Lindemanprisen 2021 til Maja Ratkje

Ratkje får prisen som komponist, og peker selv ut saksofonist og komponist Signe Emmeluth som vinner av De Unges Lindemanpris.

– Jeg er både sjokkert og glad. Dette er jo den viktigste musikkprisen i Norge, og jeg havner i et svært godt selskap med tidligere vinnere, sier Ratkje til Lindemans Legat etter å ha blitt utropt som vinner.

Hun legger ikke skjul på at prisens størrelse er kjærkommen for en frilanskunstner. – Men jeg håper jo først og fremst at prisen kan føre til at flere oppdager musikken min, og at flere musikere får lyst til å framføre den.

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (f. 1973) er en svært aktiv og allsidig kunstner med en egenartet musikalsk stemme, og har gjennom mange år hatt et sterkt engasjement og et tydelig nærvær i norsk musikkliv, heter det i begrunnelsen for tildelingen. Lindemanprisen er på 150.000 kroner.

– Med sin arbeidsmetode representerer Maja S. K. Ratkje en ny komponist-type som åpner opp grensene for det som tradisjonelt defineres som komposisjon, sier styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat. – Ved å fornye verkbegrepet utfordrer hun verkets form, kompositoriske uttrykksmidler og framføringstradisjoner. Dette bidrar til et mangefasettert musikalsk uttrykk og stor stilistisk bredde.

– Et soleklart valg

Saksofonisten og komponisten Signe Krunderup Emmeluth (f.1992) får De Unges Lindemanpris for 2021, en pris på 50.000 kroner. Det er mottakeren av Lindemanprisen som utpeker vinneren av de unges pris, og Maja S.K. Ratkje valgte Signe Emmeluth.

– For meg ble hun et soleklart valg. Signe og altsaxen hennes er en mektig symbiose – en kraftsalve, et musikalsk monster, et melodisk og rytmisk fyrverkeri! sier Ratkje.

– Jeg har hørt henne på kloss hold på solokonsert, og jeg har hørt henne i samspill med landets fremste jazzmusikere, og det er aldri en nøling, aldri en kjedelig tone å spore. Det er overskudd og spilleglede og kreativitet på en slik måte at det beriker alt som er rundt: publikum, medmusikere og selve musikken. Selv om hun virker svært moden som musiker allerede, er det ingenting som tilsier at hun kommer til å stagnere i kun ett uttrykk, forteller Maja Ratkje.

Ratkje trekker også fram Emmeluths sterke komposisjonsside:

– At Signe også er en fremragende komponist, er en naturlig forlengelse av overskuddsbasert idérikdom og evne til læring og mestring. Hun virker å være på jakt i musikken, hun er søkende og nysgjerrig og kaster seg like gjerne over Bach og Ligeti som jazzens helter. Hun har også en side av varhet og sans for små detaljer. Det har vært en berikelse å bli bedre kjent med Signes musikk og musisering, og jeg tror hun vil fortsette å inspirere både unge og eldre generasjoner i lang tid.

Signe Krunderup Emmeluth er dansk, men har bodd og virket i Norge i flere år.

Lindemanprisen ble første gang delt ut i 1978. Årets prisutdeling skjer i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 22. oktober.