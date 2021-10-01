Majorstuen for siste gong

– Vemodig. Felevirtuosane går kvart til sitt etter to nye songar. Sjølv band-splittingar vart utsette av korona.

Fredag 1. oktober kjem folkemusikarane i Majorstuen ut med to singlar; «Jord och himmel» og «Menuett for alle vindar». Dette skjer i forkant av at gruppa legg ut på ein avslutningsturné. Etter det er Majorstuen historie. Men vent, sa dei ikkje dette for halvanna år sidan også?

Jo; det var for halvanna år sidan at felegruppa Majorstuen lanserte albumet «Jubel» som markerte 20-årsjubileet deira, men også slutten på gruppa sin eksistens. Som fylgje av pandemien har fleire av konsertane og Majorstuen sitt endelege punktum blitt utsett fleire gongar, men i oktober blir det omsider ein liten turné. Og berre nokre dagar før fyrste konserten i Bergen den 4. oktober lanserar altså Majorstuen to låtar på digitale strømmetenester.

– Når vi no endeleg får halde desse konsertane, var det naturleg for oss å gi ut ny musikk i same slengen. Dette er to låtar med svært forskjellig lynne. Den eine, «Jord och himmel», er ein tradisjonell polska og ein skikkeleg gladlåt med god danseappell, fortel cellist og felespelar Anders Löfberg som har arrangert denne slåtten for Majorstuen.

Etter turneen vil felevirtuosane i Majorstuen gå kvart til sitt, noko som tittelen på den andre singelen viser til. «Menuett for alle vindar» er av det meir melankolske slaget, og komponist Jorun Marie Kvernberg fortel at dette er ei hylling til gruppa som ho har vore ein del av i 21 år.

– Det er vemodig at vi nærmar oss vår aller siste konsert. Vi har opplevd mykje saman i både inn- og utland og utvikla eit nært venskap gjennom mange år. Eg er glad for at vi får satt eit skikkeleg punktum med singelslepp og konsertturné.

Kvernberg er eitt av tre medlemmar som har vore med sidan starten i 2000. Sidan den gong har Majorstuen spelt nærare 300 konsertar i 20 land og gitt ut åtte plater. Dei fekk Spellemannsprisen i 2002.

No skal dei spele konsertar på Columbi Egg i Bergen den 4. oktober, Jaunsen gjestgjevarstad i Granvin den 5. oktober, Utgard i Lom den 6. oktober, og aller siste konsert med Majorstuen blir i Åkrestua i Rendalen den 7. oktober.

Majorstuen er Synnøve S. Bjørset, Tove P. Hagen, Anders Löfberg, Bjørn Kåre Odde og Jorun Marie Kvernberg (feler, bratsj, cello).