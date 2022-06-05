Internasjonal pris til komponist Kristine Tjøgersen

Tjøgersens verk «Between Trees» er Årets utvalgte verk i International Rostrum of Composers, et forum som har samlet samtidskomponister fra mange land siden 1955.

NRK melder at forumet International Rostrum of Composers (IRC) er «som et ‘samtidsmusikkens Grand prix’», og at prisen innebærer at et stort antall radiostasjoner over hele Europa vil presentere Tjøgersens verk. Og det betyr igjen et solid internasjonalt gjennombrudd for komponisten. Between Trees vant i konkurranse med over 40 verk, skriver NRK.

Between Trees er blitt til som en del av satsningen KUPP, en støtte- og utviklingsordning for unge komponister, initiert av Norsk Komponistforening og Music Norway. En del av satsningen for Kristine Tjøgersen var et samarbeid med Kringkastingsorkestret (KORK), og dermed musikk spesialskrevet til KORK.

Kristine Tjøgersen (f. 1982) har utmerket seg i norsk musikkliv gjennom flere år, og har de siste årene mottatt flere viktige priser: I vinter var hun en av tre som fikk Norsk Komponistforenings Årets verk 2021, i november 2020 vant hun den første Pauline Hall-konkurransen og i august samme år mottok hun den prestisjetunge Nordheim-prisen.

Between Trees ble urfremført av Kringkastingsorkestret 29. oktober 2021, og fremføringen kan oppleves i opptak på NRKs nettsider.

Sist en norsk komposisjon ble plukket ut som årets verk var i 2015, med Songr av Jan Erik Mikalsen, også det verket bestilt og urfremført av Kringkastingsorkestret.

IRC er et internasjonalt forum for kringkastingsorganisasjoner som går sammen for å utveksle og kringkaste samtidsmusikk. IRC er organisert av International Music Council. Etter 65 år anses IRC fortsatt som en av de viktigste plattformene for promotering av samtidsmusikk innen radio.