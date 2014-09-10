Kunstmusikk

Lindemanpris til Harald Jørgensen

10.09.2014
- Red.

Professor Harald Jørgensen (72) ved Norges musikkhøgskole får Lindemanprisen for 2014 for sin betydningsfulle innsats i norsk musikkliv som musikkpedagog og forsker.

I en pressemelding uttaler Einar Solbu, styreleder i Lindemans Legat, at Harald Jørgensen en banebryter innenfor musikkpedagogisk forskning.
– Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har han gått i bresjen for å utvikle kunnskap som kan bidra til kvalitetsutvikling i høyere musikkutdanning. Hans store innsats på dette området har hatt vesentlig betydning både i Norge, i Norden og internasjonalt, sier Solbu.

Prisen på 150.000 kroner blir delt ut ved Norges musikkhøgskole 24. oktober.

Cecilie Ore. Foto: Lindemans Legat.

Cecilie Ore får Lindemanprisen

Komponisten er den første kvinnen til å motta prisen. Det legges i innstillingen vekt på Ores kunstneriske prosjekt som er...

De Ubrukelige mottar Rævspark prisen 2019 på Josefine Visescene i Oslo onsdag kveld

«Rævspark»-pris til De Ubrukelige

– De Ubrukelige forener nordnorsk visekunst med fransk temperament som et uekte barn av Jacques Brel og Kari Bremnes.

Jörg Widmann, årets festspillkomponist i Bergen

Multikunstneren med musikken fra hjertet: En portrettsamtale med Jörg Widmann

Onsdag 20. mai åpner Festspillene i Bergen med en konsert med musikk av blant andre festspillkomponist Jörg Widmann. Festspilldirektør Anders...

Hanna Marie Hansen debuterte i Paris som 7 åring og løftes fram av Oslo Filharmonien

Tre komponister frem fra glemselen

Skandaler, tonale uenigheter, altfor tidlig død og kjønn har stått i veien for dem. Men når Oslofilharmonien feirer hundre år,...