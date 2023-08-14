Musikkens plass i Bodø 2024

Spektakulær grottekonsert og showcasesamlinger som bygger musikerkarrierer. Store orkesteropplevelser. Nye bilder av nordnorske samfunn. Her er noe av musikken som så langt har fått plass i en kommende europeisk kulturhovedstad.

Som Ballade skriver om i dag, åpner det europeiske kulturåret i hovedstaden Bodø i 2024 i samarbeid med festivalen Bodø Jazz Open.

– Dette er ikke en uttømmende liste over musikalske satsinger, men et raskt utvalg herfra.

Programkoordinator Henrik Lamark setter sammen følgende liste med musikalske (mulige) høydepunkt når redaksjonen ber om overblikk over musikken på programmet hos Bodø 2024:

Åpningskonsert med unge jazzmusikere fra landsdelen, sammen med Arktisk Filharmoni

Februar 2024, Stormen Konserthus

I anledning åpningsdagen vår har vi invitert tre knallsterke, unge nordnorske artister til å sette sitt musikalske preg på den store anledningen. Joakim Rainer Petersen (årets jazznavn 2022), Alexander Aarøen og Liv Andrea Hauge (årets jazznavn 2020) skriver hvert sitt nye verk for egen besetning samt orkester. Verkene fremføres i Stormen store sal sammen med fullt orkester.

The Cave

Mars, Pluragrotta i Mo i Rana

Cave Music er et prosjekt med saksofonisten Håkon Skog Erlandsen, som tidligere har spilt på noen av verdens høyeste topper, inkludert Mount Everest. I mars 2024 skal han holde en spesiell konsert inne i Pluragrotta i Mo i Rana.

– Etter et dykk på 450 meter inn og ned i fjellet kommer man til et enormt luftkammer med en fantastisk akustikk – en marmorkatedral, som de lokale kaller den. En håndfull publikummere – med grottedykkingssertifikat – inviteres med ned i grotten. Vi legger inn fiberoptisk kabel slik at konserten kan strømmes ut i hele verden, og vi produserer en film som skal leve videre i årene som kommer, skriver Lamark til Ballade.

Ren musikk

Sammen med Parkenfestivalen har vi satt oss mål å lage verdens mest klimavennlige store konsertarrangement, hvor både vi som arrangør og publikum på en nyskapende måte skal bidra til å få arrangementet så nær klimanøytralt som mulig. Artister er ikke annonsert ennå.

Allhavet

April, Bodø Kunstforening og Stormen Konserthus: Symposium om klima, sjøfugl, kystkultur og -natur

Allhavet er det norske navnet på urhavet Panthalassa som omkranset Pangea (gresk for «alt land», red. mrk.) for 200 millioner år siden. Nå blir det også tittelen på samarbeidet mellom visuell kunstner Maja Nilsen og komponist Kristine Tjøgersen som realiseres i forbindelse med kystuka i 2024. Orkesterverket framføres av Arktisk Filharmoni i Stormen konserthus, sammen med et tverrfaglig formidlingsprogram og publikasjon med fokus på marinbiologi, kysthistorie, øyer og mytologi. Eget program for barn med blant annet e-harpe.

Orkesteråret 2024

Mai, Stormen

Orkesteråret er en feiring av fellesskap og musikkglede, med visjonen at alle som ønsker det, skal få muligheten til å spille i orkester! De Unges Orkesterforbund fyller 50 år i 2024. Feiringen skal involvere barne- og ungdomsorkestre, voksne amatørorkester og de profesjonelle orkesterne.

Bodø Beat

Mai, Bodø

En internasjonal perkusjonsfestival, et innovativt knutepunkt av og for slagverkere for å dele og utvikle sine ferdigheter, foran et publikum. Publikum får muligheten til å høre spennende konserter på høyt internasjonalt nivå på de klassiske scenene, men også på uvanlige steder. Det er et variert tilbud fra konvensjonelle til nyskapende og uventede sjangrer. Det andre aspektet ved festivalen er undervisning og deling av kunnskap. Slagverkfestivaler er det ikke mange av i verden, og måten Bodø BEAT er bygd opp på, gjør den unik for et bredt publikum, i følge Bodø 2024.

FolkFest

Mai–juni, Bodø

I samarbeid med Folkemusikk Nord skal en ny folkemusikkfestival etableres i Bodø under kulturhovedstadsåret.

Northern Expo

Juni

I samarbeid med Musikkontoret Nord: Utvalgte nordnorske artister eksponeres – særlig med øye for internasjonal presse og musikkbransje.

Landsfinale UKM

Juni, Bodø sentrum

Landsfinalen UKM flyttes til Bodø under kulturhovedstadsåret.

Spire

I samarbeid med Nordland Musikkfestuke: Mentorprogrammet Spire for unge, klassiske musikere. Siden 2020 har Spire-programmet, med den norske stjernefiolinisten Eldbjørg Hemsing i spissen, samlet klassiske musikere fra hele landet i alderen 19-27 år til en uke med musisering sammen og andre faglige innspill på veien mot å bygge et liv som profesjonell musiker. Spire skal også etablere et ungt kammerorkester.

Marked for Musikk

September, Bodø sentrum

Showcasetreffet Marked for musikk flyttes til Bodø i anledning kulturhovedstadsåret. Opptil 30 konserter utviklet spesielt for barn og unge. Foredrag, prisutdelinger, med mer på fagprogram for arrangører, produsenter og andre som jobber med barn og unge som publikum.

Det Nye Nord

Dato og sted ennå ikke annonsert – i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek, folkebibliotekene i Nordland, Bodø 2024 og Festspillene i Nord-Norge. Åtte låtskrivere sendes til hvert sitt sted i Nord-Norge i prosjektet «Det nye nord» med mål om at gamle klisjeer tas ved roten, og et nytt bilde av landsdelen tegnes, i følge Bodø 2024. I løpet av 2022 og 2023 vil åtte artister ha vært på feltopphold i Nord-Norge. Disse skal skape musikk av inspirasjon hos folk og natur: Ida Maria – Jon-Are Masternes (Klish) – Ingvild Austgulen (Opphav) – Lars Bremnes – Emil Kárlsen – Risten Anine Gaup – Frode Larsen (Kantona) – Moddi.

I tillegg til musikerne vil de lokale folkebibliotekene her spille en sentral rolle, som vertskap og som arena.

Music on display

Under programposten «Arctic Lights» skal prosjektet Music on Display vises frem.

Et selvspillende piano som er montert i en værbestandig arkitektonisk skulptur. Benjamin Mørk, pianist med fortid fra metallindustrien, har konstruert den utestående musikkinstallasjonen Music on Display. Verket er bestilt av Bodø2024 og skal før 2024 på turné. Music on Display ønsker å la publikum oppleve musikk i det offentlige rom og i naturen uten «å måtte forholde seg til det kunstneriske ego som ligger i en tradisjonell livefremførelse», beskriver Bodø 2024. Verket er tegnet og bygget av Mørk i samarbeid med Petersen Blikkenslager, Maritim Sveiseservice, Tromsdalen Elektro, Lydproduksjon, Nordmetall og Thomas Myrvoll. Verket er inspirert av munkesekten «Komuso», som i Edo-periodens Japan overlevde på almisser som de mottok når de spilte på Shakuhachi-fløyter, mens de skjulte ansiktene.