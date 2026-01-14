Linda Melsom er ny festivalsjef i Moldejazz

– Jeg ser enormt frem til å tre inn i rollen som festivalsjef hos Moldejazz! sier den nye festivalsjefen. 36-årige Linda Melsom kommer selv fra Oslo, og sier til NRK Møre og Romsdal at hun aldri har opplevd festivalen – årets Moldejazz blir hennes første. Melsom begynner i stillingen 1. april.

– Det blir spennende å få være med på å videreutvikle en festival med så sterk historie og identitet, og som har hatt så stor betydning både for norsk musikkliv og for Molde, fortsetter Melsom om sin nye utfordring.

– For meg er dette en festival som bærer sin historie med respekt, samtidig som den ikke er redd for å utfordre eller se etter nye løsninger. Dette er også verdier jeg setter høyt, noe som gjorde at jeg måtte gripe muligheten til å søke på stilling som festivalsjef for Moldejazz. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med menneskene, musikken og kraften som ligger i Moldejazz, og til å se hvordan vi sammen kan skape veien videre.

Melsom har vært leder for mange prosjekt innen ulike musikk- og festivalarrangementer, blant annet for Spellemann 2023, og var i en årrekke ansatt i plateselskapet Indie Recordings. Moldejazz’ styreleder, Bodil Palma Hollingsæter, peker på Melsoms brede organisasjonsbakgrunn og gode nettverk, både nasjonalt og internasjonalt:

– Vi er svært glade for å ha fått Linda Melsom som ny festivalsjef. Hun har høy faglig kompetanse og betydelig innsikt og erfaring fra kulturprosjekter, særlig innen musikkfeltet med kompleksiteten i festivaldrift og forståelse for samspillet mellom artister, arrangør, frivilligheten og publikum. I tillegg har hun sterk administrativ og økonomisk kompetanse. Styret har stor tillit til at hennes kunnskap, perspektiver og erfaring vil bidra til å styrke og utvikle festivalen fremover.

Det er den 66. utgaven av Moldejazz som arrangeres til sommeren, og festivalen omtales som «verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift». Blant artistene som kommer til Molde i juli er Cecile McLorin Salvant, Carrtoons, Trondheim Jazzorkester & Karoline WallaceMarilyn Crispell, Charlotte Dos Santos, Blåsemafian og Jaga Jazzist.