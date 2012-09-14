Høstens reisestøtte er delt ut

Den tredje av årets fire tildelingsrunder for UD og MICs reisestøtteordning er nå klar. 151 søknader kom inn totalt. 71 av søkerne fikk innvilget støtte.

En av de største summene ble gitt til Kvelertak, som i november legger ut på en lengre USA turné med hele 27 oppvarmingsjobber for Converge. Turnéen støttes med 40.000 kroner.

I tillegg har navn som Niko Valkeapää, Eivind Aarseth, Trondheim Jazzorkester og Farmers Market fått tildelt støtte.

Nordic Voices til Sør-Afrika

MIC administrerer også ordningen «Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør», en støtteordning som har kulturutveksling med utviklingsland som sitt hovedfokus.

Nordic Voices er blitt invitert til Sør-Afrika for å holde ulike seminar på to anerkjente institusjoner. Hilton Collage og Stellenbosch University, har invitert ensemblet til å holde vokal- og komposisjonsseminarer. Prosjektet støttes med 40.000 kroner.

Oslo International Rumi Festival, som arrangeres i november, har invitert det kvinnelige ensemblet Navaye Del og vokalisten Ali Akbar Shekarchi, begge fra Iran, for å gjøre konserter i Oslo. Prosjektet støttes med 25.000 kroner.

I tillegg til tildelingene som går over reisestøtteordningens ordinære budsjett, har Cikada, Barokksolistene og Quattro Stagioni fått tildelt turnéstøtte fra en egen pott med øremerkede midler avsatt til større samtidsmusikkensembler.

Fullstendig liste over tildelinger finnes på www.stikk.no