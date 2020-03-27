Bransjen

NRK P1 øker andelen norsk musikk

Publisert
27.03.2020
Skrevet av
Guro Kleveland

Kun norsk musikk på de såkalte A-, B- og C-lister i en uke.

I uke 15 vil norske låtskrivere og artister bli fremhevet på NRK P1. Da vil kanalen programmere om de såkalte A-, B- og C-listene sine til 100 prosent norsk musikk. Det øker norskandelen i P1 til 60 prosent, skriver interesseorganisasjonen NOPA på sine nettsider.

– Norsk musikk er samlende, og lytterne setter stor pris på det i denne situasjonen. Derfor velger vi å programmere utelukkende norsk musikk i våre A-, B- og C-lister på NRK P1 i uke 15, sier Atle Bredal, musikksjef i NRK P1.

Atle Bredal, musikksjef i NRK P1 (Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK)

#hørnorsk
– Dette er virkelig gode nyheter. Vi håper NRK vil synliggjøre mangfoldet i norsk musikkliv fremover, og at andre radiokanaler også blir med på dugnaden.

Styreleder Ingrid Kindem i NOPA (Foto: Anne Valeur)

NOPA melder på nettsiden sin at de den siste tiden har vært i dialog med NRK for å be radiokanalene om å bidra i dugnaden for norsk musikk.
– Vi har også uttalt oss offentlig om at NRK og andre radiokanaler bør prioritere norske opphavere i tiden fremover, for å sørge for at musikklivet kan overleve, sier styreleder Ingrid Kindem.

HØR OGSÅ Ballade radios opptak av debatten «For gammel for P1?», der både Atle Bredal i NRK P1 og Ingrid Kindem i NOPA deltar.

Fredag 27. mars kan du høre norsk musikk på samtlige av NRKs kanaler. Det er et tiltak som gjøres i forbindelse med Spellemannprisen, som skulle ha blitt arrangert denne helgen, men som ble avlyst på grunn av koronaepidemien. Spellemannprisen skulle ha vært avslutningen på kampanjen #hørnorsk denne uka, en ukeslang kampanje som første gang ble arrangert i 2018, og som skal løfte fram norsk musikk for publikum. Kampanjen innebærer blant annet at etablerte låtskrivere og artister anbefaler norske kolleger, låter, album eller spillelister i sine egne kanaler.
– Vi skal løfte frem norsk musikk, på alle språk og alle sjangere, for publikum. Det skapes så mye bra musikk og sangpoesi i dag, og vi ønsker at den skal få enda større synlighet, sa styreleder Ingrid Kindem i NOPA under fjorårets kampanje.

Lokalradioer spiller kun norsk
Lokalradioene har også kjørt i gang sin egen kampanje for norsk musikk i samarbeid med NOPA, forteller organisajonen. Nea Radio er blant radiostasjonene som velger å programmere 100 prosent norsk musikk fremover.

– Til daglig har Nea Radio en norsk og trøndersk musikkprosent som er relativt høy, men nå satser vi for fullt på en gruppe som trenger oss mer enn noen gang, sier daglig leder Stian Elverum.

PS: Denne notisen er oppdatert etter en presisering fra P1 om at initiativet kun omfatter uke 15 – tidligere siterte ballade.no NOPA på at det gjaldt for en tid fremover.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, som Ingrid Kindem er styreleder for, er blant medlemmene i Foreningen Ballade.

Relaterte saker

Hasse Farmen

– NRK marginaliserer og overser norsk musikk

Før jul klaget Bjørn Eidsvåg på en angivelig øvre aldersgrense for å få ny musikk spilt på P1. Problemet med...

NRK: – Vi ønsker å bidra til et mangfoldig norsk musikkliv

NRK: – Vi ønsker å bidra til et mangfoldig norsk musikkliv 

Det er nettopp mangfold som er vårt mål hver dag i vårt totale lydtilbud, skriver NRK i dette tilsvaret til...

Flere saker

Mandoliner i fokus

Mandoliner i fokus

Bandet til forfatter Gaute M. Sortland forsøker å svare på hvor alt starta og hva som skjer underveis. Veien er...

Rammeplan

Lager fagplan for kulturskolen

Musikk er et av fem kulturskolefag som nå skal få egen fagplan. Hva betyr dette for barns musikkopplæring?

Skjermbilde vier.live

Kritiserer stimuleringsordning: – Nyskapinger og sysselsetting avslås

– Vi er veldig overraska over at stimuleringsordningen ser ut til å bli tolket som en kompensasjonsordning. Det sier strømmeprodusentene Vierlive....