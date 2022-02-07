Årets verk 2021 til tre komponister: Edvin Østergaard, Rolf Gupta og Kristine Tjøgersen

Komponistforeningen vil vise spennvidden og uttrykksviljen som finnes blant norske komponister med tre verk som representerer en del av samtiden vår.

Rett før helgen delte Norsk Komponistforening ut priser for «fremragende verk urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten» de tre siste årene.

De tre komponistene og verkene som mottok priser er:



– Ørenslyd: Ritus V av Edvin Østergaard. Verket er skrevet for tre sangere og kontrabass. Urfremført høsten 2019 i Tieranatomisches Theater, Humboldt-universitetet i Berlin sammen med utstillingen «AugenWerk» med kunstnerne Ingo Nussbaumer og Hubert Schmidleitner.

– Jordens sang av Rolf Gupta. Verket ble skrevet til Kristiansands Symfoniorkesters 100-årsjubileum for det lokale musikklivet i Kristiansand, og urfremført av Kristiansand Symfoniorkester, solister og fire lokale kor, dirigert av Peter Szilvay i Kilden teater og konserthus i 2019.

– Piano Concerto av Kristine Tjøgersen. Verket er bestilt og urfremført av Ellen Ugelvik og Trondheim Sinfonietta i 2019 på Dokkhuset i Trondheim.

– Vi deler nå ut disse prisene med et ønske om å vise nettopp noe av denne spennvidden – og uttrykksviljen, kraften – som finnes blant norske komponister, gjennom å løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter, som hver på sin egne måte representerer en del av vår samtid, sa styreleder Jørgen Karlstrøm i åpningstalen.

Norsk Komponistforening forteller i en pressemelding at det kom inn 171 forslag til Årets verk-prisen, Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerte 20 av dem, og juryen kåret så tre vinnere blant disse. Prisvinnerne får 50 000 kroner hver.

Juryen besto av dirigent og komponist Rei Munataka (Japan/Sverige), musikkritiker Maren Ørstavik (Norge), komponist Antti Auvinen (Finland) og leder i Musikkfaglig utvalg, Bjørn Morten Christophersen (Norge).

