Ballade video: Signaler fra det ytre rom

Ekstra stor utgave med Anne Sandøy, Misty Coast, Oakland Rain. Luke Elliot, Lonely Crowd, Geir Sundstøl, Thea Wang, Tomora, Marqide, Ea Othilde, Les Faux Coupes og Vreid.

Velkommen til årets siste vanlige utgave av Ballade video. Vi synes selv at det har blitt en fin avrunding – med hele fem premierer. Det inkluderer en 23 minutters dokumentarfilm som Oakland Rain har satt sammen selv. Samt helt ferske videoer med Anne Sandøy, Misty Coast, The Lonely Crowd og Marqide.

Det kommer for øvrig et par spesialutgaver av denne spalten før jul. Ellers vil vi som alltid anbefale folk å dykke ned i det store arkivet vårt. Kanskje du har litt ekstra tid til å titte på gamle favoritter – eller finne deg noen helt nye.

Kort sagt: God fornøyelse!

ANNE SANDØY: Cover Me



Premiere! I dag slipper billedkunstner Henrik Kleppe Worm-Müller, fotograf Bård Gundersen og musiker Anne Sandøy musikkvideo til låten «Cover Me». Den hadde førpremiere på Galleri Spacemen 15 i Oslo i går, der det også var utstilling av håndkolorerte foto-collager med utgangspunkt i videoen.

– Samarbeidet kom i stand takket være en idé Henrik fikk, da han for få uker siden hørte låta, forteller Anne Sandøy. – Han tok umiddelbart kontakt med Bård som ikke nølte med å hive seg med på prosjektet.

Videoen ble filmet i løpet av én ettermiddag sent i november, og betegnes som «en spillefilm i miniatyrformat» med inspirasjon fra thriller-universet. En gul Mustang GT har en sentral rolle – og vi følger den og de to karakterene sin reise gjennom et vintermørkt Oslo. Det er blitt en reiseskildring av både fysisk og emosjonell art.

– Det er de to personenes udefinerte relasjon driver handlingen framover, sier Sandly. – «Cover Me» beskriver følelsen av en forventet framtid som har gått tapt, og håpet om at nye og lysere tider er i vente. Den er spilt inn i Engfelt og Forsgren Studio, med Marcus Forsgren som produsent.

Galleri Spacemen 15 ligger i Majorstuveien 15. Videoen og fotocollagene vil vises til og med søndag 14. desember. Anne Sandøy startet i sin tid punktrioen Mary Me Young, som Pitchfork beskrev som «Norges mest lovende rockeband».

MISTY COAST: Always Sun

Premiere! Misty Coast slipper rett før jul singelen «Always Sun», samtidig som de annonserer sitt nye album med samme navn. I kjernen av prosjektet fra Bergen finner vi som alltid Linn Frøkedal (vokal, bass, keyboards, perkusjon) og Richard Myklebust (gitar, vokal, perkusjon).

Regissør Lasse Røed sier dette om videoen til «Always Sun», som nærmest er et samarbeid mellom tre generasjoner:

– Videoen er en poetisk musikksamtale mellom generasjoner – der Misty Coasts musikk møter 16mm-skattene fra en sommerdag på 50-tallet, filmet av min farfar sammen med farmor på en tur til stranden i Stavern.

– Hva var formålet hans med filmen, tro? Han hadde nok neppe sett for seg at det skulle bli en musikkvideo i 2025. Det morsomme er at jeg holder på med samme type dokumentasjon med kona mi i dag – 70 år senere.

– Vil mine opptak bli musikkvideo for mine barnebarn, hvem vet? Uansett er det noe ekstremt nostalgisk med dette formatet – skutt på 16mm film, arkivert på VHS og nå digitalisert – som passer musikken utrolig godt.

Albumet Always Sun slippes 24. april 2026, og blir den femte fullengderen fra Misty Coast. Selv sier duoen dette om tittelsporet:

– «Always Sun»er et slags håpefullt anthem: når alt går til helvete, har man i alle fall fortsatt drømmer, ikke sant?



