Kvelertak
Bransjen

Høstens reisestøtte er delt ut

Publisert
14.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

71 søkere får innvilget støtte.

Den tredje av årets fire tildelingsrunder for UD og MICs reisestøtteordning er nå klar. 151 søknader kom inn totalt. 71 av søkerne fikk innvilget støtte.

En av de største summene ble gitt til Kvelertak, som i november legger ut på en lengre USA turné med hele 27 oppvarmingsjobber for Converge. Turnéen støttes med 40.000 kroner.

I tillegg har navn som Niko Valkeapää, Eivind Aarseth, Trondheim Jazzorkester og Farmers Market fått tildelt støtte.

Nordic Voices til Sør-Afrika

MIC administrerer også ordningen «Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør», en støtteordning som har kulturutveksling med utviklingsland som sitt hovedfokus.

Nordic Voices er blitt invitert til Sør-Afrika for å holde ulike seminar på to anerkjente institusjoner. Hilton Collage og Stellenbosch University, har invitert ensemblet til å holde vokal- og komposisjonsseminarer. Prosjektet støttes med 40.000 kroner.

Oslo International Rumi Festival, som arrangeres i november, har invitert det kvinnelige ensemblet Navaye Del og vokalisten Ali Akbar Shekarchi, begge fra Iran, for å gjøre konserter i Oslo. Prosjektet støttes med 25.000 kroner.

I tillegg til tildelingene som går over reisestøtteordningens ordinære budsjett, har Cikada, Barokksolistene og Quattro Stagioni fått tildelt turnéstøtte fra en egen pott med øremerkede midler avsatt til større samtidsmusikkensembler.

Fullstendig liste over tildelinger finnes på www.stikk.no

EksportStøtteordninger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Illustrasjon noter

Må gjenspeile bredden

INNLEGG: Norsk Komponistforening (NKF) er skeptisk til det foreløpige mandatet til Music Norway, skriver Åse Hedstrøm, styreleder i NKF.

Bent Patey

Politikken og frilansmusikerne

INNLEGG: På sitt verste er kulturpolitikk en feit igle som suger næring ut av musikklivet, skriver musiker Bent Patey.

MIC og MEN

Til utlandet, men hvordan?

MIC og MEN har nå levert sine forslag til hvordan støtten til utenlandsturneer bør forvaltes. Det er klare forskjeller dem...

Flere saker

Solbjørg Tveiten, kunstnerisk leder, Musikk i Innlandet

Når kultur ikke en gang får være valgflesk

KRONIKK: Dagens pålegg og forskrifter virker ikke i praksis. Det ligger et nasjonalt ansvar i å sikre bærekraftige strukturer i...

6355318323 4c41d3ef76 z

Øya vurderer dollarkjøp for å sikre bookingbudsjettet

Sterkere krone betyr billigere dollar. Det gjør det rimeligere for norske festivaler å booke amerikanske band.

Helge Gaarder og Kjøtt

De livsviktige arkivene. Og litt om Helge Gaarder.

I dag er det 20 år siden Helge Gaarder døde. I den anledning løfter Ballade-redaktøren arkiv som demokratisk og historisk...