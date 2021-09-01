Maja ratkje lindemanprisen

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje er vinner av årets Lindemanpris. Hun peker ut Signe Emmeluth som vinner av De Unges Lindemanpris. (Foto: Knut Utler / Lindemans Legat)

AktueltJazz

Lindemanprisen 2021 til Maja Ratkje

01.09.2021
- Red.

Ratkje får prisen som komponist, og peker selv ut saksofonist og komponist Signe Emmeluth som vinner av De Unges Lindemanpris.

– Jeg er både sjokkert og glad. Dette er jo den viktigste musikkprisen i Norge, og jeg havner i et svært godt selskap med tidligere vinnere, sier Ratkje til Lindemans Legat etter å ha blitt utropt som vinner.

Hun legger ikke skjul på at prisens størrelse er kjærkommen for en frilanskunstner. – Men jeg håper jo først og fremst at prisen kan føre til at flere oppdager musikken min, og at flere musikere får lyst til å framføre den.

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (f. 1973) er en svært aktiv og allsidig kunstner med en egenartet musikalsk stemme, og har gjennom mange år hatt et sterkt engasjement og et tydelig nærvær i norsk musikkliv, heter det i begrunnelsen for tildelingen. Lindemanprisen er på 150.000 kroner.

– Med sin arbeidsmetode representerer Maja S. K. Ratkje en ny komponist-type som åpner opp grensene for det som tradisjonelt defineres som komposisjon, sier styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat. – Ved å fornye verkbegrepet utfordrer hun verkets form, kompositoriske uttrykksmidler og framføringstradisjoner. Dette bidrar til et mangefasettert musikalsk uttrykk og stor stilistisk bredde.

Signe Emmeluth (Foto: Knut Utler / Lindemans Legat)

– Et soleklart valg
Saksofonisten og komponisten Signe Krunderup Emmeluth (f.1992) får De Unges Lindemanpris for 2021, en pris på 50.000 kroner. Det er mottakeren av Lindemanprisen som utpeker vinneren av de unges pris, og Maja S.K. Ratkje valgte Signe Emmeluth.

– For meg ble hun et soleklart valg. Signe og altsaxen hennes er en mektig symbiose – en kraftsalve, et musikalsk monster, et melodisk og rytmisk fyrverkeri! sier Ratkje.

– Jeg har hørt henne på kloss hold på solokonsert, og jeg har hørt henne i samspill med landets fremste jazzmusikere, og det er aldri en nøling, aldri en kjedelig tone å spore. Det er overskudd og spilleglede og kreativitet på en slik måte at det beriker alt som er rundt: publikum, medmusikere og selve musikken. Selv om hun virker svært moden som musiker allerede, er det ingenting som tilsier at hun kommer til å stagnere i kun ett uttrykk, forteller Maja Ratkje.

Ratkje trekker også fram Emmeluths sterke komposisjonsside:
– At Signe også er en fremragende komponist, er en naturlig forlengelse av overskuddsbasert idérikdom og evne til læring og mestring. Hun virker å være på jakt i musikken, hun er søkende og nysgjerrig og kaster seg like gjerne over Bach og Ligeti som jazzens helter. Hun har også en side av varhet og sans for små detaljer. Det har vært en berikelse å bli bedre kjent med Signes musikk og musisering, og jeg tror hun vil fortsette å inspirere både unge og eldre generasjoner i lang tid.

Signe Krunderup Emmeluth er dansk, men har bodd og virket i Norge i flere år.

Lindemanprisen ble første gang delt ut i 1978. Årets prisutdeling skjer i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 22. oktober.

Per Gisle Haagenrud er vinner av årets Lindemanpris

Lindemanprisen til Per Gisle Haagenrud

En av landets mest prestisjefylte priser går til fiolinisten og pedagogen som har undervist en hel generasjon nye fiolinister. Han...

Kordirigent, pedagog og organist Grete Pedersen

Lindemanprisen til Grete Pedersen

Dirigenten, musikeren og pedagogen Grete Pedersen får Lindemanprisen for 2019. En av vår tids viktigste kordirigenter, heter det om prisvinneren.

Maja S.K. Ratkje i Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Koronakrønikene: Maja Ratkjes Koronaberetning 2020

Å være vitne til uvirkelige hverdager. Følelsen av å miste kontroll. Installere hønsehus. Konsumere film. Mikse prosjekter som har blitt...

Saksofonist, bandleder og komponist Signe Emmeluth i Emmeluth's Amoeba under Oslo Jazzfestival

Emmeluth’s Amoeba på Oslo Jazzfestival: Alt er avhengig av soniske vekstvilkår

KONSERTMELDING: Siste dag på årets Oslo Jazzfestival vart ei naturfagsførelesing om vekstvilkår like mykje som ein konsert.

Utsnitt av albumcoveret til «Sult». Coveret er designet av Kim Hiorthøy

Vondt og lindrande

Musikken frå Maja Ratkje og Jo Strømgren si tolking av «Sult» spelar på dei mest sårbare nervane, der det gjer...

Jon Christensen, 1983 (Foto: Jazzbasen.no)

Jon Christensen – inn og ut av beatet

Tromme-Norge og store deler av musikklivet er i sorg når Jon Christensen er gått bort. Ballade kondolerer, og bringer her...

Foto: Tyler Adams Flickr/Wikimedia Commons

Lønnsom strøm?

Selv om Spotify dreper pirater, skaper ikke tjenesten automatisk økte inntekter for musikkbransjen. Siste gjennomlysning er ikke godt nytt for...

Daniel Ek

Spotify: Ett nytt spor lastes opp hvert sekund

Nesten. Nye tall fra Spotify viser hvordan plattformen vokser i volum, og hvordan den digitale musikkstrømmen eskalerer, med 60 000...