Ballade video: Kvinnenes lyd

Møt Aurora, Amalie Holt Kleive, Moron Police, Henry Oak, Torgny Amdam, Clawfinger, Feral Nature og Mayhem.

Da er utgave nummer 299 av Ballade video her. Det har siden 2019 vært en lang og spennende reise gjennom norsk musikkvideoproduksjon. Og den er langtfra over.

Dagens spalte inkluderer norske artister som alt har nådd et internasjonalt publikum, som Aurora, Mayhem og comeback-aktuelle Clawfinger. Også mer ubeskrevne Moron Police er i ferd med å få mange fans i utlandet. Andre artister står mer på starten av karrieren.

Kort sagt: God fornøyelse!



AURORA: What Happened to the Earth? Live from Mexico

Vi starter med traileren til Aurora: What Happened to the Earth? Dette er en nitti minutters konsertfilm som skal vises på utvalgte kinoer. Den dokumenterer Auroras soloshow på Palacio de los Deportes i Mexico City i 2024.

Opptredenen var hennes største solokonsert til da, og var samtidig en del av den verdensomspennende turnéen What Happened to the Heart? Konserten trakk et publikum på rundt 18 000, og ble fanget på film av regissør Gonzalo Lopez.

– Dette soloshowet var en drøm som gikk i oppfyllelse, særlig siden en så stor folkemengde kunne være så stille og oppmerksomme. Det føltes intimt, selv om publikum befant seg langs hele araenaen. forteller Aurora selv.

– Vi visste at konserten i Mexico City kom til å bli spesiell, så vi bestemte oss for å lage en film av det.

Aurora: What Happened to the Earth? har premiere den 4. mars, og skal i en begrenset periode vises på kinoer verden rundt. Den er remastret i 4K-oppløsning for det store lerretet, og slippes i samarbeid med Trafalgar Releasing, Mercury Studios og Fontana.

Konserten ble filmet på De dødes dag – Día de los Muertos. Det er en stor festdag i flere spansktalende land. Vi får også innblikk i hva som skjer backstage, og møter mange av Auroras festkledde fans.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger



AMALIE HOLT KLEIVE feat. WITCH CLUB SATAN: Kvinnenes lyd

Premiere! Amalie Holt Kleive kan også sees i filmen til Aurora. Hun ble nemlig med i livebandet til bergensartisten i 2022, samme år som hun selv solodebuterte med albumet De løper der jeg går. Det ble omtalt i Ballade som et møte mellom «jazz, store poprefreng, intrikate elektroniske rytmer og bunnsolid låtskriving».

Nå er hun snart her med oppfølgeralbumet Vi er de evige, der «Kvinnenes lyd» er en ny smakebit. Denne sangen er et samarbeid med det feministiske svartmetall-bandet Witch Club Satan, der hennes søster Johanna Holt Kleive spiller trommer.

Vi er de evige beskrives som både sår og dansbar, alvorlig og leken. Albumet skal speile fragmenter fra Amalies liv de siste fire årene – en periode preget av reiser verden rundt, møter med utallige mennesker og et høyt tempo.

«Kvinnenes lyd» tar utgangspunkt i erfaringer med å bli gjort mindre – og minnene som blir igjen når «frykt, skyld og stillhet setter seg i kroppen». Låten er skrevet og produsert sammen med Fredrik Svabø, mens også Vetle Junker og Peder Kolsung er co-produsenter og med-låtskrivere på det kommende albumet.

Den 12. mars opptrer Amalie Holt Kleive på Parkteatret i Oslo, der hun har med seg musikerne Kai Von der Lippe og Elias Tafjord. Videoen er regissert og filmet av Oliver Botfeldt, mens Ida Skarsæterhagen har vært produsent.

– I musikken ønsker jeg å bygge broer mellom det intime og det storslåtte – mellom sårbarhet og styrke, sier Amalie Holt Kleive selv.



MORON POLICE: Okinawa Sky

Dette sjangeroverskridende bandet fra Farsundområdet har røtter tilbake til 2008. Da startet vokalist og gitarist Sondre Skollevoll det som etter hvert skulle bli Moron Police med Thore Omland Pettersen på trommer og Rune Stordahl på bass. De albumdebuterte med The Propaganda Machine i 2012, og fulgte opp med Defenders of the Small Yard i 2014.

