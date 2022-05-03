Lokalbutikk tuftet på felles spilleglede

Veteran Bjørn Klakegg fikk ny giv av å spille med yngre musikere i bandet Local Store. Nå er de tilbake med ny plate.

Til glede for gamle og nye lesere: Møt Bjørn Klakegg fra da bandprosjektet Local store var nytt. Nå er det litt eldre, men musikkgleden fortsetter.

Klakegg er en musiker mange i Norges gitar-fellesskap kjenner til, og når bandet nå har laget ny plate, sender de den ut med små nerdebeskjeder og filmer som at «Bjørn bruker aldri plekter. Men han tar det igjen ved å bruke fiskesnelle, spilledåse, klinkekule og tesil i stedet.»

Se ham bruke blant annet tesil, som opptrer på plata Pink Paper Hearts:



https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flocalstoreband%2Fvideos%2F382388903780616%2F&show_text=true&width=560&t=0

Da Ballade.no møtte Klakegg i november 2019 tenkte hverken musikerne eller redaksjonen tanken på at pandemi var noe som snart skulle treffe musikere med et publikum.

Klakegg snakka derimot varmt om hvordan de yngre musikerne i bandet vennlig pusha ham til å overkomme sceneskrekken hans.

Klakegg mer enn antyder at han vokste på den nye utfordringa, da han fant venner i dem som ville være band sammen med ham: Tore Ljøkelsøy, Mattias Krohn Nielsen og Magnus Tveten. Og han fikk trang til å lage mer sangnær musikk:

– Jeg har også blitt strengere med meg sjøl og ble litt lei av fraseringene fra jazzen, du vet; bladibadubabuabua [dette er selvsagt ikke ordrett slik han sier det, men et forsøk på å lydmale en jazzfrase han mumlesynger for oss, red. anm.], liksom.

– Jeg har funnet gleden i å finne tonespråket som sanger, sier han med entusiasme. Men med vokalpopen kommer også behovet for tekster.

– Så jeg har egentlig dobla arbeidsbyrden! Det høres ikke ut som han synes det er så tungt, egentlig. Snarere tvert i mot.

De som omtalte den første musikken til Local Store assosierte den med «sommerbris» og «gode ideer». Men den store oppmerksomheten kom kanskje ikke, i alle fall har den fortsatt litt stempel som «gjemt perle».

Skriver mennesker og stemninger inn i låttekstene

– Nå leter jeg litt i bilder fra hverdagen, det kan være jakt på puben, i møter med folk, det kan være den faste tiggeren som jeg så ofte passerer koppen til. Jeg har bare skrevet om rammene litt, men jeg kjenner til familien til vedkommende, sier Bjørn Klakegg.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fusers%2F592627116&show_artwork=true&maxheight=450&maxwidth=600

Så ofte handler tekstene om å møte menneskene rundt seg som nettopp mennesker.

Local Store sin nyeste plate følges av slippkonserter i blant annet Oslo og Trondheim i mai og juni.