han er spesielt kjent for sin formidling av musikktradisjonene fra Agder, og er et av de mest framtredende navnene innen norsk folkemusikk helt siden 1970-tallet.

Juryen bak Egil Storbekkens Musikkpris deler følgende fyldige omtale av årets prisvinner:

Allerede i 8-9 årsalderen startet Ånon Egeland å spille munnharpe, og etter hvert begynte han å lytte til gamle opptak med de store munnharpemesterne i Setesdal, bl.a. Mikkel Kåvenes, Åni Rystad og Andres Rysstad. Her tilegnet han seg en forståelse for hva som lå av tradisjonelle stiltrekk og musikalske muligheter i det gamle munnharpespillet i Setesdal. Utfordringen var at det på denne tiden var vanskelig å få tak i gode nok instrumenter. Det var først da det kom fram en ny generasjon av dyktige munnharpesmeder at de var mulig å sette denne forståelsen ut i praksis.

Tidlig på 1990-tallet var Egeland den eneste munnharpeutøveren her i landet som brukte den tradisjonelle spilleteknikken, med strupelukking og ulike slagmønstre, og han har senere spilt en helt sentral rolle i å videreføre og formidle denne spilleteknikken til andre og yngre utøvere.

I 1995 tok Egeland initiativet til at den første norske munnharpefestivalen ble arrangert på Fagernes. Dette førte igjen til at Norsk Munnharpeforum ble stiftet i 1998. Fra 2025 er han medredaktør i den nye digitale versjonen av Norsk Munnharpeforums medlemsblad, Munnharpa, hvor han har faste spalter med munnharperelatert stoff.

Ånon Egeland spiller som nevnt en rekke instrumenter, og hans personlige og karakteristiske spill på både hardingfele og vanlig fele, med stor vekt på en eldre tonalitet og tradisjonelle strøkmønstre, har vært stildannende og fått en stor tilhengerskare både i Norge og utlandet. Han har også oppsøkt mange slåttekilder i distrikter hvor feletradisjonene i nyere tid har vært lite påaktet og samtidig hentet fram igjen et lite brukt, men interessant slåtterepertoar.

En noe mer ukjent side ved Egeland er hans forkjærlighet for tradisjonelle fløyter. Han var den første til å spille sjøfløyte på plate på utgivelsen I heitaste slåtten, som fikk Spellemannprisen 1977. I tillegg er seljefløyta med på flere av albumene hans. Fram til i dag har han også produsert et tresifret antall seljefløyter av plast og et tosifret antall beinfløyter.

Ånon Egeland har gitt ut ikke mindre enn 15 fonogrammer i eget navn, og han har vært studiomusiker på en lang rekke utgivelser. Han er også en veteran når det gjelder folkemusikkutdanning og har undervist i folkemusikk siden 1988, først ved folkemusikklinja ved Fagernes vidaregåande skule og senere i 20 år fram til 2021 ved Universitetet i Sørøst-Norge. Egeland er også jevnlig brukt som kursholder og skribent, og han står bak flere notepublikasjoner.

Prisjuryen for Egil Storbekkens Musikkpris er satt sammen av representanter for Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB), Nopa og familien Storbekken, og har i år bestått av leder Bjørn Aksdal, NLB,

Karl Seglem, NLB, Anders Røine, Nopa, og Eli Storbekken, fra familien.

Prisen deles ut på Riksscenen i Oslo lørdag 25. oktober, i forbindelse med musikk- og kurshelgen «Klangen før fela».

