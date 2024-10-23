Formidlingspris til Musikkoperatørene

Under NOPAs prisutdeling sist uke fikk salgs- og distribusjonskontoret Musikkoperatørene årets formidlingspris. Her gjengir vi vinnerens takk og kommentar, og prisutdelerens begrunnelse.

Av Jeanette Stigen og Maria Nergård, Musikkoperatørene

Vi i Musikkoperatørene er utrolig takknemlige og ydmyke over å motta årets formidlingspris. Dette er en stor ære for oss, og vi setter enormt pris på anerkjennelsen fra NOPA, en organisasjon som har gjort så mye for å fremme norsk musikk, kunstneres rettigheter og skaperglede.

Musikkbransjen er en felles innsats, hvor hvert ledd i kjeden er avgjørende. Vår rolle som distributører handler ikke bare om å få musikken ut til publikum, men om å være en bro mellom skapere og lyttere – å sørge for at den unike stemmen til norske artister og komponister når langt utover landegrensene og finner veien til nye hjerter.

Vi vil gjerne takke våre fantastiske partnere – musikkskapere, artister, plateselskap, og ikke minst alle de som står bak kulissene og jobber hardt for at musikken skal leve videre. Denne prisen tilhører også dere. Det er et samarbeid som gir mening, og vi er stolte av å få bidra til å spre det kreative og rike mangfoldet som norsk musikk representerer.

Vi vil også takke NOPA for det utrettelige arbeidet dere gjør for å støtte og inspirere norske musikkskapere. Gjennom deres arbeid og engasjement blir musikkens verdi stadig forsterket, og vi er stolte over å være en del av dette viktige fellesskapet.

Denne prisen gir oss enda mer inspirasjon til å fortsette vårt arbeid. Å formidle musikk handler om å skape forbindelser, spre følelser og gi folk noe de kan ta med seg i livene sine. Vi lover å fortsette å stå på for å gjøre dette med samme dedikasjon og lidenskap.

På vegne av oss i Musikkoperatørene og styret, en stor takk!

Her følger også NOPAs begrunnelse for prisen til Musikkoperatørene:

I en musikkindustri der de store aktørene får stadig mer makt, kan det være utfordrende for mange uavhengige band og artister å bli sett og hørt. Særlig for de som opererer i nisjesjangere, har overgangen fra platebutikker til strømmetjenester vært krevende.

Med krig i Europa har det blitt en del av vår beredskapsplan å beskytte nasjonale kulturskatter. Det å ha selskaper som sikrer at musikken, som knytter oss sammen, fortsatt kan være i norske hender, er derfor viktigere enn noen gang.

Til tross for pressede marginer og få utsalgssteder, er det fortsatt noen som velger å satse på fysiske formater. Årets prismottager sender daglig ut norsk musikk til hele verden, og bidrar til at opphavere og artister blir hørt, selv om de kanskje ikke topper Spotifys lister.

De som mottar årets formidlingspris er et salgs- og distribusjonskontor for rundt 200 norske plateselskaper. De bidrar til at et stort antall artister og opphavere blir hørt. Og de bidrar til å sikre framtidig vekst for norske musikkmakere.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.