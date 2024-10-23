Musikkoperatørene ved daglig leder Jeanette Stigen og salgssjef Maria Nergård fikk NOPAs formidlingspris 2024 for sitt arbeid med "å sikre framtidig vekst for norske musikkmakere".(Foto: Helge Brekke)

AktueltBransjen

Formidlingspris til Musikkoperatørene

Publisert
23.10.2024

Under NOPAs prisutdeling sist uke fikk salgs- og distribusjonskontoret Musikkoperatørene årets formidlingspris. Her gjengir vi vinnerens takk og kommentar, og prisutdelerens begrunnelse.

Av Jeanette Stigen og Maria Nergård, Musikkoperatørene

Vi i Musikkoperatørene er utrolig takknemlige og ydmyke over å motta årets formidlingspris. Dette er en stor ære for oss, og vi setter enormt pris på anerkjennelsen fra NOPA, en organisasjon som har gjort så mye for å fremme norsk musikk, kunstneres rettigheter og skaperglede.

Musikkbransjen er en felles innsats, hvor hvert ledd i kjeden er avgjørende. Vår rolle som distributører handler ikke bare om å få musikken ut til publikum, men om å være en bro mellom skapere og lyttere – å sørge for at den unike stemmen til norske artister og komponister når langt utover landegrensene og finner veien til nye hjerter.

Vi vil gjerne takke våre fantastiske partnere – musikkskapere, artister, plateselskap, og ikke minst alle de som står bak kulissene og jobber hardt for at musikken skal leve videre. Denne prisen tilhører også dere. Det er et samarbeid som gir mening, og vi er stolte av å få bidra til å spre det kreative og rike mangfoldet som norsk musikk representerer.

Vi vil også takke NOPA for det utrettelige arbeidet dere gjør for å støtte og inspirere norske musikkskapere. Gjennom deres arbeid og engasjement blir musikkens verdi stadig forsterket, og vi er stolte over å være en del av dette viktige fellesskapet.

Denne prisen gir oss enda mer inspirasjon til å fortsette vårt arbeid. Å formidle musikk handler om å skape forbindelser, spre følelser og gi folk noe de kan ta med seg i livene sine. Vi lover å fortsette å stå på for å gjøre dette med samme dedikasjon og lidenskap.

På vegne av oss i Musikkoperatørene og styret, en stor takk!

Her følger også NOPAs begrunnelse for prisen til Musikkoperatørene:

I en musikkindustri der de store aktørene får stadig mer makt, kan det være utfordrende for mange uavhengige band og artister å bli sett og hørt. Særlig for de som opererer i nisjesjangere, har overgangen fra platebutikker til strømmetjenester vært krevende.

Med krig i Europa har det blitt en del av vår beredskapsplan å beskytte nasjonale kulturskatter. Det å ha selskaper som sikrer at musikken, som knytter oss sammen, fortsatt kan være i norske hender, er derfor viktigere enn noen gang.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Til tross for pressede marginer og få utsalgssteder, er det fortsatt noen som velger å satse på fysiske formater. Årets prismottager sender daglig ut norsk musikk til hele verden, og bidrar til at opphavere og artister blir hørt, selv om de kanskje ikke topper Spotifys lister.

De som mottar årets formidlingspris er et salgs- og distribusjonskontor for rundt 200 norske plateselskaper. De bidrar til at et stort antall artister og opphavere blir hørt. Og de bidrar til å sikre framtidig vekst for norske musikkmakere.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

musikkoperatøreneNOPAs formidlingspris

Relaterte saker

Prisdryss på NOPAs høstfest tirsdag

Og selveste hedersprisen denne kvelden blei tildelt Mari Boine: – Gjennom flere tiår har hun markert seg som en av...

Ellen Andrea Wang og Kjetil Bjerkestrand

Opphavere og musikkformidlere hedret med NOPA-priser, Kardemommestipend og Blåtonepris

Tekstforfattere, komponister og musikkformidlere ble feiret på NOPAs høstfest tirsdag kveld. Nytt av året var Blåtoneprisen, en pris opprettet av...

Christer Falck med tilhørere på temadag i Drammen tirsdag.

Christer Falck vinner av NOPAs formidlingspris

NOPA er foreningen for komponister og tekstforfattere, og deler hvert år ut en formidlingspris til de som gjør en spesiell...

Melafestivalens sjef, Khalid Salimi, mottok tirsdag 5. november NOPAs formidlingspris, overrakt per videohilsen av kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

NOPAs formidlingspris til Melafestivalen

Melafestivalen ble hedret for sitt «vidsyn og en grenseløs raushet».

Tor Andersen fikk NOPAs formidlingspris Foto: Aslaug Olette Klausen

NOPAs – formidlingspris til redaktør Tor Andersen i Ordentlig Radio

Bendik Giske, Egil Hegerberg og Benedicte Maurseth vant NOPAs øvrige priser.

Flere saker

Trekkspiolin

Trekkspiolin kultursenter åpner på søndag

Trekkspiolin er et nytt initiativ for barn, unge og voksne like ved Øveriet i Oslo. Søndag 2. februar inviterer de...

Per Idar Almås

Direktør og kunstnarleg leiar for Førdefestivalen går av: – Tidspunktet er godt for eit skifte

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det...

Arne Berg med Solo og Ibou Cissokho (og Sigbjørn Nedland) på Kulturhuset under Oslo World

NRKs musikkdekning: – Det handler ikke om nostalgi, det handler om ansvar

For mange har det vært sårt å se sentrale sjangerprogrammer forsvinne fra NRK, inkludert for programlederne selv. Etter en heftig...