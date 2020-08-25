Minifestival foran Konserthuset

Én kveld, fem minikonserter og fem kvinner med hvert sitt musikalske uttrykk.

Det er Oslo Konserthus og Røverstaden som arrangerer konserten, som skjer på plassen foran Konserthuset torsdag 27. august fra klokken 19 og utover.

Konserten, eller minifestivalen, er gratis for publikum, og det er mulig å kjøpe både mat og drikke, forteller arrangørene – alt tilrettelagt etter gjeldende smittevernregler og -hensyn.

– Prosjektet ble satt sammen av Røverstaden, forteller Charlotte Jacobsen til Ballade.no. – Bakgrunnen var at vi er et knippe av nye og etablerte artister, og med ulike uttrykk – og det er tilfeldig at vi bare ble kvinner, smiler hun.

Dørene åpner kl. 18:00, og slik er tidsplanen for de ulike konsertene:

Kristabel: 19:30

Ingrid Lovise: 20:00

Annette Gil: 20:30

Charlotte Jacobsen: 21:15

Neon Ion: 22:30

Om artistene:

Kristabel er soloprosjektet til multikunstner Christelle Ravneberget. Singelen «Bring It On» ble sluppet 19. juni i år til gode kritikker, og debutalbumet hennes slippes på MIR i Oslo 26. september.

Ingrid Lovise er singer-songwriter, og kalles gjerne «datteren Taylor Swift og John Mayer aldri fikk». Hennes første album, This Will Get an Oscar, ble sluppet i juli i år.

Annette Gil er inspirert av «låtene og stemningen fra de glamorøse og eksentriske hjørnene av musikken fra 70-80 årene». Annette Gils karismatiske vokal har av mange blitt kalt «norsk rocks tøffeste kvinnestemme». Singelen «Oblivion» slippes fredag 28. august.

Charlotte Jacobsen skriver låter «med både mørke og lyse tekster, men med en råskap som hører et rockehjerte til». Charlotte erkjent som frontfigur og låtskriver i bandet Charlotte & The Co-Stars, som ga ut de to kritikerroste albumene Win, Love Win (2007) og No-tell Motel (2011). Hun jobber for tiden med nytt materiale, som er ventet utgitt i løpet av året.

Neon Ion aka Natalie Sandtorv. Natalie Sandtorv spilte på den utsolgte Moldejazz-konserten i år, og her får Oslo-publikummet muligheten til å oppleve henne live. Albumet Heart Echoes kom ut 8. mai, til god kritikk i blant annet Dagens Næringsliv, der Audun Vinger kalte det «Årets første norske pop-høydepunkt».

