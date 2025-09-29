Komponistforeningen klager NRK inn til Kringkastingsrådet på ny

I 2021 sendte Norsk Komponistforening (NKF) en omfattende tolv sider lang klage til Kringkastingsrådet. Den gangen handlet hovedpunktene om at NRK ikke står for bredde og mangfold i musikken, at norske opphavere ikke får spillerom og at redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte.

Klagen fikk sterk støtte fra flere av medlemmene i Kringkastingsrådet, og ble fulgt opp i Medietilsynets utredning om mediemangfold i Norge.

Rett før helgen annonserte NKF at de har sendt en ny klage til Kringkastingsrådet, med bakgrunn i NRKs varslede endringer i musikktilbudet og nedleggelse av flere etablerte musikkprogrammer.

– De planlagte endringene er ikke bare endringer i NRKs sendeplan: De innebærer at hele spektre av musikkfeltet blir borte. Vi mener at endringene vil føre til et fattigere musikktilbud og true det musikalske mangfoldet, sier styreleder i NKF, Knut Olaf Sunde. – Men viktigst er at publikum blir frarøvet mye spennende musikk, og at NRK risikerer å bidra til å svekke den kulturelle beredskapen.

Sunde understreker at Komponistforeningen er for endringer som gjør at flere «finner frem til, finner glede i og blir interessert»: – Hele landet vårt – samfunnet – trenger mer av det, sier han.

– Men ensrettingen der kunnskap og kultur gjemmes bort, må snus. Dette er ikke et forsvar for noe gammelt og konservativt, men et sug etter noe ekte, viktig, nytt, friskt og interessant. Samfunnet som finansierer NRK trenger at NRK bruker ressursene sine godt. I en tid preget av populisme, polarisering og forenklinger må NRK må lage programformater som hjelper oss mennesker til å være kreative, tenke kritisk og nysgjerrig. Dette er avgjørende for vår tilpasningsevne. Les også: Musikksjef Mats Borch Bugge om musikkens rolle i NRK – og NRKs rolle i fremtiden I sin klage oppfordrer derfor Norsk Komponistforening rikskringkasteren til å styrke musikkritikk og redaksjonell behandling, og klargjøre hvordan de vil sikre bredde, kvalitet og mangfold i fremtidens musikktilbud. Nylig ble det også kjent at interesseorganisasjonen Samspill klaget inn NRKs musikktilbud til Kringkastingsrådet. Norsk musikkråd har gjort det samme, i tillegg til å initiere oppropet «NRK må romme hele musikklandet!», mot NRKs varslede endringer i musikkdekningen. Oppropet er signert av over 60 musikkaktører i landet.

På NKFs hjemmesider kan du lese klagen de har sendt Kringkastingsrådet i sin helhet.

