Særavtaler for leie

Norske band kan få opp til 50 prosent rabatt på backline-leie i Tyskland.

Music Export Norway (MEN) i Storbritannia har i lengre tid hatt en avtale med et backlinefirma hvor norske band får rabatt på leie av utstyr og instrumenter. Nå har det lyktes MEN å dra i land et lignende samarbeid i Tyskland.

I forrige uke ble det klart at det Hannover-baserte Backline Rental Service Germany (BRS) gir norske artister en rabatt på 40-50 prosent på leie av utstyr i Tyskland.

–Folk står selvfølgelig fritt til å velge sine egne avtaler og de fleste som allerede har gode samarbeidspartnere i Storbritannia og Tyskland ordner sine priser på egen hånd. Men de som ikke har slike kontakter blir ofte bedt om å betale fullpris og derfor er det mange norske band som har etterspurt en slik avtale, forteller Jonas Vebner, som er stasjonert i London, men som til høsten tar over MENs kontor i Berlin.

–Avtalen er ikke banebrytende. Det er kun ett av mange små grep som skal gjøre det enklere og rimeligere å turnere og jobbe mot Storbritannia og Tyskland for norske artister, understreker Vebner.

Stor sjangerspreding

Flere norske band har tatt i bruk avtalen i Storbritannia.

–Det har vært alt fra jazz-, til pop- og folkemusikere. Ivar Grydeland brukte avtalen for Huntsville, Helge Westbye i Grappa for blant andre Moldestad og Made Management på flere av sine artister under The Great Escape, samt Up Front Artists. Jaga Jazzist tok nettopp kontakt i forkant av deres Barbican-show i London. Det er med andre ord et stort behov der ute, sier Vebner.

Bedre i Berlin

David Holmes, manager til Kakkmaddafakka, ønsker avtalen velkommen. Bergensbandet skal spille flere konserter i Tyskland i sommer, blant annet på Hurricane og Immergut, og Holmes sier at det absolutt kan bli aktuelt å benytte seg av den nye backline-avtalen.

–Jeg har ikke fått sjekket den ut enda, men det er helt klart interessant for oss. Backline er en av de største kostnadene når du turnerer. Men om det blir aktuelt avhenger av hvor firmaet har sine kontorer og hvor man selv starter turneen. Berlin er den billigste tyske byen å fly til fra Norge, så det ville vært optimalt å ha mulighet til å leie backline der, sier David Holmes.

Music Export Norway jobber med å få i stand en ny og bedre backlineavtale i Storbritannia, som også skal inkludere utleie av turbuss.