OAKLAND RAIN: The Road To Ryman

Premiere! I 2025 ga tvillingduoen Maren og Charlotte Wallevik Hansen i Oakland Rain ut sitt engelske debutalbum, Twin Flames Part I: The Evergreen. Samtidig la de ut på sin tredje turné med amerikanske Judy Collins, et samarbeid som har gitt dem et betraktelig større publikum i USA.

Siden 2015 har duoen gitt ut flere EP-er, det norskpråklige albumet Mellom fregnene – og satt musikk til dikt av Henrik Ibsen. Tvillingsøstrene har også skrevet for norsk og internasjonal film, og har blant annet fått fin oppmerksomhet fra bransjebladet Billboard.

2025 var ellers året hvor Oakland Rain gjorde sin debut på The Ryman Auditorium i Nashville – et etablissement med røtter helt tilbake til 1892. Reisen til Ryman er den visuelle røde tråden i den helt ferske dokumentaren “The Road To The Ryman”. Den tar for seg det nye albumet, og viser samtidig den hjemlige støtten som har gjort dette mulig. Den tar også opp temaer som mange skapende og utøvende nok vil kjenne seg igjen i.

Det neste albumet til Oakland Rain vil hete Twin Flames Part II: Heavenly Blue, og handler blant annet om eksapisme og virkelighetsflukt. Nylig ble duoen fra Kristiansand også nominert til en av årets Fjording-priser av Norsk Americana Forum.

Det er Oakland Rain som selv har skrevet og regissert den over tyve minutter lange dokumentaren. Det er filmet og klippet av South Coast Creative, et produksjonselskap som holder til i Kristiansand.



THE LONELY CROWD: Country Boy

Og premiere igjen! Litt overraskende kommer også Lonely Crowd opp med en countryinspirert låt – attpåtil med en AI-generert video.

– Da jeg ble skilt for noen år tilbake fleipet en kompis med at jeg bare fikk hive meg i hardskrivinga av deprimerende countryballader, forteller frontmann Stig Jakobsen. – «The Country Boy», som var den første jeg lagde etter bruddet, ble imidlertid så «jolly» at eks-kona neppe blir fornøyd.

– Låten var opprinnelig tenkt som en fleip. Jeg har aldri før leflet med country og gospel, så når slikt havner i mine hender, blir det noe fullstendig annet. Jeg syntes selv at jeg lånte mye av måten Bobby Gillespie fra Primal Scream synger på, så jeg gjorde det til kjenne med en låttittel som var et slags motsvar til deres hit, «Country Girl».

Underveis i videoen vil nok en del dra kjensel på Charlotte Villanelle, som flere ganger har vært med oss i denne spalten.

– Da vi spilte inn «Country Boy», tok Charlotte låten inn i en fullstendig annen retning. Hun svingte krapt til venstre, og plutselig befant vi oss i et gospelrungende kapell.

– I vår studerte jeg kunstig intelligens ved MIT (Massachusetts Institute of Technology). Da kvaliteten til KI-videoprogrammene begynte å nærme seg et brukbart nivå, var det bare å hive seg i det.

– Gjennom å legge en bildereferanse for stemningen jeg ville ha, fikk den en rød tråd gjennom det hele. Og så tok jeg for moro skyld å la inn Charlotte, meg og gitaristen, Frank Cock. Charlotte syntes hun ble seende litt ung ut – og jeg er tidvis enda styggere enn i virkeligheten, men det fikk være. Det er en sub-virkelighet jeg finner spennende.



LUKE ELLIOT: William Tell – Live in Oslo

Undertegnede hadde gleden av å være til stede på julekonserten til Luke Elliot i Kampen kirke i Oslo sist fredag. Her var Vilde Bye og hennes to medmusikanter oppvarmere. De gjorde et fint og sympatisk sett.

