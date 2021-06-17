Lillebjørn Nilsen og Andy Irvine: Live in Telemark 94

Lillebjørn Nilsen og den irske visesangeren Andy Irvine holdt en sjelden konsert sammen på Telemarkfestivalen i 1994. Konserten ble tatt opp, og fredag 18. juni slippes albumet «Live in Telemark».

Vår egen Lillebjørn Nilsen og Andy Irvine, en bauta i irsk folkemusikk, var begge omreisende trubadurer på 70-tallet og hadde kjent hverandre i 17 år da de i 1994 ble invitert til å holde en konsert på Telemarkfestivalen.

Begge drømte om å gjøre en konsert sammen, og denne augustdagen i 1994 stod de på scenen sammen i Bø i Telemark og ga publikummet som var der en sjelden og uforglemmelig konsertopplevelse.

– Vi var på samme bølgelengde fra det øyeblikket vi møttes, fortalte Andy Irvine den gangen. Og Lillebjørn Nilsen la til: – Vi møttes i sommer da jeg var på besøk i Dublin. Men vi hadde så mye å snakke om at det rett og slett ikke var tid til å øve. I dag var altså første gang vi virkelig satte oss ned og gikk gjennom materialet vårt.

Konserten ble heldigvis innspilt, skriver plateselskapet Heilo i en pressemelding, som forteller at de nå presenterer konserten i sin helhet, «bestående av materiale fra Irvine og Nilssens repertoar, som sømløst faller sammen». Konsertopptaket gis ut på albumet «Live in Telemark» 18. juni.

De to gitartrubadurene utfyller hverandre perfekt, musikalsk så vel som tematisk, kommenterer Heilo: Når Lillebjørn Nilsen synger om den norske emigranten som ble jenta i Chicago, kontrer Andy Irvine med den irske emigranten i Indiana.

Det er få i Norge som ikke kjenner til Lillebjørn Nilsen og hans skattkiste av sanger som for lengst er del av vår felles vise- og folkemusikkanon. Sangeren, sangdikteren og folkemusikeren har fem Spellemannpriser, både som soloartist og som en del av større grupper. Han er kjent fra blant annet gruppa Ballade, der han spilte med Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Birgitte Grimstad.

Andy Irvine blir referert til som «en tradisjon i seg selv», skriver Heilo, og legger til at Irvines stemme representerer «Irlands sjel». Gjennom sin 50 år lange karriere som omreisende trubadur har han fulgt i sporene til sin største inspirasjon, Woody Guthrie, og som musikkpioner har han vært drivkraften i en rekke legendariske band, blant dem Sweeney’s Men, Planxty og Patrick Street.

Det var Telemarkfestivalen som inviterte de to legendene til å spille sammen den gangen i 1994. Daværende folkemusikkarkivar Kjell Bitustøyl tok initiativet til å ta opp konserten, og det er Folkemusikkarkivet i Telemark ved Kari Lønnestad som har levert opptaket fra konserten, og som igjen har gjort det mulig for Heilo å gi det ut i albumformat.

«Og det er overmåte verdifullt når Telemarkfestivalen legger vekt på å utvikle kontakten med andre nasjoner gjennom folkemusikkuttrykket,» sier Kåre Willoch i boka Fy fela for ein festival – 20 år med Telemarkfestivalen (2010), skrevet av Kjell Bitustøyl.

At Andy Irvine og Lillebjørn Nilsen har bidratt til å styrke kontakten mellom to sterke folkemusikk- og visenasjoner er det ingen tvil om.