Desse spelar semifinale i talentmønstringa IntroFolk
Tre går vidare til finale på Folkelarm.
– Desse seks dyktige unge utøvarane skal tevle i semifinale på Riksscenen 10. september. Tre av dei går vidare til finale på Folkelarm i november. Ein av dei vinn heider og ære som Årets unge folkemusikar, som vinnar av Introfolk 2022, og får 100 000 kroner i stipend frå Gramo, skriv arrangørane i ei pressemelding.
Eir Vatn Strøm (25), vokal, kraviklyre og live-elektronikk – frå Oslo
Hans P. Kjorstad (28), fele og vokal – frå Sør-fron
Trygve Liahagen (21), fele – frå Ottestad ved Hamar
Introfolk er eit lanseringsprogram for unge norske og samiske folkemusikarar: ein musikkonkurranse, og ein arena der unge folkemusikarar kan utvikle seg som kunstnarar og få røynsle i å formidle folkemusikk på eit høgt nivå. FolkOrg driftar programmet.