Luke Elliot stilte med svært dyktige musikere, under sedvanlig kyndig ledelse av multi-instrumentalisten Freddy Holm. Det var Finn-Tore Tokle, Eivind Kløverød, Lise Sørensen og Markus Berntzen. Også Oslo Hardkor deltok i løpet av konserten. De kaller seg selv Oslos hardeste damekor, med flerstemt aktivisme i korformat siden 2012.

– Jeg mottok nettopp denne videoen av «William Tell» fra Jørn Veberg, som filmet konserten vår på fredag ​​i Kampen kirke i Oslo, skrev Luke Elliot nylig på Facebook-siden sin.

– Det var visstnok noen feil under filmingen, så det ser uskarpt og kornete ut, noe som normalt ville ha ødelagt opptaket. Tvert imot – det får det til å se enda kulere ut. Dette er det beste live-opptaket noen noensinne har filmet av oss. Eller meg.

– Jeg vet at jeg burde vente på at plateselskapet og PR-folkene setter sammen en plan og et budsjett og alt det tullet, men jeg klarer ikke å dy meg. Jeg vil at alle skal se dette med en gang.

Luke Elliot er ellers aktuell med julesingelen «If We Make Through December» av Merle Haggard, der han gjør en duett med svenske Sophie Zelmani. Den er arrangert av Freddy Holm, og skal dukke opp på en ny plate i løpet av 2026.



THEA WANG: Tell Me About It – live from Carl Berner Subway

Thea Wang ga i 2022 ut soloalbumet While He Is Still Asleep. Samme år turnerte hun med Aurora, som hun varmet opp for på The Gods We Can Touch-turneen. Hun var også korist og keyboardist med Aurora på scenen.

Hun har ellers gitt ut tre kritikerroste album med trioen Nothing Personal, der hun spiller sammen med Dorothea Økland og søsteren Solveig Wang. Deres nyeste og absolutt anbefalte utgivelse heter Antiphon of Dirty Water, og kom ut på Braveheart Records i oktober.

– «Tell Me About It» er den første av fire livevideoer filmet på T-banestasjonen på Carl Berner, forteller Thea Wang til Ballade video. Hun har selv klippet videoen med Martin Bremnes og Johanna von Stackelberg.

– Jeg fikk plutselig en mulighet til å låne prosjektrommet til Norsk Billedhoggerforening på Carl Berner, og samlet en gjeng musikere som jeg pleier spille live med. Jeg ønsket å gjenskape hvordan vi gjør musikken på konsert, samtidig som vi ville fange det som skjer mellom mennesker når det hender noe uventet i en hektisk hverdag.

– Jeg fikk med meg Martin Bremnes på regi, Alvilde Horjen Naterstad på foto, Cameron Daravi på lys og Espen høydalsvik på lyd. Og masse snille og kreative venner som hjalp til med alt fra å hente mat til å bære utstyr.

– Det oppsto en masse fine møter med mennesker og dyr i løpet av opptakene. Ellers er nok «Tell Me About It» den låten som jeg har fått mest tilbakemeldinger på fra folk i hele verden.



GEIR SUNDSTØL: Divan 2025

Geir Sundstøl bidro med musikk til TV-serien So Long, Marianne. Den handlet om forholdet mellom Leonard Cohen og Marianne Ihlen, og hadde premiere høsten 2024.

Sundstøl ble kontaktet av regissør Øystein Karlsen, som er en gammel venn av musikeren. Sammen med produsenten og kona Ingeborg Klyve jobbet Karlsen og et stort team i flere år med prosjektet.

Låten «Divan» ble til under komponeringsprosessen og dukker opp flere ganger i So Long, Marianne. Det var Sundstøl, Sunniva Shaw og Håkon Brunborg som fremførte stykket på fiolin, bratsj, cello og minimoog.

– Oppgaven var at det skulle være sart og vakkert. Det skulle formidle lengsel, sier Sundstøl.

– Versjonen vi gir ut nå, og som er med på albumet Sakte film, er en utvidet variant. Den inneholder flere instrumenter, og jeg har lagt til noen partier.

