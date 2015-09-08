Bransjen

Cecilie Ore får Lindemanprisen

Publisert
08.09.2015
Skrevet av
- Red.

Komponisten er den første kvinnen til å motta prisen. Det legges i innstillingen vekt på Ores kunstneriske prosjekt som er preget av kontinuerlig utforskning.

Cecilie Ore er aktuell med operaen Adam & Eve – a Divine Comedy, som ble urfremført under årets festspill i Bergen. Den settes også opp under helgens Ultimafestival. Komponisten har vært aktiv de siste 30 årene, og var på 80-tallet kjent for sine elektroakustiske verker.

I en pressemelding fremgår det at fagrådet som har innstilt Ore legger vekt på at hennes virke er preget av kontinuerlig utforskning, «på en måte som skaper interesse hos lytteren, ikke bare for musikken, men også for refleksjonen og konteksten».

Lindemanprisen har blitt delt ut siden 1978, og er på 150.000 kroner.

BransjePriser

Harald Jørgensen

Lindemanpris til Harald Jørgensen

Professor Harald Jørgensen (72) ved Norges musikkhøgskole får Lindemanprisen for 2014 for sin betydningsfulle innsats i norsk musikkliv som musikkpedagog...

Ludvig Mathias Lindeman

Seks ting du ikke visste om LM Lindeman

I dag ville Musikkhøgskolens grunnlegger fylt 200 år. Men hvem var han egentlig?

Pope

"Død pave for retten" urfremføres i USA

Nordic Voices skal fremføre det bestillingsverket av komponisten Cecilie Ore under samtidsfestivalen Other Minds.

Susanne Øglænd Foto: Bewerbung.

Musikalske begrunnelser for teater

Allerede som tyveåring agerte Susanne Øglænd som operaregissør på store scener i Europa. Vi møter henne for en samtale om...

Alf Richard Kraggerud

Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

Prispengene gir Kraggerud videre til unge talenter gjennom å opprette et juniorstipend sammen med Lindemans Legat.

Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen, som Griegakademiet sorterer under.

Statsbudsjettet: penger til nytt Griegakademi allikevel

Forprosjekt i Bergen blir henta opp igjen etter at SV har ferdigforhandla neste års statsbudsjett.

Maja S.K. Ratkje i Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Koronakrønikene: Maja Ratkjes Koronaberetning 2020

Å være vitne til uvirkelige hverdager. Følelsen av å miste kontroll. Installere hønsehus. Konsumere film. Mikse prosjekter som har blitt...

Studenthuset Rokken fikk støtte til fremføringsutstyr i årets første tildelingsrunde fra MUO. Her spiller Karpe Diem Foto: Stian Raa

15,9 millioner til musikkarenaer

Årets andre tildelingsrunde fra Musikkutstyrsordningen gir løft i øvingsforholdene til rundt 1200 musikere.