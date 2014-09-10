Lindemanpris til Harald Jørgensen
Professor Harald Jørgensen (72) ved Norges musikkhøgskole får Lindemanprisen for 2014 for sin betydningsfulle innsats i norsk musikkliv som musikkpedagog og forsker.
– Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har han gått i bresjen for å utvikle kunnskap som kan bidra til kvalitetsutvikling i høyere musikkutdanning. Hans store innsats på dette området har hatt vesentlig betydning både i Norge, i Norden og internasjonalt, sier Solbu.
Prisen på 150.000 kroner blir delt ut ved Norges musikkhøgskole 24. oktober.