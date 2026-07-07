Hvor er Music Norway under Førdefestivalen?

– At Music Norge velger å trekke støtte til et delegatprogram i Førde, virker merkelig, skriver Tellef Kvifte.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner. Innlegget ble først publisert på Salt Peanuts’ hjemmeside, fredag 3. juli.

Av Tellef Kvifte, musiker, produsent og professor emeritus

En viktig del av programmet ved Førdefestivalen har i alle år vært det såkalte delegatprogrammet, der bransjefolk – journalister, bookere, plateselskaper etc – er tilstede under festivalen, får se og høre artistene, knytte kontakter med artister og andre bransjefolk, og få et innblikk i den norske folke- og verdensmusikkscenen, samtidig som norske bransjefolk får nyttige kontakter med kolleger i mange land.

Music Norway har vært en viktig del av dette, både med økonomi, og med sitt rike kontaktnett opparbeidet gjennom mange år.

Nå har Music Norway trukket seg ut av samarbeidet med Førdefestivalen, angivelig i forbindelse med en opprydning av delegatprogrammer som har vært på mange festivaler, der man har målt hvor vellykket programmene er på grunnlag av hvor mange bookinger for norske artister programmet har resultert i.

Det er selvsagt rimelig at slike program evalueres fra tid til annen, og sett utenfra kan en slik opptelling virke besnærende. Men slike opptellinger sier lite om langsiktige perspektiver.

Norsk folkemusikk (og tilstøtende sjangre) er i dag i en veldig utvikling, og effekten av gode delegatprogrammer er ikke bare et antall enkelt-bookinger – det tallet sier først og fremst noe om de som allerede er vellykkete.

Derimot sier det lite om hvordan delegatprogrammet utvikler de varige kontaktene, hvordan de bygger tillit hos bookere og journalister i utlandet, og hvordan de utvikler den lokale kompetansen, som i sin tur kan hjelpe nye artister til en internasjonal karriere.

Det er ikke uten grunn at Førdefestivalen er blitt kåret til en av de fem beste festivaler uansett sjanger i Europa. At Music Norge velger å trekke støtte til et delegatprogram i Førde, virker merkelig.