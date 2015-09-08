Cecilie Ore får Lindemanprisen

Komponisten er den første kvinnen til å motta prisen. Det legges i innstillingen vekt på Ores kunstneriske prosjekt som er preget av kontinuerlig utforskning.

Cecilie Ore er aktuell med operaen Adam & Eve – a Divine Comedy, som ble urfremført under årets festspill i Bergen. Den settes også opp under helgens Ultimafestival. Komponisten har vært aktiv de siste 30 årene, og var på 80-tallet kjent for sine elektroakustiske verker.

I en pressemelding fremgår det at fagrådet som har innstilt Ore legger vekt på at hennes virke er preget av kontinuerlig utforskning, «på en måte som skaper interesse hos lytteren, ikke bare for musikken, men også for refleksjonen og konteksten».

Lindemanprisen har blitt delt ut siden 1978, og er på 150.000 kroner.