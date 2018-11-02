AktueltKunstmusikk

Asker kammermusikkfestival vil bli sentrum for klassisk musikk

Publisert
02.11.2018
Skrevet av
Aslaug Olette Klausen

Kunstnerisk leder Povilas Syrrist-Gelgota er overbevist om at kammermusikk er fremtidens dominerende form.

Når den femte utgaven av Asker kammermusikk festival avsluttes på søndag, vil det være etter hele 34 konserter. Festivalen har i år gått av stabelen fra 20. oktober og altså frem til 4. nov.

Kunstnerisk leder Povilas Syrrist-Gelgota kan fortelle at fra det første året, med kun seks konserter har festivalen vokst seg til en av de største innen sitt felt.

– Målet er å vokse videre, og når Asker, Hurum og Røyken kommuner slås sammen i 2020, skal festivalen bringe kammermusikk til alle mulige konsertsteder i den nye, store Asker kommunen.

Lokalt miljø
Konkurransen fra det enda større Oslo, bare 20 minutter unna, er imidlertid fortsatt merkbar. Syrrist-Gelgota har imidlertid tro på at det er mulig å endre folks tendens til å se til hovedstaden for å finne kvalitetsproduksjoner.

– Det er ikke noe i veien for at Asker kan bli et sentrum for klassisk musikk, hevder han, og fortsetter:

– Vi ønsker å samle alle publikummere som er interessert i kammermusikk til et lokalt kammermusikalsk miljø, gi dem muligheten til å oppleve høy kvalitet i nærmiljøet og vise frem lokale konsertsteder, lokale komponister, poeter, bildekunstnere og filosofer.

Festivalen har i år hatt både barnehageproduksjoner og superstjerner på programmet. I arbeidet med programmet understreker han at variasjon er nesten like viktig som kvalitet, som selvsagt er det viktigste, i tillegg til å vise frem lokale artister.

– En god del av konsertene arrangeres slik at det er dialog mellom forskjellige kunstformer og også mellom forskjellige nasjonaliteter. Dialog, kommunikasjon og inkludering er jo sentrale verdier i kammermusikalsk musisering. I år har vi for eksemepel hatt både indisk-baltisk konsert, litauisk konsert, internasjonal avslutningsfiesta og spansk og italiensk konsert på programmet.

– Vi inviterer publikum til oss og oppsøker publikum der de er. Festivalens kammermusikalske profil gir mulighet til mobilitet, fleksibilitet i forhold til forskjellige konsertlokaler og produksjoner av høy kunstnerisk verdi uten å bruke en formue.

Gleden ved kammermusisering
Det er i tillegg kommet til en seminar-del. Denne er i år begrenset til et kontrabassseminar for barn og voksne. Men målet til neste år er å arrangere kammermusikk-kurs og seminar for barn og amatører

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Vi vil at så mange som mulig kan får oppleve gleden ved kammermusisering.

I følge besøkstallene er festivalen på vei mot dette målet. Syrrist-Gelgota forteller at antall publikummere ble doblet i fjor, og mener at det i år ser det enda lysere ut.

– Utfordringen er annonsering. Festivalen skjer i en begrenset periode på to uker i året og det er lett å drukne i en hav av reklame. Men det går riktig vei! Festivalen har fått rundt tusen følgere på Facebook mot 500 i fjor. Vi satser i stor grad på digital annonsering.

– Vi er overbevist om at kammermusikk er fremtidens dominerende form! Kammermusisering er fargerik og personlig. Kammergrupper er mobile og kreative, avslutter en optimistisk kunstnerisk leder.

Asker kammermusikkfestivalfestivalkammermusikkkammermusikkfestivalPovilas Syrrist-Gelgota

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

