Sanger, skuespiller og joiker Mattis Hætta døde av sykdom.

Onsdag kom meldingen om at Mattis Hætta, Simmona Máhtte på samisk, har gått bort, skriver NRK Sápmi. Han ble 63 år. Han vokste opp i Máze i Kautokeino i Finnmark. Han var sanger, joiker og skuespiller.

Han ble norgeskjent over natta da han vant Melodi Grand Prix i 1980. Mattis Hætta vil alltid bli husket for joiken «alle» har hørt, «Sæmiid Ædnan». I 1980 vant han, sammen med Sverre Kjelsberg, den norske Melodi Grand Prix. I den europeiske konkurransen Eurovision, ble det en 16. plass.

Jan Lothe Eriksen, Safemuse og tidligere leder av Riksscenen forteller om Mattis Hætta som deltok i oppbyggingen av Riksscenen fra Juoigiid Searvi. Hætta joiket Riksscenen under kranselaget, noe han gjentok under åpningsarrangementet på festen nede i kafe-arealet.

– En viktig bro inn i det samiske miljøet under Riksscenens prosjektperiode. En inspirasjon og venn, skriver Jan Lothe Eriksen.

Riksscenen er nasjonal scene for folkedans og folkemusikk, og de skriver i en kommentar i sosiale medier at:

– Stemmen bak verdens mest kjente joik er død. Mannen som lærte Europa å joike.

– Alta-utbyggingen skapte oppmerksomhet rundt samefolkets sak. Og sangen vår satte det samiske folks rettigheter på dagsorden. Vi tapte, men vant, sa Mattis Hætta sjøl til Dagsavisen i 2010. Da opptrådte Kjelsberg og Hætta på Riksscenen for folkemusikk i Oslo, i anledning 30-årsdagen for «Saamid Ædnan». Låta ble opprinnelig skrevet om Alta-saken for Hålogaland Teater. Máze (Masi) var en av bygdene som var foreslått lagt under vann i utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget.