Majorstuen: vemodig jubel

(Foto: Marius Beck Dahle)

AktueltFolkemusikk

Majorstuen for siste gong

Publisert
01.10.2021
Skrevet av
- Red.

– Vemodig. Felevirtuosane går kvart til sitt etter to nye songar. Sjølv band-splittingar vart utsette av korona.

Fredag 1. oktober kjem folkemusikarane i Majorstuen ut med to singlar; «Jord och himmel» og «Menuett for alle vindar». Dette skjer i forkant av at gruppa legg ut på ein avslutningsturné. Etter det er Majorstuen historie. Men vent, sa dei ikkje dette for halvanna år sidan også?

Jo; det var for halvanna år sidan at felegruppa Majorstuen lanserte albumet «Jubel» som markerte 20-årsjubileet deira, men også slutten på gruppa sin eksistens. Som fylgje av pandemien har fleire av konsertane og Majorstuen sitt endelege punktum blitt utsett fleire gongar, men i oktober blir det omsider ein liten turné. Og berre nokre dagar før fyrste konserten i Bergen den 4. oktober lanserar altså Majorstuen to låtar på digitale strømmetenester.

– Når vi no endeleg får halde desse konsertane, var det naturleg for oss å gi ut ny musikk i same slengen. Dette er to låtar med svært forskjellig lynne. Den eine, «Jord och himmel», er ein tradisjonell polska og ein skikkeleg gladlåt med god danseappell, fortel cellist og felespelar Anders Löfberg som har arrangert denne slåtten for Majorstuen.

Etter turneen vil felevirtuosane i Majorstuen gå kvart til sitt, noko som tittelen på den andre singelen viser til. «Menuett for alle vindar» er av det meir melankolske slaget, og komponist Jorun Marie Kvernberg fortel at dette er ei hylling til gruppa som ho har vore ein del av i 21 år.

– Det er vemodig at vi nærmar oss vår aller siste konsert. Vi har opplevd mykje saman i både inn- og utland og utvikla eit nært venskap gjennom mange år. Eg er glad for at vi får satt eit skikkeleg punktum med singelslepp og konsertturné.

Kvernberg er eitt av tre medlemmar som har vore med sidan starten i 2000. Sidan den gong har Majorstuen spelt nærare 300 konsertar i 20 land og gitt ut åtte plater. Dei fekk Spellemannsprisen i 2002.

No skal dei spele konsertar på Columbi Egg i Bergen den 4. oktober, Jaunsen gjestgjevarstad i Granvin den 5. oktober, Utgard i Lom den 6. oktober, og aller siste konsert med Majorstuen blir i Åkrestua i Rendalen den 7. oktober.

Majorstuen er Synnøve S. Bjørset, Tove P. Hagen, Anders Löfberg, Bjørn Kåre Odde og Jorun Marie Kvernberg (feler, bratsj, cello).

Majorstuen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Plata Jubel markerer Majorstuens farvel – med et smell

Majorstuen tar farvel med et smell

Med plata «Jubel» takker folkemusikkgruppa Majorstuen for seg etter 20 år.

Andreas Ljones (Foto: andreasljones.com)

Majorstuens Andreas Ljones med nytt band

Andreas Ljones fra folkemusikkgruppa Majorstuen slipper i disse dager et album med et nyere prosjekt kalt Andreas Ljones Band. Kunstnerisk...

Flere saker

Torstein Tvedt Solberg (Ap) / Anne Beate Tvinnereim (Sp) / Lubna Jaffery (Ap).

Hvem hopper etter Anette Trettebergstuen?

Onsdag 28. juni er det varslet at Norge har en ny kultur- og likestillingsminister. Blir det Torstein Tvedt Solberg –...

Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen, som Griegakademiet sorterer under.

Statsbudsjettet: penger til nytt Griegakademi allikevel

Forprosjekt i Bergen blir henta opp igjen etter at SV har ferdigforhandla neste års statsbudsjett.

Konsert Fridalen kirke

En stigende stjerne på operahimmelen

Den unge tenoren Ian Bjørsvik har så langt hatt en kometkarriere, med opptredener både i København-operaen, Bergen Nasjonale Opera og...