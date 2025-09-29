Ensrettingen der kunnskap og kultur gjemmes bort må snus, sier Norsk Komponistforenings Knut Olaf Sunde. – I en tid preget av populisme, polarisering og forenklinger må NRK må lage programformater som hjelper oss mennesker til å være kreative, tenke kritisk og nysgjerrig.(Foto: © Hans A. Rosbach / Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.5, GFDL))

Komponistforeningen klager NRK inn til Kringkastingsrådet på ny

29.09.2025
Guro Kleveland

– Dette er ikke et forsvar for noe gammelt og konservativt, men et sug etter noe ekte, viktig, nytt, friskt og interessant, sier styreleder Knut Olaf Sunde.

I 2021 sendte Norsk Komponistforening (NKF) en omfattende tolv sider lang klage til Kringkastingsrådet. Den gangen handlet hovedpunktene om at NRK  ikke står for bredde og mangfold i musikken, at norske opphavere ikke får spillerom og at redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte.

Klagen fikk sterk støtte fra flere av medlemmene i Kringkastingsrådet, og ble fulgt opp i Medietilsynets utredning om mediemangfold i Norge.

Rett før helgen annonserte NKF at de har sendt en ny klage til Kringkastingsrådet, med bakgrunn i NRKs varslede endringer i musikktilbudet og nedleggelse av flere etablerte musikkprogrammer.

– De planlagte endringene er ikke bare endringer i NRKs sendeplan: De innebærer at hele spektre av musikkfeltet blir borte. Vi mener at endringene vil føre til et fattigere musikktilbud og true det musikalske mangfoldet, sier styreleder i NKF, Knut Olaf Sunde. – Men viktigst er at publikum blir frarøvet mye spennende musikk, og at NRK risikerer å bidra til å svekke den kulturelle beredskapen.

Sunde understreker at Komponistforeningen er for endringer som gjør at flere «finner frem til, finner glede i og blir interessert»:

– Hele landet vårt – samfunnet – trenger mer av det, sier han.
– Men ensrettingen der kunnskap og kultur gjemmes bort, må snus. Dette er ikke et forsvar for noe gammelt og konservativt, men et sug etter noe ekte, viktig, nytt, friskt og interessant. Samfunnet som finansierer NRK trenger at NRK bruker ressursene sine godt. I en tid preget av populisme, polarisering og forenklinger må NRK må lage programformater som hjelper oss mennesker til å være kreative, tenke kritisk og nysgjerrig. Dette er avgjørende for vår tilpasningsevne.

Les også: Musikksjef Mats Borch Bugge om musikkens rolle i NRK – og NRKs rolle i fremtiden      

I sin klage oppfordrer derfor Norsk Komponistforening rikskringkasteren til å styrke musikkritikk og redaksjonell behandling, og klargjøre hvordan de vil sikre bredde, kvalitet og mangfold i fremtidens musikktilbud.

Nylig ble det også kjent at interesseorganisasjonen Samspill klaget inn NRKs musikktilbud til Kringkastingsrådet. Norsk musikkråd har gjort det samme, i tillegg til å initiere oppropet «NRK må romme hele musikklandet!», mot NRKs varslede endringer i musikkdekningen. Oppropet er signert av over 60 musikkaktører i landet.

På NKFs hjemmesider kan du lese klagen de har sendt Kringkastingsrådet i sin helhet.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

KORK – ULTIMA

Mats Borch Bugge: Musikkens rolle i NRK – og NRKs rolle i fremtiden      

KRONIKK: NRK skal fortsette sitt samfunnsoppdrag, men på en måte som også er bærekraftig i årene som kommer, skriver musikksjef...

Vis engasjementet ditt. Ikke hold det tilbake. Det er Johan Hauknes' klare oppfordring til alle som vil skrive, formidle og forstå musikk.

– Vi lever i en musikalsk gullalder, som ingen får høre om

Johan Hauknes i salt peanuts* etterlyser engasjement, strategi og en presse som faktisk følger med.

Hans Ole Rian

Samspill klager inn NRKs musikktilbud til Kringkastingsrådet

Melder bekymring over hvordan NRK vil ivareta samfunnsoppdraget.

– Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa medlem i Kringkastingsrådet og tidligere stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). Hun er også en prisvinnende musiker, og var festspilldirektør for Festspillene i Nord Norge fra 1997 til 2001.

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på...

Terje Ekrene Vik

NRK-debatten: – Lytterne undervurderes av dere, NRK

INNLEGG: NRK nærmer seg samme tyngde som de generiske spillelistene Spotify har laget til trening, kaffedrikking eller lesing til passiv...

Elias Akselsen

Elias Akselsen: – En oppreisning for hele romanifolket

– Denne prisen er en oppreisning for hele romanifolket. Elias Akselsen mottar Kulturrådets ærespris for å holde en diskriminert sangtradisjon...

Rasmus Rohde

Skolesekk-debatten: Svart belte i DKS  

Rasmus Rohde fra Rasmus og Verdens Beste Band har lang fartstid som utøver i Den kulturelle skolesekken. Her deler han...

Maja Urstad

Maia Urstad byens lydkunstner under Bonn hoeren

Urstad skal stille ut lydinnstallasjonen Babel Underground på den tyske festivalen.