Deretter fulgte noen utskiftninger. Christian Holtsteen tok over bassen, mens Lars Bjørknes kom inn på keyboards. Samtidig flyttet Skollevoll til Bergen og ble med i Major Parkinson fra 2016. Først i 2019 fulgte det nye albumet A Boat on the Sea. Det fikk mye fin oppmerksomhet, vant flere priser og gjorde dem til et mye omtalt navn – særlig i internasjonale prog-kretser.

I 2022 ble bandet rammet av en tragedie, da Omland Pettersen døde i en trafikkulykke på el-sparkesykkel. På tampen av fjoråret slapp de en digital utgave av Pachinko – et konseptalbum som er tilegnet den døde bandkameraten. Det ble blant annet kåret som «Årets Album» av leserne av progarchive.com.

Eller som store Loudwire skrev: – Moron Police har nok en gang overgått seg selv, og du er rett og slett dum om du lar det gå deg hus forbi.

I midten av januar lanserte nordmennene en kronerulling via Kickstarter med «et hårete mål» om å få inn 330.000 kroner. Det var for å gi ut det ferske albumet fysisk – og det tok kun tre timer før prosjektet var ferdig finansiert. I skrivende stund har det kommet inn nærmere 1,2 millioner kroner.



HENRY OAK: Belle of the Ball

Premiere! Vi har her gleden av å presentere «Belle of the Ball». Dette er den tredje singelen fra Henry Oak, som leder opp til debut-EP-en som slippes 13. mars. Vi har fra før vist videoen til «Show You Around», som ble sluppet i august i fjor.

Vi kan ellers gjenta at artisten egentlig heter Henrik Økland – og er både låtskriver, produsent og multiinstrumentalist. Økland har blant annet studert jazz ved Universitetet i Bergen og elektronisk musikk ved Universitetet i Agder. Han har også mottatt flere større priser og stipender.

«Belle of the Ball» beskrives som en leken indiepop-låt som utforsker hvordan skjønnhet ligger i betrakterens øye. Med inspirasjon fra både Van Morrisons«Brown Eyed Girl» og eventyret om Skjønnheten og Udyret.

Sangen har fått en skoleball-inspirert musikkvideo der Henry Oak selv debuterer som danser. Regi og filmfotografi er ved Magnus Enerstvedt Ytreland. Han har også produsert videoen sammen med Håkon Enerstvedt Ytreland.

Det er Clara Victoria Fischer som er ballets egen belle of the ball. Nuri Ribera Anfinsen har koreografien, mens Idunn Feyling står for kostymedesign og styling. «Belle of the Ball» er både skrevet, produsert og fremført av Økland.



TORGNY AMDAM feat. MARIA DUE: I Don’t Handle This Very Well

– Hei, mamma. Håper alt er bra.

Med disse linjene åpner Torgny Amdam albumet Air Mail. Inspirasjonen til albumet fikk Amdam etter å ha funnet brev han skrev til moren sin da han var utvekslingstudent på USAs vestkyst, som 17-åring i 1991.

– Jeg eksperimenterte med tekst fra brevene, minner og spoken word-fragmenter lest rett inn i mikrofonen. Når den prosessen var gjort, involverte jeg både Iver Armand på gitar, samt Maria Due og min datter April som vokalister på noen av låtene.

– Derfra bygde jeg frem en historie og et minnearbeid, både med stemmen til syttenåringen jeg var og den jeg er i dag, forteller Amdam.

På det tidlige nittitallet var Amdam vokalist i hardcore-bandet Onward – og aktiv skater. «Familien» i USA var et ungt par på bare 32 og 24 år. Air Mail handler om de første tre månedene av hans USA-opphold – og slutter på tragisk vis med et selvmord.

Videoene fra albumet beskriver han som en sammenstilling av forskjellige formater – som representerer hvert sitt tidslag.

– Det er Super 8-filmer fra 70-tallet, Hi8-videoer fra hardcore-gigs på slutten av 90-tallet, dagens iPhone-videoer og VHS-er fra det tidlige 90-tallets skate-kultur. De forskjellige tidslagene møter også typografiske utskeielser med deler fra sangtekstene.

Air Mail slippes via Telemachus Records i dag, fredag 6. februar. Videoen er satt sammen av Thor Erik Ramleth og Torgny Amdam.



CLAWFINGER: Big Brother

Rap metal since 1993 skriver Clawfinger på hjemmesiden sin. Det hele begynte med gitaristene Bård Torstensen og Erlend Ottem fra Arendal, som begge hadde spilt i hevaybandet Theo.

De to nordmennene dro til Sverige for å jobbe ved Rosegrove sykehus i Stockholm, der de snart startet band med svenske Zak Tell og Jocke Skog. De var tidlig ute med såkalt rapcore, og vakte betydelig oppsikt med debutsingelen «Nigger» i 1993.

«Nigger» ble omdiskutert på grunn av tittelen, samtidig som Clawfinger insisterte på at de var både antirasister og politisk engasjerte. Bandet ga ut syv album frem til 2007, og ble et ettertraktet liveband nedover på kontinentet. De turnerte også i USA med store navn som Anthrax og Alice In Chains.

Og nå er de altså tilbake – hele 19 år etter at de ga ut albumet Life Will Kill You! Bandet solgte i sin tid mer enn 1,5 millioner plater på verdensbasis, og har den dag i dag mer enn 200 000 månedlige lyttere på Spotify. Den 20. februar kommer den nye platen Before We All Die.

– Forstår vi hvordan platebransjen fungerer i dag? Absolutt ikke. Vet vi om dette er et smart trekk eller et vakkert feiltrinn? Ikke det heller. Er musikkindustrien stadig et ustabilt beist som spiser sine unge og spytter ut vinyl? Helt klart.



FERAL NATURE: Cradle of Twigs & Bone

Den Oslo-baserte hardcore-kvartetten Feral Nature startet opp i 2022, og har alt markert seg på festivaler som Øyafestivalen, Inferno, Bylarm, Høstsabbat og Desertfest. Denne uken slapp de EP-en «Cradle of Twigs & Bone», som vi viser videoen til tittelkuttet fra.

«Cradle of Twigs & Bone» er oppfølgeren til «Rituals» fra 2024. Den nye EP-en inneholder fem låter, inkludert den forrige singelen «Crown Nothing».

– «Crown Nothing» er en sang om radikal frakobling, om å trekke seg stille ut av et system som lover mening, retning og belønning, sier bandet.

Feral Nature består av Selma Bahner (vokal), Rob Hamilton (gitar, vokal), Will Morris (bass, vokal) og Mathias Myren (trommer). Det var australske Hamilton som startet bandet, som ifølge nettstedet eviglytter.no har gitt Oslos hardcore-scene «en real injisering med flybensin».

– Feral Nature er sinna, utfordrende og annerledes nok til å skape både oppmerksomhet og dissonans. Og har kanskje en av Norges beste nye hardcore-vokalister, sier Linda Melsom i bookingbyrået Krass – som ellers straks er på vei til ny jobb.

Kommende onsdag spiller Feral Nature på Goldie i Oslo. Deretter følger konserter i Göteborg, Aarhus og Aalborg, samt en ny norgesturné i mars.



MAYHEM: Realm of Endless Misery

Også legendariske Mayhem er tilbake. De slipper i dag sitt syvende studioalbum, mer enn 40 år siden oppstarten på Langhus i Nordre Follo.

Dette er den tredje platen siden 2014 med følgende besetning: Attila Csihar (vokal), Jørn «Necrobutcher» Stubberud (bass), Jan Axel «Hellhammer» Blomberg (trommer), Morten «Teloch» Bergeton Iversen og Charles «Ghul» Hedger (begge gitarer).

Det nye albumet heter Liturgy Of Death, og handler nettopp om døden i mange avskygninger. Det har kommet flere digitale singler og lyric videos de siste ukene, mens selve albumslippet er i dag. Attila Csihar kommenterer selv singleutgitte «Realm of Endless Misery» på denne måten:

– Sangen presenterer en tilstand av menneskelig eksistens der lidelse ikke er et unntak, men et styrende prinsipp. Den skildrer menneskelivet som et lukket rike opprettholdt av repetisjon, frykt og manipulasjon, der tiden i seg selv blir en mental felle og håpet sakte tapper bevisstheten. Den forteller ikke en historie og tilbyr ingen forløsning.

– «Realm of Endless Misery» forteller ikke en historie og tilbyr ingen forløsning. Gjennom sin mantralignende struktur og kalde, undertrykkende bilder konfronterer sporet lytteren med elendighetens mekanikk. En verden der ødeleggelse ikke er et endepunkt, men en permanent tilstand.

Liturgy Of Death kommer i en rekke varianter – både som LP, CD og kassett. Og selvsagt også digitalt. Og så kan du sjekke ut Mayhem live også – blant annet som headlinere på Inferno-festivalen i starten av april.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 299 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.



Red.mrk.: Omtalte Johanna Holt Kleive i bandet Witch Club Satan er også deltidsansatt journalist i Ballade.