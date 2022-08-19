Lindemanprisen 2022 til Håvard Gimse

– Prisvinnerens forkjærlighet for skandinavisk og norsk klassisk musikk har gjort ham til en av de mest innflytelsesrike artister på denne arenaen. Og Gimse gir gir den unge Lindemanprisen til pianist Emil Duncumb.

Det sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu, i en pressemelding fra prisarrangøren.

Lindemanprisen deles ut hvert år til en komponist, utøver eller musikkpedagog som har gjort en spesielt betydningsfull innsats i norsk musikkliv, og er en utmerkelse som skal bidra til å fremme norsk musikkliv ved å fremheve særlig fremtredende musikeres innsats, heter det på legatets hjemmesider.

– Håvard Gimse er en verdig vinner av Lindemanprisen. Han står i en særstilling blant norske musikere, og er en av våre aller fremste pianister, sier begrunnelsen for tildelingen.

– En stor og gledelig overraskelse, og en skikkelig opptur, sier Gimse selv om tildelingen. Håvard Gimse er pianist og professor ved Norges musikkhøgskole, og har gjennom de tre siste tiårene gitt ut en lang rekke innspillinger. Blant dem er Geirr Tveitts klaververker og musikk av komponister som Klaus Egge, Thomas Tellefsen, David Monrad Johansen, Johan Kvandal, Harald Sæverud, Ole Bull, i tillegg til Edvard Grieg og en lang rekke europeiske komponister.

Han er en ettertraktet solist og kammermusiker, og har en stor internasjonal karriere med omfattende turneer og samarbeid med orkestre verden over. Han har spilt og turnert sammen med Truls Mørk i en årrekke, hatt opptredener i Berlin og New York med Tine Thing Helseth, i Beethovenhaus Bonn med Alina Pogostkina og Wigmore Hall med Marianne Thorsen – for å nevne noe.

Inntil helt nylig var Håvard Gimse også kunstnerisk leder for Oslo Kammermusikkfestival.

Vinneren av Lindemanprisen har også et viktig oppdrag som følger utmerkelsen: Å velge ut mottakeren av De unges Lindemanpris. Håvard Gimse har valgt ut pianisten Emil Duncumb til å få årets Unge Lindemanpris for 2022. Prisen er på 50.000 kroner.

– For meg var det et poeng å velge en usedvanlig talentfull person som ellers ikke mottar masse oppmerksomhet og priser i øst og vest, og som man kanskje lettest får øye på fra innsiden av musikklivet. Da kan jeg ikke tenke meg en bedre kandidat enn pianisten, arrangøren og hammerflygel/fortepiano-utøveren Emil Duncumb, sier Gimse om sitt valg av priskandidat.

Emil Duncumb er født i 1990, og er tidligere masterstudent hos Gimse ved Musikkhøgskolen. Han utmerket seg i følge Gimse raskt som en uvanlig kreativ pianist.

I tillegg til klaver satset Duncumb etter hvert på klaverets ulike originalinstrumenter og på tidligmusikk, og han er en av få norske utøvere som har vunnet priser i fortepiano-konkurranser internasjonalt. Duncumb er også med i ensemblet Pocket Sinfonia, som har spesialisert seg på å fremføre store verker i små format og som passer et praktisk musikkliv. I denne sammenhengen er Duncumb sentral, og hans tolkninger er kreative og utradisjonelle, mener Håvard Gimse.

Den prestisjefylte Lindemanprisen er på 150.000 kroner, og overrekkes i forbindelse med en festkonsert for prisvinneren i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 21. oktober, da også De unges Lindemanpris formelt overrekkes.