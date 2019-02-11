AktueltJazz

Serendip på Norges musikkhøgskole

Publisert
11.02.2019

13. – 16. februar arrangerer andreårsstudentene på jazzlinja ved Norges musikkhøgskole festivalen Serendip.

– Konsertene vil bli holdt på Musikkhøgskolen og Kulturhuset i Oslo, forteller Øyvind Kløve Kjernlie fra Serendipfestivalen.

– Serendip presenterer både nye, spennende ensembler og etablerte artister. Under festivalen spilles 23 konserter på fire dager, og alle konserter, med unntak av NMH Blåhvalstorbandet, er helt gratis, forteller han.

– Programmet til festivalen vår er ganske variert, for det var åpent for alle å søke seg inn til festivalen, fortsetter Kløve Kjernlie.

– Mange av artistene våre har sin første konsert her, og derfor mener vi at festivalen er veldig viktig. Serendip har vært et springbrett for det som gjerne kalles «NMH-bølgen» av band. Dette er for eksempel band som Fieh, Mall Girl, Pre-Echo, eller Bård Berg, som er aktuell med «Oslo Beats».

Fieh (Foto: Jonathan V. Kise)

Årets festival har også et variert program, forteller han:

– I år kan vi med stolthet presentere band som Taxt/Marhaug (Martin Taxt og Lasse Marhaug, red. anm.), Fieh, Wako, Pre-Echo og Kanaan, og mange flere. Vi samarbeider også med en live visual artist, Thor Merlin Lervik. Han skal bidra med visual arts på to av konsertene våre, på Han Gaiden og Rino Sivathas Experiment.

