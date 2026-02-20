Ballade video: Noen der ute

Vi ser opp på himmelen med Lariel, Raging Lines, Takahashi & Lynch, Smerz, Laughing Stock, Vreid og Djerv feat. Chris Pontius og Wardruna.

Velkommen til utgave 301 av Ballade video. Denne gangen slutter vi i det litt tunge og hardtslående hjørnet, og er innom ganske mye forskjellig før det. Ute begynner det kanskje å bli et lite håp om vår.

Det fortsetter uansett å komme mye bra norsk musikk. Som vanlig er flere av våre utvalgte videoer smakebiter på plater som slippes i disse dager – eller er like om hjørnet. Vi håper at vårt fokus også gir deg lyst til å sjekke ut artistene live. Og kanskje begynne så smått med å planlegge et festivalbesøk.

Kort sagt: God fornøyelse!

LARIEL: Someone Out There For Us

– «Someone Out There For Us» er singel nr. 2 fra den kommende EP-en «White Flag», som jeg slipper i juni. Videoen er regissert, filmet og klippet av Linnea Syversen, forteller Lariel til oss.

Lariel, alias Lariel Cathrine Mortensdatter fra Fredrikstad, forteller at videoen er en visuell refleksjon av det emosjonelle kaoset — og den stille lettelsen — som følger etter slutten på et destruktivt forhold.

– I et mørkt, minimalistisk studio forsvinner omverdenen, og det eneste som står igjen er to mennesker og spenningen mellom dem.

– Gjennom intime nærbilder og tilbakeholden fysisk interaksjon utforsker videoen kompleksiteten i en separasjon: dragningen mellom tilknytning og behovet for å bryte fri. Kroppene beveger seg mellom nærhet og avstand, som tegn på både forbindelse og brudd.

Hun beskriver kjernen i videoen som et forhold som sakte tæres innenfra — der nærhet og avstand blir en kamp, og der kjærligheten ikke lenger beskytter, men sårer.

– «Someone Out There For Us» handler om å slippe taket før man forsvinner helt. Likevel rommer mørket i sangen og videoen en stille styrke: vissheten om at det å gå kan være begynnelsen på noe bedre. At det finnes noen der ute for oss.



RAGING LINES: Yamaha 237

Raging Lines er prosjektet til 23 år gamle Sondre Thomassen Thorvik, som ga ut sitt første album i går. De ni sangene på Smile Blank er skrevet, spilt inn, sunget, mikset og utgitt av Sondre selv. Han står også bak all musikken.

Videoen til «Yamaha 237» ble spilt inn i desember i fjor. Den er filmet, regissert og klippet av Herman Hjelkrem fra Scream Media. Videoen er for det meste filmet med et Hi8 kamera, som bruker 8mm analog tape. Den er filmet rundt i Gamlebyen i Oslo.

– Jeg synes vi fikk til et smidig og positivt samarbeid rundt videoen her. Uttrykket ble retro og moderne på en og samme tid – med et røft og kult uttrykk fra sentrum av Oslo, kommenterer Raging Lines.

«Yamaha 237» er den første singelen fra Smile Blank, som byr på ni låter. Selv sier Oslo-artisten at musikken hans inneholder elementer av post punk, new wave og indie-rock, samt litt synthpop og beslektede sjangre.

Sondre Thomassen Thorvik har startet sitt masterløp i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo, og hadde 12 ukers praksis ved Newtone Studio høsten 2025. Han skriver masteroppgave om arbeidslivsrelevans i musikkvitenskapsutdannelsen, og har ellers hatt praksis hos Ultima-festivalen.

– Smile Blank er ikke en konseptplate, men et album med mange forskjellige sjangere som forhåpentlig kan nå frem til forskjellige musikkinteresserte.



TAKAHASHI & LYNCH: Tsuki

– Jeg skal slippe første singel fra et utrolig kult prosjekt på Gymnocal Industries nå på fredag, forteller platedirektør Otto Egil Sætre. – Og det med en blodfersk musikkvideo/film, som jeg lurte på om kunne passe inn i Ballade sin videospalte.

Vi tar nesten alltid et hint, særlig når det kommer fra denne ildsjelen fra Bergen. Så si hallo til Takahashi & Lynch, en duo som møtte hverandre i Oslo for rundt ti år siden. Her med sangen «Tsuki», som er lagt ut på Vimeo. «Tsuki» betyr for øvrig «måne».

– Inspirert av den tidløse resonansen mellom Jorden og Månen, vever sangen en rolig flo og fjære – omtrent som tidevannet selv, forteller Takahashi & Lynch selv.

– Det er et stykke der alt begynte å gi mening for oss som samarbeidspartnere, og blander filmatisk eleganse med en syklisk, symbolsk reise som speiler himmellegemenes evige rytmer.

Takahashi er fra Yokohama i Japan, og er en tverrfaglig kunstner som studerte visuell kommunikasjon i New York. Siden slutten av 1990-tallet har han vært aktiv som komponist og utøver innen minimalistisk elektronisk musikk.

Charles Lynch er født i Tours i Frankrike. Han startet som ung sin musikalske reise med klassisk piano, før han utvidet studiene til kunst, visuell kommunikasjon og design i Paris. Som A Saner Lynch har han gitt ut to album, der han blander klassisk fremføring med en moderne kunstnerisk sensibilitet.

«Tsuki» er hentet fra det kommende albumet Resonant Duality. Det er et album bygget rundt kyouzon, den japanske ideen om sameksistens, der dualitet og fellesskap alltid er til stede.



SMERZ: What (live from Paris, Montréal and Berlin)

Duoen Smerz gjør sin live-debut i Australia neste uke. Det skjer på klubben Freo.Social i Fremantle 25. februar, der Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg nok fremfører materiale fra fjorårets album Big City Life. Uken etter går turen til Auckland i New Zealand.

Smerz har blitt beskrevet som et prosjekt som krysser linjene mellom club culture, performance art og late-night introspection. Albumet Big City Life fikk en 11. plass på listen over de beste albumene i 2025 i det amerikanske nettmagasinet Pitchfork samt en ikke mindre imponerende 6. plass hos den anerkjente musikkbloggen Stereogum. Det var også på årsbestelisten til The Guardian.

Diskografien omfatter det kritikerroste debutalbumet Believer (2021), EP-ene «Have Fun» (2018) og «Okey» (2017), samt pop fantasy-prosjektet «ALLINA» (2024).

Og ikke minst korstykket «Tidligere den dagen» (2024) med det norske vokalensemblet GAEA. Den ble det produsert hele 24 korte videoer til, som du kan sjekke ut her.

Smerz gjør en konsert på Rockefeller i Oslo 2. mai, før de dukker opp på scener i USA, Tsjekkia og Belgia. På opptaket vi viser har de med seg Villads Tyrrestrup (bass) samt perkusjonistene Rune Kielsgaard og Jon Nellen.

Videoen er filmet av blant andre Sylvia Dai og Rémi Courbayre.



LAUGHING STOCK: From the Shadows

Life in Seven Dreams er det syvende albumet på syv år fra Laughing Stock fra Tønsberg. Det inneholder syv nye sanger som passer sammen som en suite av drømmer, skapt av Jan Mikael Sørensen og Jan Erik Kirkevold Nilsen (begge på gitarer, keyboards, vokal) og Håvard Enge (keyboards, synthesizer).

Både plateselskapet Apollon Records og medlemmene kan melde om en lang og vanskelig produksjon, blant annet preget av personlige kamper.

– Det har vært et plagsomt år. Det endelige albumet bærer preg av det. Noen deler er vakre, mens andre partier er mørke og voldelige. Og iblant et sted midt imellom.

Sangene er bundet sammen av en resitasjon av diktet «A Dream Within A Sream» av Edgar Allan Poe, som fremføres av Colin Bass fra Camel. I tillegg er den britiske sangeren Tim Bowness med på låten «Not Today».

Andre musikalske gjester er Bjørnar Kristiansen fra doom metal-bandet Dwaal, samt Terje Johannesen på trompet. Albumet er som vanlig produsert og mikset av Jan Mikael Sørensen og mastret av Jacob Holm-Lupo.

Laughing Stock debuterte med albumet The Island i 2018, og ga sist ut Shelter i 2024. Hele katalogen på syv album er utgitt eller re-utgitt på den progresssive labelen til Apollon Records.

Den stemningsfulle videoen er animert og regissert av bandmedlem Jan Erik Kirkevold Nilsen.



VREID & DJERV feat. Chris Pontius: Loving the dead

Vreid og Djerv slipper «Loving the Dead», der Chris Pontius fra Jackass har hovedrollen. Resultatet beskrives av utgiver Indie Recordings som «et uventet møte mellom norsk metal og en av popkulturens mest gjenkjennelige skikkelser, satt inn i et mørkt, filmatisk univers».

«Loving the Dead» er den siste singelen før Vreids kommende album, The Skies Turn Black. For Agnete Kjølsrud fra Djerv kretser «Loving the Dead» rundt «et mentalt bristepunkt, der mørke tanker og indre dialog tar over».

– Samtidig er låten bevisst åpen, og beveger seg i et landskap mellom ondskap og en underliggende tro på at kjærligheten fortsatt er sterkere. Inspirasjonen fra David Lynchs univers har gitt tekst, musikk og video en åpen form, der publikum inviteres til å tolke selv.

– Teksten kan tolkes på mange måter, og det er viktig for meg at lytteren får rom til å skape sin egen historie, sier Kjølsrud.

Videoen er filmet, klippet og regissert av Ulvar Gansum. Håvard Nesbø er kameraassistent, mens Anja Reknes er lysansvarlig. Ulvar Gansum står også for visuelle effekter og gradering.



WARDRUNA: Tracking Birna: From Earth to Light and Earth Again (Trailer)

Nylig presenterte vi traileren til en stor kinofilm med Aurora – og hennes møte med publikum i Mexico. Her får du traileren til en dokumentarfilm om Wardruna, som følger de norske musikerene på deres nyeste Europa-turné.

Dokumentaren skildrer også bandets reise gjennom Birna-albumet fra 2025. I tillegg fokusereres det på det siste halvannet året av en verdensomspennende turné, fra Royal Albert Hall og amfiteateret i Pompeii til Blackfeet Nation-stammens hjemland. Og videre gjennom blant annet Australia og New Zealand.

Tracking Birna sies å vise relasjonene, den felles historien og tilliten som bygges opp underveis. Den avslører ulike bakgrunner, men også det felles grunnlaget som binder Wardruna og crewet sammen. Filmen er laget av Giacomo Giorgi og Laetitia Abbenes.

Det blir tre eksklusive kinopremierer i Europa i mars. Den norske foregår på Vega Scene i Oslo 12. mars. Visningen er ikke en del av kinoens ordinære program.

Wardruna har ellers nådd et internasjonalt publikum på millioner – ikke minst via musikken til TV-serien Vikings og spillet Assassin’s Creed Valhalla.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 301 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.