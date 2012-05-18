Bygging i utlandet

18.05.2012
Ida Svingen Mo

Øyafestivalens merkevare brukes til å profilere norske artister i utlandet. Etter London og New York, satser festivalen nå på klubbkveld i Berlin.

Denne uka inviterte Øya og Music Export Norway (MEN) til en klubbkveld i Berlin med Team Me, Sandra Kolstad og Einar Stray på scenen. Og over 800 mennesker fant veien til klubben Bi Nuu onsdag kveld.

Øyafestivalen har tidligere arrangert norske konsertkvelder i blant annet London og New York, hvor de har samarbeidet med NME i Storbritannia og Filter Magazine i USA. I Berlin samarbeider Øya med det tyske musikkmagasinet Intro og Melt Booking.

— Tanken og ideen er at vi bruker vårt nettverk til å hjelpe norske artister i utlandet, sier Øyasjef Claes Olsen.

— Hva har det konkret ført til tidligere?

— Det har vært mange bra resultater. Casiokids fikk både platekontrakt i USA, samt bookingagent i Europa. Ida Maria gjorde sin første USA-konsert foran folkene i Sony US på en av våre kvelder, noe som ga bra resultater for henne. Og Team Me fikk flere festivaljobber i Europa nå i sommer etter at de spilte på SXSW-festen vår i Austin.

Målet til Øya i Berlin er ifølge Claes Olsen å etablere seg slik at det kan bli et årlig arrangement på linje med London-kveldene.

— Det er selvsagt bra for oss å vise at vi er aktuelle året rundt, legger han til.

Artistbygging i Tyskland

7 prosent av billettene til Øyafestivalen i Oslo selges til tilreisende fra andre land, men ifølge festivalsjefen er ikke klubbkvelden ment som et frieri til tyske billettkjøpere.

— I Tyskland er det 100 prosent artistbygging. Det er svært få internasjonale artister som bookes gjennom tyske byråer. Når det gjelder London er det et fint sted for oss å invitere artistagenter til arrangementene, som igjen er bra for de norske artistene.

Øya har i samarbeid med Rough Trade i England også gitt ut to 7-tommere, den første i 2011 med Team Me og Lucy Swann, og den siste i vinter med Razika og Young Dreams.

— Hvordan passer dette inn i bildet av Øya-profileringen i utlandet?

— Det var en god ide som kom fra Jonas Vebner hos MEN. Både for artistene og for Øya er det kult å få en så bra profilering som Rough Trade er. Vi har et pressebyrå som sender ut denne til radio og media i Storbritannia og den har solgt veldig bra også, sier Olsen med henvisning til den siste 7-tommeren med Razika og Young Dreams.

Sterk merkevare

Ifølge Jonas Vebner i MEN er samarbeidet med Øya i Berlin en forlengelse av programmet Øya International, hvor de inviterer utenlandsk presse og bransje til Oslo. Men Vebner understreker at det i Berlin er fokus på artistene.

— Dette er først og fremst en showcasekveld. Øya har en sterkere konsumentmerkevare enn MEN, samt at vi lettere kan trekke bransje og tidligere deltakere på Øya International ved å markedsføre det som en Øya-kveld. Dette gjør det igjen lettere å hente inn relevant bransje og media til festivalen i Oslo, sier Vebner.

— I tillegg har Øya et dyktig britisk PR-selskap som er med på laget, legger han til.

Høye forventinger

Artist Sandra Kolstad er bosatt i Berlin og hun er takknemlig over å få drahjelp fra Øyafestivalen til å komme i kontakt med tysk bransje.

— Mange tyskere er interessert i Øyafestivalen og norsk musikk generelt, så det genererer nok litt ektra oppmerksomht og interesse å spille på en slik type kveld.

Når Kolstad gikk på scenen som første artist var konsertlokalet allerede fylt til randen. Også i forkant av konserten merket Kolstad økt interesse fra tysk bransje. Flere agenter og bransjefolk hadde kontaktet henne for å avtale møter både i løpet av konsertkvelden, og i dagene som følger.

— Jeg håper og tror at konserten kan sikre meg en avtale med en god bookingagent og management, samt noen saftige festivaljobber, sier Kolstad.

Jobber med lokale partnere

Norskarrangerte kvelder i utlandet drar ofte flere nordmenn i eksil enn internasjonalt og lokalt publikum. Men dette gjelder ikke for Øyas arrangementer, ifølge Claes Olsen.

— Vi har helt bevisst jobbet med en lokal partner som ikke har vært norsk – NME i Storbritannia, Filter Magazine i USA og Intro/Melt i Tyskland – og tenkt at dette ikke skal presenteres som en norsk kveld. Det er hyggelig om nordmenn kommer, men vi gjør dette for å nå ut til lokalbefolkningen, understreker Claes Olsen.

— Vi har jobbet tett med MEN og de norske ambassadene, men alle har hatt fokus på lokal bransje og publikum i stedet for å samle norske studenter. I London sist solgte vi 1800 billetter på KOKO og jeg tror jeg hørte maks ti personer som snakket norsk.

Jazz Summit plakat

''Glokal'' jazz og norsk arroganse

Vi brukar for mykje pengar på å få norsk jazz ut, utan at vi er like interesserte i å ta...

Trappeoppgangen i Kilden

Hjemme alene

Nå skal Kulturhusene klare seg selv. Var ikke Rikskonsertene så viktige allikevel?

Kakkmaddafakka på Dockville Festivalen i Hamburg, august

Særavtaler for leie

Norske band kan få opp til 50 prosent rabatt på backline-leie i Tyskland.

MIC og MEN

Styre i Music Norway oppnevnt

Skal lede den nye organisasjonen.

Jonas Prangerød Foto: Øyafestivalen

Klare kriterier

Øyafestivalen kjenner seg ikke igjen i kritikken av knutepunktordningen, men mener ordningen ikke fungerer like godt i alle sjangre.

Øya må flytte

Jernbaneverket trenger Middelalderparken i 2014.

Flere saker

Schubert ved pianoet av Gustav Klimt

Emil Bernhardt: Samtidig berøring

Hva er berøring? Spørsmålet åpner kanskje en ny inngang til den gamle diskusjonen om samtidsmusikkens emosjonalitet. At det også opptar...

Stillbilde fra videoen til Nicholas og Sebastian

Ballade video CII: Vi nyter sensommeren

Vi nyter sensommeren med premierer fra Nicholas & Sebastian, Michael Krohn og Takomaha. Samt aktuelle videoer fra Lekende Lett, Minor...

Otto Nielsen synger på Grini.

Norges forbudte sanger

Kampen for ytringsfrihet er på ingen måte av ny dato, skriver Per Vollestad i forkant av samtalen Ytringsfrihet i norsk...