Sensommer i Vika med Kristabel, Ingrid Lovise, Annette Gil, Charlotte Jacobsen og Neon Ion aka Natalie Sandtorv

Minifestival foran Konserthuset

25.08.2020
Guro Kleveland

Én kveld, fem minikonserter og fem kvinner med hvert sitt musikalske uttrykk. 

Det er Oslo Konserthus og Røverstaden som arrangerer konserten, som skjer på plassen foran Konserthuset torsdag 27. august fra klokken 19 og utover.

Konserten, eller minifestivalen, er gratis for publikum, og det er mulig å kjøpe både mat og drikke, forteller arrangørene – alt tilrettelagt etter gjeldende smittevernregler og -hensyn.

– Prosjektet ble satt sammen av Røverstaden, forteller Charlotte Jacobsen til Ballade.no. – Bakgrunnen var at vi er et knippe av nye og etablerte artister, og med ulike uttrykk – og det er tilfeldig at vi bare ble kvinner, smiler hun.

Dørene åpner kl. 18:00, og slik er tidsplanen for de ulike konsertene:
Kristabel: 19:30
Ingrid Lovise: 20:00
Annette Gil: 20:30
Charlotte Jacobsen: 21:15
Neon Ion: 22:30

 

Om artistene:
Kristabel er soloprosjektet til multikunstner Christelle Ravneberget. Singelen «Bring It On» ble sluppet 19. juni i år til gode kritikker, og debutalbumet hennes slippes på MIR i Oslo 26. september.

Ingrid Lovise er singer-songwriter, og kalles gjerne «datteren Taylor Swift og John Mayer aldri fikk». Hennes første album, This Will Get an Oscar, ble sluppet i juli i år.

Annette Gil er inspirert av «låtene og stemningen fra de glamorøse og eksentriske hjørnene av musikken fra 70-80 årene». Annette Gils karismatiske vokal har av mange blitt kalt «norsk rocks tøffeste kvinnestemme». Singelen «Oblivion» slippes fredag 28. august.

Charlotte Jacobsen skriver låter «med både mørke og lyse tekster, men med en råskap som hører et rockehjerte til». Charlotte erkjent som frontfigur og låtskriver i bandet Charlotte & The Co-Stars, som ga ut de to kritikerroste albumene Win, Love Win (2007) og No-tell Motel (2011). Hun jobber for tiden med nytt materiale, som er ventet utgitt i løpet av året.

Neon Ion aka Natalie Sandtorv. Natalie Sandtorv spilte på den utsolgte Moldejazz-konserten i år, og her får Oslo-publikummet muligheten til å oppleve henne live. Albumet Heart Echoes kom ut 8. mai, til god kritikk i blant annet Dagens Næringsliv, der Audun Vinger kalte det «Årets første norske pop-høydepunkt».

Se også arrangementet i Ballades kalender.

Relaterte saker

Stillbilde fra Charlotte Jacobsens «Fire»

Ballade Video XVII: Flammer, frisbee og heroin

Denne uken byr vi på hele tre videopremierer: Laila Samuels, Kjærleik og Charlotte Jacobsen.

Arvid Skancke Knutsen, quizmaster

Musikk, øl og vanskelige spørsmål

I den nye folkesporten popquiz mener proffene alvor. Men premien er mest heder og ære, skal vi tro quizmaster Arvid...

Flere saker

Fra Valdres Sommersymfonis avslutningskonsert Vennskap gjennom musikk i

Rekordmange søkere til Valdres sommersymfoni

Musikktalenter fra hele verden vil på sommerkurs i festival i Valdres.

Moddi og Olavsfest, som blant annet presenterer salmer, samarbeider i sommer. Det er et stykke å gå til fots fra Oslo til Trondheim.

Moddi som pilegrim: Musikken blir til mens han går

– Jeg ønsker å gå pilegrim for å konfrontere ubehaget. Det sier Moddi som skal gå fra Oslo til Trondheim...

Hannah Howard Andresen

Dirigent Hannah Howard Andresen: En misforståelse å tro at det er få kvinnelige komponister. Det er virkelig mange.

Hannah Howard Andresen kombinerer orkesterdirigering med kjønnsstudier. Denne tverrfagligheten gjør henne til en mer nyskapende kunstner.