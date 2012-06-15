Må gjenspeile bredden

INNLEGG: Norsk Komponistforening (NKF) er skeptisk til det foreløpige mandatet til Music Norway, skriver Åse Hedstrøm, styreleder i NKF.

Kulturdepartementet meddelte i dag, 15. juni, at . Norsk Komponistforening (NKF) ser positive trekk med den nye modellen, men er skeptisk til det foreløpige mandatet.

Bredden må videreføres

Departementet trekker notene ut for å rendyrke Music Norways profil.

Kulturministeren er sitert i pressemeldningen: «Music Norway skal styrke posisjonen til norsk musikk og norsk musikkbransje i utlandet, samt legge til rette for økt salg og eksport». NKF er glad for at norsk musikkeksport styrkes, men erfaringsmessig kan slike sammenslåinger føre til at smale musikksjangre blir skjøvet til side. Dermed kan musikk med kortsiktig kommersielt potensiale bli prioritert.

NKF er opptatt av at det brede mandatet som MIC og MEN i dag har blir videreført. NKF mener at et organ som Music Norway må gjenspeile det norske musikklandskapet, og vi frykter for kunstmusikkeksporten som MIC i 30 år har hatt suksess med. Derfor må styresammensetningen i Music Norway gjenspeile bredden i norsk musikk.

Frykter for kunstmusikken

Norske komponisters musikk er godt kjent på en rekke internasjonale arenaer.

Komponister som Maja Ratkje, Rolf Wallin, Lars Petter Hagen, Øyvind Torvund og Lasse Thoresen har alle hatt suksess og interessen er økende. Det er tvilsomt om dette hadde vært mulig uten MICs innsats for den norske musikken. Vil det være mulig i fremtiden?

Vi frykter at Music Norway ikke har et tilstrekkelig mandat til å ivareta kunstmusikken. I pressemeldingen fra departementet går det fram at ballade.no og noteproduksjonen skal skilles fra MIC. Når noteproduksjonen blir fjernet fra MICs formidlingsvirksomhet, vil det vanskeliggjøre arbeidet med å promotere kunstmusikk. Den nye musikken, komponistene og publikum kan bli skadelidende.

Noteproduksjonen må videreføres

Vi er glade for at departementet ønsker å finne «en god, varig og fremtidsrettet løsning for noteforlags- og arkivvirksomheten».

Vi mener det bør innebære en videreføring av noteproduksjonen på det nivået den eksisterer i MIC i dag. Det er en utfordring å få til en god tilgjengelighet for virksomheten og få innlemmet den kommersielle delen (notesalg og utleie) i Nasjonalbiblioteket. Noteproduksjonen må styrkes med informasjons- og formidlingskompetanse.

Vi inviterer departementet og politikerne til en fruktbar dialog om å finne de gode løsningene i det videre arbeidet.

Åse Hedstrøm er styreleder i NKF