– Jeg spiller steelgitar, National-gitar og vibrafon. Jeg fikk også med meg trommeslagerne Anders Engen og Erland Dahlen. De delte på trommesettet, mens Erland la til sag og xylofon.

Videoen til «Divan 2025» er ved Fredrik Brarud. Geir Sundstøl kan ellers fortelle at han er aktuell med et nytt album på Hubro alt i januar 2026. Det heter Langeleik, og er et samarbeid med den London-baserte pedal steel-gitaristen Joe Harvey-Whyte.



EA OTHILDE: I’m Ready For Love

Videoen til «I’m Ready For Love» ble spilt inn i mai i år, samtidig som Ea Othilde skrev ferdig materialet til sin første LP. Videoen er laget av Laura Dodson, som til vanlig er gitarist i Veps. Denne høsten begynte hun på studier ved Den Norske Filmskolen, som har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

«I’m Ready For Love» finner vi også på debutalbumet til Ea Othilde. Det heter I Will Not Be Like That, og ble gitt ut på Koke Plate i starten av oktober. Det er en plate der den 21 år gamle artisten utforsker kjærlighet, vennskap, familie, ubalanse, brudd og det å finne sin plass i voksenlivet.

– Jeg skriver ikke med et overordnet tema, men når jeg ser tilbake på det nå, er det tydelig hva jeg gikk gjennom, sier Ea Othilde. – «I’m Ready for Love» handler om å leve med hjertet i hånden, og om å alltid være villig til å gi alt, selv når det ikke er lett.

I Will Not Be Like That ble spilt inn i løpet av seks sammenhengende uker på sensommeren og tidlig høst. Ea Othilde produserte det sammen med Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik, som også sto for miks.

Blant musikerne på den godt mottatte debuten finner vi Elias Tafjord på trommer, Nikolai Hængsle på bass og Sander Eriksen Nordahl på gitar. Runa Husøy spiller saxofon, mens Ellen Martine Gismervik og Sunniva Lilian Shaw bidrar på cello. Neste sommer skal Ea Othilde spille på Øyafestivalen.



TOMORA: Ring the Alarm

Tomora er en ny duo som også er booket til Øyefestivalen 2026. Der skal de avslutte konsertene i Sirkus, fredag 14. august. Prosjektet skal dessuten spille på store festivaler som Coachella, NOS Alive, Colours of Ostrava og Down The Rabbit Hole – uten at så mange først visste hvem som skjulte seg bak navnet.

Nå er mysteriet løst, i og med at Tomora har sluppet sin første single og video. Duoen består av Tom Rowlands fra The Chemical Brothers og vår egen Aurora. De har også samarbeidet før. Aurora medvirket på tre sanger på The Chemical Brothers’ Grammy-vinnende album fra 2019, No Geography. Mens Tom Rowland produserte deler av hennes album What Happened To The Heart? fra 2024.

Den science fiction-inspirerte «Ring the Alarm» hadde premiere hos Jack Saunders i BBC Radio 1, og ble lansert som et Unrecognized Non-Terrestrial Signal – med andre ord et livstegn fra verdensrommet. Videoen er ved Start Productions, og er regissert av Adam Smith.

Aurora og Tom Rowlands sier selv om prosjektet og musikken: – We wanted Tomora to be a band, not two individuals. It’s our musical feeling come to life.



MARQIDE: MM87

Og premiere igjen! Marqide har holdt på i halvannet år. De har alt rukket å skrive to album, som begge er klare for utgivelse tidlig i 2026. Første single ut er «MM87», som slippes i dag.

Bandet beskriver musikken sin som «indiepop fra Stor-Oslo». De består av Fredrik Ihler (trommer, gitar, synth, vokal, produksjon) og Marius Ihler (bass, gitar, vokal), samt Josephine P. Falch på vokal. De omtaler seg ellers som en trio som dyrker «det ærlige, det uperfekte og det som oppstår i mellomrommene».

