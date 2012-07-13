Styre i Music Norway oppnevnt

Skal lede den nye organisasjonen.

Kulturdepartementet har utnevnt styret i Music Norway, den nye organisasjonen som opprettes ved sammenslåingen av Music Export Norway og MIC Norsk musikkinformasjon.

Styreleder blir Leif Holst Jensen, som har erfaring fra filmbransjen.

— I tillegg har han gjennomført en krevende omorganisering i Rikskonsertene. Disse erfaringene gjør han til en god styreleder for det nye Music Norway, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Det nye styret blir for øvrig som følger:

Kristin Benneche, advokat, Telenor ASA

Kathrine Synnes Finnskog, manager, Synnes Music Management

Berit Værnes Cardas, musiker (fiolinist), Vertavo Strykekvartett

Joakim Haugland, produsent, Smalltown Supersound

I tillegg vil det bli utnevnt to varamedlemmer.