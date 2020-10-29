Ane Brun i Ballades podkast: – Jeg har en veldig vitenskapelig religion

Alt henger sammen. Hør en hverdagslig prat om alt det som griper inn i hverdagen: Sorg, død, takknemlighet, kjærlighet – og naturen. Møt Ane Brun i Ballade radio.

I dag synes Balladeredaksjonen du bør bruke noen minutter i en ærverdig trappeoppgang – med artisten Ane Brun. Fredag kommer den første av to album hun har klare denne høsten. Podkasten Ballade radio finner du der du ellers finner dine podkaster.

How Beauty Holds the Hand of Sorrow

– Grunnen til at jeg slipper de to platene så tett på hverandre, er at de ligger nært hverandre i tematikk. Jeg mista faren min i 2016, og etter det tok det to år før jeg klarte å skrive. Jeg visste ikke helt hva jeg ville si innen det. Da ble det mange funderinger, ikke bare om sorg, men også om å være midt i livet, hva er det som er viktig … Og så har det vært en veldig voldsom tid i verden.

I denne episoden beskriver Ane Brun egen innsikt etter sorgen, og har gitt det ene tittel etter følelsen av å se hva man har mista, hva man kan miste– og da snakker vi både det personlige – og det å bli slått av naturen rundt seg og tenke; «Gud, hvor vakkert dette er!».

– Vi er alle satt sammen av de samme atomer. Jeg har en veldig vitenskapelig religion, jeg tror vi for eksempel ganske snart kommer til å kunne forklare alt vi ser på som magisk, siden alt lagres i cellene våre, og alt antakelig kan lagres i energi, sier Ane til reporter Siri Narverud Moen.

Og hvordan henger dette sammen med egen sorgprosess og sorg over å se vår voldsomme tid skride fram? Lytt, og koble det hele sammen, sammen med Ane og Ballades Siri Narverud Moen:

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F919253365&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Dette er lyd-versjonen av Ballade-reporter Siri Narverud Moens intervju med Ane Brun – en tekstversjon kan du lese her.