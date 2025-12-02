Slik blir NRK P3 Musikk i 2026

Med nytt navn og nye ambisjoner går NRK P3 Musikk inn i det nye året med storsatsing på livemusikk, utvidet talentsatsing og temabaserte sendinger.

I september skiftet NRK P3 Musikk navn og lanserte samtidig en omfattende programsatsing. Kanalen skal by på en bred miks av nåtidsmusikk, dypdykk, intervjuer og livemusikk, ifølge musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge.

– NRK P3 Musikk lages av noen av NRKs mest ambisiøse musikkjournalister og retter seg mot musikkinteresserte i alle aldre, sier Borch Bugge.

Blant nyhetene er morgenprogrammet «Drømmemorgen» med Ali Soufi-Grimsrud og Helen Anker. Det blir også en styrket satsing på talentplattformen Urørt, der over 4000 nye talenter har lastet opp rundt 10 000 låter det siste året.

Kanalen lanserer også et nytt daglig livemusikkprogram ledet av Arian Engebø. Programmet sendes tre timer hver dag mandag til torsdag, og vil også få et liv på NRK TV.

Kristin Winsents får firedoblet sendetiden med programmet «Winsents», og det lanseres i tillegg et nytt musikkjournalistisk quizprogram på hverdager.

I helgene styrkes tilbudet med blant annet «National Rap Show» med Tommy Tee og Cely, «P3 Klubb» med Abiel Tee og «Transmission» med Espen Omdahl.

NRK varsler også flere temadager og kanalsatsinger fram mot 2026. Allerede i høst har kanalen blant annet hatt temauke i forbindelse med Urørts 25-årsfeiring og en global spesial om musikk som krysser landegrenser.

Målet for 2026 er også å løfte både norsk og samisk musikk ytterligere.