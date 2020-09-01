Lindemanprisen til Per Gisle Haagenrud

En av landets mest prestisjefylte priser går til fiolinisten og pedagogen som har undervist en hel generasjon nye fiolinister. Han gir De Unges Lindemanpris til cellist Frida Fredrikke Waaler Wærvågen.

Årets Lindemanpris går til fiolinisten og pedagogen Per Gisle Haagenrud (60), som har en lang karriere bak seg som orkestermusiker og lærer. Han har hatt stor betydning for utviklingen av et talentmiljø for strykere i Bergen, skriver prisutdeleren i en pressemelding til Ballade.

Prisen er på 150.000 kroner, og regnes som en av Norges viktigste og mest prestisjefylte priser.

– En stor ære, sier prisvinneren om tildelingen av Lindemanprisen.

Haagenrud har undervist unge musikere helt siden studietida på musikkhøgskolen, og også gjennom de 25 årene han var ansatt som førstefiolinist i Bergen Filharmoniske Orkester. Siden 2005 har han undervist på heltid, og det er ikke få unge strykere som har hatt ham som lærer. Haagenrud anslår selv at minst et 30-talls av elevene hans de siste 15 årene har begynt på en høyere musikkutdanning etter videregående.

I begrunnelsen for å gi prisen til Haagenrud heter det blant annet at «med sin lange erfaring som utøvende musiker på høyeste nivå og med sine sterke pedagogiske evner, har Per Gisle Haagenrud vært, og er fortsatt, en helt sentral, avgjørende kraft og ressurs for det gode, unge strykermiljøet i Bergen i dag. Et miljø som i stadig økende grad gir verdifulle bidrag til norsk musikkliv.»

LES INTERVJU med prisvinneren på Lindemans Legats hjemmesider.

Får De Unges Lindemanpris

Cellisten Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (32) får De Unges Lindemanpris for 2020, en pris som lyder på 50.000 kroner. Det er mottakeren av Lindemanprisen som bestemmer hvem som skal få De Unges Lindemanporis, og Per Gisle Haagenrud valgte å gi den til Waaler Wærvågen.

– Ingen lett oppgave å velge ut hvem som skulle få denne prisen. Det er så mange dyktige, unge utøvere i Norge i dag som jeg kunne tenkt med å gi en slik pris til, sier Haagenrud, som begrunner valget med Waaler Wærvågens mange sterke kvaliteter:

– For det første har hun allerede et svært høyt nivå som utøvende, og hun gjør en fabelaktig jobb som solocellist i Bergens Filharmoniske orkester (BFO). Dessuten er hun en person med sterk involvering og interesse i det hun gjør. Hun har mange kvaliteter, både som utøver og som lærer.

I Bergen har Frida Fredrikke Waaler Wærvågen i tillegg til stillingen i BFO en undervisningsstilling ved Griegakademiet. Hun er også medlem i Ensemble Allegria, og har dessuten vært med i en rekke forskjellige prosjekter som frilansmusiker.

Waaler Wærvågen startet sin musikalske karriere i en alder av fem år på den lokale musikkskolen i Horten. I 10-årsalderen begynte hun ved Barratt Due musikkinstitutt, der hun hadde cellisten Aage Kvalbein som lærer. På Norges musikkhøgskole studerte hun under Truls Mørk, og hun har også studert under professorene Frans Helmerson og Torleif Thedéen.

Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris blir delt ut under en seremoni på Norges musikkhøgskole 16. oktober.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger