Oslo trendsetter i Europa?

Oslo er tidlig ute med å lytte til musikk som senere blir populær andre steder i Europa, ifølge ny undersøkelse.

Undersøkelsen The Geographic Flow of Music, utført på University College i Dublin, viser at Oslo er en form for opinionsleder i europeisk sammenheng når det kommer til musikkforbruk.

Osloborgeres musikkforbruk, altså artistene de lytter til, dukker opp i London, Paris, Manchester, Berlin uker og måneder senere.

— Det er et tydelig hierarki. Ser vi på europeiske byer, kommer Oslo på topp, sier doktogradstipendiat Conrad Lee, som har utarbeidet undersøkelsen.

Duemetoden

Lee og veileder Pádraig Cunningham har basert sine undersøkelser på brukerdata fra Last.fm. De har plukket data fra 200 byer over en periode på 153 uker, der de hver uke har registrert de 500 mest populære artistene.

— Man kan se for seg at en by representerer et punkt i et univers. Hvis byen endrer musikken den lytter til, forflytter byen seg i universet. Vi fant en metode for å måle i hvilken grad punkt følger andre punkt. Denne metoden ble originalt brukt til å finne ledere i dueflokker. Vi anvendte den for å se om byer fulgte andre byer i et artistunivers, sier Lee.

Undersøkelsen sier ingenting om årsakene til at enkelte byer ligger foran andre.

— Det blir spekulasjoner, men man kan tenke seg at Oslo har innflytelse på andre byer, og at andre byer imiterer Oslo. Vi kjenner ikke mekanismene som setter Oslo foran andre byer, og vi har ikke bevis som støtter noen av disse forklaringene. Vi bare observerer at Oslo er foran, sier Lee til Ballade.

Stockholm ligger på andreplass i det europeiske musikktrendhierarkiet.

— Kan det være en forklaring at Skandinavia ligger langt framme i bruk av digitale plattformer sammenlignet med resten av Europa?

— Det blir spekulasjon, men det er en plausibel forklaring, mener Lee.

Lee har for øvrig skrevet dette blogginnlegget som sier mer om undersøkelsen.

Nordmenn flokkdyr

På det nord-Amerikanske kontinentet topper byer som Atlanta og Montreal listene over «trendesettende» byer, foran New York, Los Angeles San Francisco og Seattle. Medier som Washington Post og The Independet har laget artikler som uttrykker overraskelse over funnene.

Claes Olsen er bookingsjef i Øyafestivalen og er mye på reisefot i metropoler som London og New York. Olsen mener det er vanskelig å ta rede på bakgrunnen for undersøkelsen.

— Jeg har prøvd å lese hva som står om Oslo, men det står ikke så mye der. Jeg tror vi kan konkludere med at nordmenn ikke er mye mer oppdatert enn folk i New York og London. Jeg får vite om mer om nye band der, enn her. Trender kan komme tidligere fram i en mindre by, og nordmenn har bedre tilgang til internett. I tillegg er nordmenn flokkdyr – hvis noe først blir en trend hiver alle seg på.

— Hva synes du om at Oslo allerede har fått mye omtale bakgrunn av denne undersøkelsen?

— Det er kjempebra. Det er vanvittig mye konserter i Oslo, og skjer mye her og vi kan være stolt av det. Det er et sterkt musikkinteressert publikum i byen, men jeg kjøper ikke tallene 100 %, sier Olsen.

— En betydelig musikkby

Erlend Mogård-Larsen i by:Larm er entusiastisk over undersøkelsen.

— Dette har by:Larm snakket om i fem år og nå fikk vi det endelig svart på hvitt. Dette er jævlig gøy. Det er dritkult.

— Ser på Oslo som en den trendsettende byen i Europa?

— Det er litt voldsomt å si at Oslo er trendesetter i forhold til London, Stockholm og Berlin. Hvordan kan man måle det? Men at Oslo er en betydelig musikkby som er i ferd med å få en sterk stemme gjennom sånne typer artikler er det ingen tvil om. Det må vi være stolte av, og nå har vi en unik mulighet til å bygge videre på det. Det er spesielt artig at dette er noe vi har jobbet med siden by:Larm flyttet til Oslo. Det var også dette vi la på bordet til Oslo kommune, nemlig at vi skulle underbygge musikkbystempelet.

— by:Larm har fått ære i The Independent. Tar dere noe av æren for å ha løftet Oslo til dette nivået?

— Dette skal ikke by:Larm ta æren for i det store og det hele. Men vi var de første som bevisstgjorde Oslo som musikkby, og brukte disse argumentene. Det er bare å gå tilbake og lese avisene. Oslo er faktisk en betydelig musikkby, og det har vi sagt hele veien. by:Larm er én gang i året, selvfølgelig er det alle folkene som skaper aktiviteter på klubber og arrangementer rundt om kring på konsertscenene som skal har største delen av æren.

Skal feire

— Det som er gøy med dette er at nå tror jeg også at politikere og de som sitter med penger og beslutningsmyndighet kan åpne øynene og se at her har vi en gylden mulighet til å få det til å spire og gro enda mer, sier Mogård-Larsen.

— Hvordan vil by:Larm bruke denne undersøkelsen?

— Vi vil bruke det for alt det er verdt i profilering og markedsføring i utlandet. Det handler om å si ting mange ganger, så blir det en sannhet. Jeg synes vi skal feire dette, sier Mogård Larsen.