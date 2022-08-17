AktueltFolkemusikk

Desse spelar semifinale i talentmønstringa IntroFolk

Publisert
17.08.2022
Skrevet av
- Red.

Tre går vidare til finale på Folkelarm.

Seks unge folkemusikarar er klare for semifinale i Introfolk 2022, skriv FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Desse seks dyktige unge utøvarane skal tevle i semifinale på Riksscenen 10. september. Tre av dei går vidare til finale på Folkelarm i november. Ein av dei vinn heider og ære som Årets unge folkemusikar, som vinnar av Introfolk 2022, og får 100 000 kroner i stipend frå Gramo, skriv arrangørane i ei pressemelding.  

Desse seks er plukka ut til å delta i semifinalen på Riksscenen 10. september:
Andrea Søgnen (21), langeleik – frå Gol
Eir Vatn Strøm (25), vokal, kraviklyre og live-elektronikk – frå Oslo
Hans P. Kjorstad (28), fele og vokal – frå Sør-fron
Malin Alander (30), vokal – frå Gloppen
Synnøve Brøndbo Plassen (26), vokal – frå Folldal (Innlandet)

Trygve Liahagen (21), fele – frå Ottestad ved Hamar 

Introfolk er eit lanseringsprogram for unge norske og samiske folkemusikarar: ein musikkonkurranse, og ein arena der unge folkemusikarar kan utvikle seg som kunstnarar og få røynsle i å formidle folkemusikk på eit høgt nivå. FolkOrg driftar programmet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

18abe06d 8f62 480f 9ae2 40240c73ea4a

