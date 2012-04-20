Godt argument?

Arbeiderpartiet mener den irske undersøkelsen kan «parkere debatten» om by:Larm. Venstre tar det med en klype salt.

Gjennom å organisere data fra Last.fm etter en metode som brukes for å finne lederen i en dueflokk, mener en undersøkelse ved University College i Dublin å ha påvist at i byer som London, Berlin, Manchester og Paris.

— Undersøkelsen viser nok en gang hvor betydningsfulle festivaler som Øya og by:Larm er. Dette må Oslo kommune ta inn over seg, og det burde en gang for alle parkere diskusjonen om hvorvidt vi skal støtte by:Larm, sier Arbeiderpartiets Andreas Halse.

Halse sitter i Oslo bystyre, hvor han er medlem av kultur- og utdanningskomiteen.

Han mener det er viktig å tenke på hva kommunen nå kan gjøre for å legge til rette for musikkaktørene året rundt. Halse nevner et «festivalkontor» som eksempel på en slik forenkling, et sted hvor arrangører kan henvende seg og få de svar og tillatelser som kreves på ett sted.

Ser en sammenheng

— Vi har sett at det blir kuttet i budsjettene, og det trues med ytterligere kutt i årene som kommer for aktører som Blå, Musikkfest Oslo, Grünerløkka Lufthavn – den typen scener som er betydningsfulle for at band og andre får prøve seg. Undersøkelsen viser at Oslo er viktig for musikklivet, og at musikklivet er viktig for Oslo.

— Undersøkelsen viser vel egentlig bare at den musikken folk i Oslo lytter til, senere blir lyttet til også andre steder. Den sier ikke så mye om musikken som lages i Oslo?

— Jeg mener det er en sammenheng her. Øya, by:Larm og helårsarrangører som Blå er med på å introdusere publikum her for ny musikk. Det er en sammenheng mellom interessen for dette, og nye bands muligheter til å komme seg opp og frem fra Oslo.

— Hvor grundig har satt deg inn i undersøkelsen? Går du god for den som et argument i politiske diskusjoner?

— Jeg skal ikke påstå at jeg har lest undersøkelsen grundig ennå. Men jeg er opptatt av å dyrke frem Oslo som musikkhovedstaden. Alle eksempler som kan bidra til å underbygge det, er velkomne, sier Halse.

En klype med salt

Venstres Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo kommune, vil ikke kaste seg på noen konklusjoner etter den irske undersøkelsen.

— Jeg ser på undersøkelsen litt som Øyafestivalen gjør det, og tar den litt med en klype salt. Men om det ikke er hele sannheten er det trolig en del av sannhet i det.

Bjercke mener by:Larm, Norwegian Wood, Øyafestivalen og «mange av de andre scenene våre, og sjangerblandingene og samarbeidsformene som kjennetegner disse», er blant årsakene til at Oslo er i ferd med å utvikle et renommé som spennende musikkby.

— Det er jeg overbevist om, sier han.

— Arrangørkontor er på plass

Bjercke vil ikke bruke undersøkelsen som argument for umiddelbart strø mer penger over musikklivet i Oslo.

— Noe av det første jeg gjorde som byråd var å gi by:Larm den støtten de ba om. Hvis de skal være i Oslo, skal vi være en forutsigbar partner. Vi er i en god dialog. by:Larm er et godt eksempel på det som skjer i Oslo for tiden, men festivalen kommer ut fra den gode scenekulturen på byens rockeklubber og scener. Initiativet Musikkbyen Oslo viser ser at man organiserer seg bedre på tvers av sjangre og ulike tradisjoner. Det er også en del av dette. Jeg tror det er sammensatt, og jeg tror vi kan gjøre dette enda sterkere.

Bjercke forteller at et kommunalt arrangørkontor allerede er på plass for å hjelpe kultur- og idrettsarrangører.

— Jeg har ikke tro på at det løser alt, men det har noe med serviceinnstilling å gjøre. Jeg har god dialog med Øyafestivalen, by:Larm og Norwegian Wood. Jeg kan ikke ta over jobben deres å si at dette er politisk prosjekt, men som politiker og serviceorganisasjone kan vi være en ja-kommune, og være med å bidra som partner, sier Bjercke.