– «MM87» er inspirert av følelsen om hvordan livet en gang var – alt man opplevde, både på godt og vondt. Mye lever videre, men øyeblikkene er døde.

– Videoen kan man kanskje tolke slik at man er konstant på jakt etter noe nytt. Nye øyeblikk, nye minner. En hverdag man oftest tar på seg en maske for å takle, alt for å passe inn. Og når man da finner roen, finner lyset, først da faller alt på plass. Maska kan falle, jaget kan avsluttes og hverdagen nytes.

– I og for seg snakker vel låta og videoen litt sammen, om forhold, vennskap og livet. Forhold og vennskap kommer og går, livet går videre, og til slutt finner man sin plass i verden.

«MM87» er skrevet av Fredrik og Marius Ihler. Fredrik har produsert, mikset og mastret sangen, mens Marius har filmet og klippet videoen. Albumet 001 slippes 23. januar 2026, mens oppfølgeren 002 følger på alt i mars.



LES FAUX COUPES: New Teeth

– Hei, Ballade! Takk for det dere skriver – og holder høyt i en tid hvor skriverier om musikk forsvinner mer og mer.

Det sier Les Faux Coupes i en hyggelig henvendelse i forbindelse med at de har sluppet albumet Form Is Temporary – Fuzz Is Forever. Vi viser her den første av tre DIY-videoer fra utgivelsen, filmet i bymarka utenfor Trondheim.

Den opplevelsen omtaler sanger Morten Kristiansen som «mørk, kald og klaustrofobisk».

Les Faux Coupes består ellers av Robert Winther (bass), Freddy Bolsø (trommer) og Sverre Fossen (gitar). De beskrives som et nytt og hardslående garasjerock/punkrock-orkester fra Trondheim. Form Is Temporary – Fuzz Is Forever ble sluppet 31. oktober på Westergaard Records, som omtaler «New Teeth» som en «to minutters sonisk knyttneve». Og fortsetter:

– Med spisse sko fra skyggen av garasjen og rett ut av høyttaleren kommer Les Faux Coupes – et rock/punk/noise-monster som ikke ber om lov, ikke sier unnskyld, og ikke slår av for natta.

Medlemmene har tidligere spilt i blant annet The Pink Moon, Hedge Hog, Ranheim, Dipsomaniacs, Deleted Waveform Gatherings og Blood Red Throne.



VREID: From These Woods

Vi slutter like godt i det litt bråkete hjørnet også. Onsdag denne uken slapp Vreid den nye låten “From These Woods” med musikkvideo, samtidig som forhåndsbestillingen av det nye albumet The Skies Turn Black åpnet. Da hadde det gått fire år siden forrige album, Wild North West.

Utgiver Indie Recordings omtaler The Skies Turn Black som et album som gåt tilbake til kjernen av Sognametal, samtidig som Vreid utforsker «sitt mest ambisiøse musikalske landskap så langt».

«From These Woods» startet som en idé som dukket opp sent på kvelden i en avsidesliggende fjellhytte. Bandet beskriver det som en av de sjeldne låtene som kommer til verden nesten helt ferdig.

Låtskriver og bassist Jarle Kvåle sier: – Dette albumet pushet oss til det ytterste, og minnet oss også på hvorfor vi fortsatt gjør dette. Ilden er der fortsatt, sterkere enn noen gang.

Vreid gjør seg ellers klare til å ta det nye albumet med ut på europeiske scener. I 2026 reiser de på turné med Hypocrisy, Abbath og Vomitory. De startet opp i 2004, som en fortsettelse av Windir. Ved siden av Kvåle består bandet av Jørn «Steingrim» Holen (trommer), Sture Dingsøyr (vokal, gitar) og Stian «Strom» Bakketeig (gitar). Vreid ble nominert til Spellemannprisen 2011 for sitt femte studioalbum V.

Videoen er filmet og regisssert av Håvard Nesbø, med droneopptak av Svein Aase.



Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 293 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. Og ha en riktig fin desember.