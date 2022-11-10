AktueltFolkemusikk

Stemmen bak verdens mest kjente joik er død

10.11.2022
Guro Kleveland- Red.

Sanger, skuespiller og joiker Mattis Hætta døde av sykdom.

Onsdag kom meldingen om at Mattis Hætta, Simmona Máhtte på samisk, har gått bort, skriver NRK Sápmi. Han ble 63 år. Han vokste opp i Máze i Kautokeino i Finnmark. Han var sanger, joiker og skuespiller.

Han ble norgeskjent over natta da han vant Melodi Grand Prix i 1980. Mattis Hætta vil alltid bli husket for joiken «alle» har hørt, «Sæmiid Ædnan». I 1980 vant han, sammen med Sverre Kjelsberg, den norske Melodi Grand Prix. I den europeiske konkurransen Eurovision, ble det en 16. plass.

Jan Lothe Eriksen, Safemuse og tidligere leder av Riksscenen forteller om Mattis Hætta som deltok i oppbyggingen av Riksscenen fra Juoigiid Searvi. Hætta joiket Riksscenen under kranselaget, noe han gjentok under åpningsarrangementet på festen nede i kafe-arealet.
– En viktig bro inn i det samiske miljøet under Riksscenens prosjektperiode. En inspirasjon og venn, skriver Jan Lothe Eriksen.

Riksscenen er nasjonal scene for folkedans og folkemusikk, og de skriver i en kommentar i sosiale medier at:
– Stemmen bak verdens mest kjente joik er død. Mannen som lærte Europa å joike.

– Alta-utbyggingen skapte oppmerksomhet rundt samefolkets sak. Og sangen vår satte det samiske folks rettigheter på dagsorden. Vi tapte, men vant, sa Mattis Hætta sjøl til Dagsavisen i 2010. Da opptrådte Kjelsberg og Hætta på Riksscenen for folkemusikk i Oslo, i anledning 30-årsdagen for «Saamid Ædnan». Låta ble opprinnelig skrevet om Alta-saken for Hålogaland Teater. Máze (Masi) var en av bygdene som var foreslått lagt under vann i utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget.

Flere saker

18abe06d 8f62 480f 9ae2 40240c73ea4a

EDM på nynorsk, eller temperert house?

Nyleg pusta fjorddiskoduoen Double Trouble nytt liv i Andreas Rotevatn si låt «Berre kom heim». Ein ubevisst kommentar på eit...

Sang og musikkgruppe på Torshov asylmottak Foto: Mari Tangen, Musikkens studieforbund

Samspill utvider Musikk i mottak

Mens Sang i asylmottak, i regi Musikkens studieforbund, ikke fikk støtte av hverken UDI eller IMDI til videre drift.

Sandra Lied Haga

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga

Cellisten fra Oslo ble valgt av vinner av Lindemanprisen; Alf Richard Kraggerud.