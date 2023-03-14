Han er ny daglig leder i Moldejazzen

Fra Ålesund videregående til Molde International Jazz Festival.

– Et samlet styre har latt seg begeistre av kandidaten, som både er godt orientert, samarbeidssøkende, ambisiøs, nytenkende og har solide lederegenskaper, sier styreleder Stein Berg Oshaug på festivalens egne nettsider.

Endre Volden kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Ålesund videregående skole hvor han i dag har ansvaret for de kunstfaglige studieretningene kunst, design, arkitektur og dans, drama og musikk. I tillegg jobber Volden med regi og kursvirksomhet innen formidling, dramaturgi og improvisasjon.

Moldejazz er verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift, og har en stolt historie som en ledende jazzfestival helt tilbake til 1961. Ansettelsen markerer inngangen til en ny tid for festivalen. Volden går inn i stillingen som daglig leder og vil sammen med styret ansette en kunstnerisk leder. Regelen har så langt vært at daglig leder i festivalen også har vært kunstnerisk leder.

– Vi ønsker med dette å styrke administrasjonen og rigge festivalen for fremtiden. Vi er overbeviste om at Endre Voldens kombinasjon av ledelseserfaring og arbeid med ulike sjangre innen kunstfeltet vil kunne styrke festivalens posisjon, og at hans erfaring med utviklingsarbeid vil kunne drive festivalen fremover, fortsetter Oshaug.

– Molde International Jazz Festival er en av verdens viktigste jazzfestivaler i dag. Jeg gleder meg veldig til å være med på å utvikle den videre – sammen med en dyktig stab, alle de fantastiske frivillige og alle andre i byen og regionen som brenner for denne unike festivalen, sier Endre Volden sjøl på festivalsidene.

Volden avløser Cecilie Nogva som har sittet som konstituert festivalsjef i vel ett år.