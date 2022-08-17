Desse spelar semifinale i talentmønstringa IntroFolk

– Desse seks dyktige unge utøvarane skal tevle i semifinale på Riksscenen 10. september. Tre av dei går vidare til finale på Folkelarm i november. Ein av dei vinn heider og ære som Årets unge folkemusikar, som vinnar av Introfolk 2022, og får 100 000 kroner i stipend frå Gramo, skriv arrangørane i ei pressemelding.

Desse seks er plukka ut til å delta i semifinalen på Riksscenen 10. september:



Andrea Søgnen (21), langeleik – frå Gol

Eir Vatn Strøm (25), vokal, kraviklyre og live-elektronikk – frå Oslo

Hans P. Kjorstad (28), fele og vokal – frå Sør-fron

Malin Alander (30), vokal – frå Gloppen

Synnøve Brøndbo Plassen (26), vokal – frå Folldal (Innlandet)

