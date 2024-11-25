Djerv med ny låt til League of Legends – på Netlix’ toppliste

2014: Djerv debuterer i «League of Legends»-universet med spillåta «Get Jinxed». 2024: «Rebel Heart» ute til serien «Arcane» – og på Netflix’ toppliste.

«Det er veldig gøy å samarbeide med Riot Games igjen for å bidra til neste kapittel i historien om Jinx,» sier Djerv i pressemeldingen fra plateselskapet Indie Recordings. «Nå gleder vi oss veldig til å se hvordan låta kommer til live i serien.»

Sesong 2 av Arcane hadde premiere 9. november i år på Netflix, og føk rett inn på strømmegigantens toppliste. For de ivrigste LoL-leserne til Ballade, kan vi røpeat Djervs låt dukker opp i episode 4, og kom 16. november.

I samme åndedrag som bandets gledesjubel i foregående avsnitt, kaller bandet «Rebel Heart» en «eksplosiv låt … som befester deres status som et av Norges mest dynamiske rockeband.»

Og strengt tatt har jo Djerv holdt på en stund. Med unntak av andre midlertidige bidragsytere består bandet i sin kjerne av ektefolkene Agnete Kjølsrud (Animal Alpha) og Erlend Gjerde (Stonegard) på henholdsvis vokal og gitar. Nevneverdig er også Gjerdes posisjon som daglig leder av Indie Recordings, en av Skandinavias ledende uavhengige etiketter. Indie Recordings gikk tidligere i år sammen med flere andre plateselskaper om å danne det nye selskapet Sounds Like Gold. Erlend Gjerde er også styreleder i Fono, som er en av organisasjonene bak Spellemann.

Djerv gjorde sitt internasjonale gjennombrudd i 2011 med den eponyme plata Djerv, deriblant låta «Headstone», og fikk gode kritikker i både Metal Hammer og Sweden Rock Magazine. Siden har de bygd stein på stein, «klatret på de norske hitlistene og opparbeidet seg et rykte for elektriske liveopptredener», som de sier selv. Les mer på bandets hjemmeside.

To år etter braksuksessen med debutplata blei det stille fra Djerv. Angst, depresjon og store livsomveltninger satte en syv år lang stopper for artistlivet, noe vokalist Agnete Kjølsrud åpnet opp om i Ballade da hun kjempet seg tilbake med låta «Throne» i 2020.

Den første låta Djerv ga ut i spillverdenen het altså «Get Jinxed», og gikk viralt da den kom i 2014. Den «sattte tonen for den nå ikoniske Leage Of Legends-karakteren Jinx» sier bandet. Totalt har låta fått over 130 millioner visninger (altså ytterligere 10 millioner etter at Ballade skreiv om det) på YouTube og likedan over 100 millioner strømminger på Spotify.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I sine kanaler på Youtube takker de for den varme mottagelsen låta har fått, og viser en snutt fra vokal-innspillinga i studio. Bare siden 16. november, altså på ei drøy uke, har låta fått 528 000 avspillinger på Youtube.

Djerv fortsetter med andre ord å gjøre seg bemerket ute i verden, og har annonsert at de blir å se på festivalem Tons of Rock i juni 2025.