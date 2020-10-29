Ane Brun i Ballades podkast: – Jeg har en veldig vitenskapelig religion

29.10.2020
- Red.

Alt henger sammen. Hør en hverdagslig prat om alt det som griper inn i hverdagen: Sorg, død, takknemlighet, kjærlighet – og naturen. Møt Ane Brun i Ballade radio.

I dag synes Balladeredaksjonen du bør bruke noen minutter i en ærverdig trappeoppgang – med artisten Ane Brun. Fredag kommer den første av to album hun har klare denne høsten. Podkasten Ballade radio finner du der du ellers finner dine podkaster.

How Beauty Holds the Hand of Sorrow
– Grunnen til at jeg slipper de to platene så tett på hverandre, er at de ligger nært hverandre i tematikk. Jeg mista faren min i 2016, og etter det tok det to år før jeg klarte å skrive. Jeg visste ikke helt hva jeg ville si innen det. Da ble det mange funderinger, ikke bare om sorg, men også om å være midt i livet, hva er det som er viktig … Og så har det vært en veldig voldsom tid i verden.

I denne episoden beskriver Ane Brun egen innsikt etter sorgen, og har gitt det ene tittel etter følelsen av å se hva man har mista, hva man kan miste– og da snakker vi både det personlige – og det å bli slått av naturen rundt seg og tenke; «Gud, hvor vakkert dette er!».

– Vi er alle satt sammen av de samme atomer. Jeg har en veldig vitenskapelig religion, jeg tror vi for eksempel ganske snart kommer til å kunne forklare alt vi ser på som magisk, siden alt lagres i cellene våre, og alt antakelig kan lagres i energi, sier Ane til reporter Siri Narverud Moen.

Og hvordan henger dette sammen med egen sorgprosess og sorg over å se vår voldsomme tid skride fram? Lytt, og koble det hele sammen, sammen med Ane og Ballades Siri Narverud Moen:

Dette er lyd-versjonen av Ballade-reporter Siri Narverud Moens intervju med Ane Brun – en tekstversjon kan du lese her.

Relaterte saker

Ane Brun ga ut to album på rappen høsten 2020.

Ane Brun: – Ingen tid for bullshit

Norge stengte ned. Ane Brun ble koronafast i Oslo. Så begynte hun å slippe låter – en etter en. Noen...

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad

Inspirasjoner: Signe Marie Rustad velger Ane Brun

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad har aldri lagt skjul på hvor mye Joni Mitchell betyr for musikken hennes, men...

Flere saker

Karpe i Paris – Diaspora

Tjener ikke penger på Europa-turnéen

Plassmangel, bussparkering og britisk skjemahelvete. Det har vært de største humpene i veien når Karpe nå er ute på sin...

Jennifer Torrence

Et studie i større armslag

– Jeg føler meg drevet til å opptre på ulike måter og ikke alltid være avhengig av instrumentet som utgangspunkt,...

Petter Richter (til v) og Otto Tolonoen lover variert gitarsamarbeid i NMHs nye gitargruppe

NMH oppdaterer gitaravdelingen

Musikkhøgskolen håper at en ny, sterk, internasjonal gruppe av lærere skal bidra til å trekke flere gitarstudenter til Majorstua.