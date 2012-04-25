Jazz

– Mer erfaring

Publisert
25.04.2012
Skrevet av
Christer Minge

Årets Tape to Zero har flere etablerte artister enn sitt første år. Neste år kan festivalen havne i Tyskland.

Årets Tape to Zero-festival har ivaretatt ideen fra i fjor om å presentere både etablerte og uetablerte artister på samme scene.

Men til tross for det har Tape to Zero 2012 en mye høyere andel av godt etablerte og erfarne utøvere på programmet enn i fjor.

— De mindre kjente artistene som spilte her i fjor satt svært stor pris på å få spille på en så god scene og blant erfarne og dyktige musikere og kunstnere, meddeler arrangør Kjetil Husebø.

Spennende teknologi

Over de to dagene festivalen pågår på Nasjonal Jazzscene får publikum oppleve musikk av blant annet Erland Dahlen, Spin Marvel, Steinar Løberg Værnes og en trio bestående av Thomas Strønen, Bjørn Charles Dreyer og Kjetil Husebø selv.

Blant innslagene vil bruken av laptop-teknologi ha stor innvirkning. Trioen Bendik Hofseth/Kjetil Husebø/Jonas Barsten Johnsen benytter seg av live-elektroniske elementer på en spennende måte.

— Johnsen skaper spennende trommelyder ved at han trigger effekter og samples ved hjelp trommesettet sitt som har innmonterte kontaktmikrofoner, avslører Husebø.

Laptop-teknologien satt sitt preg på festivalen allerede i 2011, som var første året festivalen bel arrangert.

— I fjor ble det presentert noen litt sære innslag. Skrr spilte blant annet på mac`ene sine opp ned under fremførelsen. For en del av jazzpublikummet ble dette vel sært, men sikkert morsomt også, forteller Husebø.

Til Tyskland?

Husebø karakteriserer festivalen som en slags blanding av Ultima, Oslo Jazzfestival og Punkt i Kristiansand, men at de allikevel har klart å markere seg med sitt gode konsept.

— Tape to Zero er for tiden i dialog med en av Tysklands fremste jazzfestivaler, Enjoy Jazz, og skal i gang med forhandlinger om et eventuelt samarbeid og mulighetene for å arrangere festivalen i Tyskland, sier Husebø.

Tape to Zero-festivalen skjer på Nasjonal Jazzscene 26. – 27. april. Mer om festivalen her.

Relaterte saker

Fornøyd publikum

Oslo trendsetter i Europa?

Oslo er tidlig ute med å lytte til musikk som senere blir populær andre steder i Europa, ifølge ny undersøkelse.

Flere saker

Iris er Årets Urørt. Tidligere i år har hun blant annet varmet opp for Aurora på flere konserter, og spilt på Trondheim Calling og Bylarm i Oslo

Iris er Årets Urørt 2019

Opptrer på musikkshowet og prisutdelingen P3 Gull 30. november.

Stian Westerhus

Med studioet som bærbart instrument

Med temaet «improvisasjon i studio» inviterte Norges musikkhøgskole til On the Edge. Gitarist Stian Westerhus har nytta teknologien til å...

Thorbjørn Tønder Hansen i midten styreleder Yngve Slettholm til høyre

Ultima-direktør Thorbjørn Tønder Hansen slutter

Direktør og kunstnerisk leder Tønder Hansen slutter i Ultima for å gå over i stilling som sjef i Fondet for...