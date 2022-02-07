NKF tre vinnere av Årets verk

De tre komponistene som torsdag 3. februar ble tildelt Årets verk 2021: Kristine Tjøgersen, Edvin Østergaard og Rolf Gupta.(Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)

AktueltKunstmusikk

Årets verk 2021 til tre komponister: Edvin Østergaard, Rolf Gupta og Kristine Tjøgersen

Publisert
07.02.2022
Skrevet av
- Red.

Komponistforeningen vil vise spennvidden og uttrykksviljen som finnes blant norske komponister med tre verk som representerer en del av samtiden vår.

Rett før helgen delte Norsk Komponistforening ut priser for «fremragende verk urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten» de tre  siste årene.

De tre komponistene og verkene som mottok priser er:

Ørenslyd: Ritus V av Edvin Østergaard. Verket er skrevet for tre sangere og kontrabass. Urfremført høsten 2019 i Tieranatomisches Theater, Humboldt-universitetet i Berlin sammen med utstillingen «AugenWerk» med kunstnerne Ingo Nussbaumer og Hubert Schmidleitner.

Komponist Edvin Østergaard. (Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)

Jordens sang av Rolf Gupta. Verket ble skrevet til Kristiansands Symfoniorkesters 100-årsjubileum for det lokale musikklivet i Kristiansand, og urfremført av Kristiansand Symfoniorkester, solister og fire lokale kor, dirigert av Peter Szilvay i Kilden teater og konserthus i 2019.

Komponist Rolf Gupta. (Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)


– Piano Concerto av Kristine Tjøgersen. Verket er bestilt og urfremført av Ellen Ugelvik og Trondheim Sinfonietta i 2019 på Dokkhuset i Trondheim.

Komponist Kristine Tjøgersen. (Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)

– Vi deler nå ut disse prisene med et ønske om å vise nettopp noe av denne spennvidden – og uttrykksviljen, kraften – som finnes blant norske komponister, gjennom å løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter, som hver på sin egne måte representerer en del av vår samtid, sa styreleder Jørgen Karlstrøm i åpningstalen.

Norsk Komponistforening forteller i en pressemelding at det kom inn 171 forslag til Årets verk-prisen, Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerte 20 av dem, og juryen kåret så tre vinnere blant disse. Prisvinnerne får 50 000 kroner hver.

Juryen besto av dirigent og komponist Rei Munataka (Japan/Sverige), musikkritiker Maren Ørstavik (Norge), komponist Antti Auvinen (Finland) og leder i Musikkfaglig utvalg, Bjørn Morten Christophersen (Norge).

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

Årets verkEdvin ØstergaardKristine TjøgersenNorsk komponistforeningRolf Gupta

