Majorstuen tar farvel med et smell

Med plata «Jubel» takker folkemusikkgruppa Majorstuen for seg etter 20 år.

– Jeg vil alltid være takknemlig. Majorstuen har vært min viktigste skole som musiker. Her har vi pirka på og perfeksjonert hverandre, satt oss og nådd hårete mål, vi har leikt og utfordra hverandre på øving og på scena. I Majorstuen har jeg også lært mye om verdien av ulikhet, samhold og utholdenhet, sier felespiller Synnøve S. Bjørset, som har vært del av Majorstuen i alle 20 årene.

Nå går bandmedlemmene hver sin vei. Albumet Jubel ble nylig sluppet, og med det markeres avslutningen for gruppa – et jublende farvel, og en utgang med smell. Plata har fått gode kritikker, blant annet i Dagsavisen, som kalte Jubel en fest.

På albumet trekker Majorstuen opp linjer fra starten av karrieren, samtidig som de ser framover, forteller gruppa i en pressemelding til Ballade. Gruppa har med seg egne komposisjoner på deres siste utgivelse sammen, men de har også musikk som er laget spesielt til ensemblet. Tre bestilte komposisjoner fra tre helt ulike melodimakere er med på Jubel: en fra jazzens Ola Kvernberg, en fra indiepopens Thea Hjelmeland og en fra folkemusikkens Gjermund Larsen.

– Vi har laga musikk som peiker framover, samtidig som det jubles for 20 år med kompromissløs tro på vår musikk og vårt konsept. Det er vemodig å tenke på at Majorstuen-reisa snart er slutt, 20 år med noen av mine beste venner på store og små konsertscener i Norge og i utlandet, forteller Tove Hagen.

Folkemusikken har alltid vært Majorstuens musikalske sentrum, men de har gjerne lagt ruta utenfor den opptråkka stien, slik de beskriver det.

– Da vi skulle lage «Jubel», tenkte jeg litt tilbake. Hvem var vi egentlig, for 20 år siden, der vi hoppa rundt på scenen med ny-frekke moves og raffe riff? Jeg tenker at vi var sultne og ivrige. Sultne på feit fele-lyd, ivrige på å strekke oss som musikere og artister, sultne på å lage musikk som både kunne røre og begeistre alle slags folk. Og for ei reise det ble! Da jeg laga musikk til «Jubel» ville jeg hente fram noe av den uredde råskapen og den uovervinnelige holdninga, liv og leven og levd liv, forteller Jorun Marie Kvernberg.

For Majorstuen vil det alltid være felespillet og den tradisjonelle folkemusikkens estetikk som ligger til grunn for både arrangement og nye komposisjoner. Men de lar seg også inspirere av musikken som omgir oss alle i hverdagen, og av kvaliteter fra andre stiler og sjanger, forteller de.

– Majorstuen har alltid reindyrka sin signatur, og det er fint å se hvordan utviklinga har gått sin naturlige gang. Hvert album er et avtrykk i tida der Majorstuen var akkurat da. Og her er vi akkurat nå, ved et punktum. Eller var det et utropstegn? sier Bjørn Kåre Odde.

– De siste åra har vi jobba med strenge tematiske rammer. Da var det befriende å bare la seg rive med av det som fenger oss, uten å ta hensyn til om det er innafor eller utafor. Den helt unike lyden av strykeinstrumentene får stå i sentrum, utdyper Anders Löfberg.

Majorstuen består i dag av Jorun Marie Kvernberg (fele), Synnøve S. Bjørset (fele, bratsj), Tove Hagen (fele, bratsj, cello), Bjørn Kåre Odde (fele, bratsj) og Anders Löfberg (fele, bratsj, cello). Produsent på Jubel er Einar Olav Larsen, og plata er spilt inn hos Tor Magne Hallibakken på Hallibakken Lydproduksjon.