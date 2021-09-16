Oslo Operafestival går som planlagt

Mens kulturstreiken rundt i landet trappes opp, går Oslo Operafestival fra fredag 17. september og i en uke framover, på . – Vi er ekstra glade for at vi kan gjennomføre festival som planlagt slik at frilansere kan ha noe jobb i denne meget vanskelige tiden, sier operafestivalsjef Gjøril Songvoll.

– Oslo Operafestival er en frivillig organisasjon, og dermed rammes ikke vi av streiken, forteller festivalsjef Gjøril Songvoll til Ballade.

– Streiken er først og fremst for de som er ansatt ved en kulturinstitusjon og som dermed har krav på pensjon, det har frilansere som kjent ikke. At alle skal ha like rettigheter, det støtter vi så klart, men mange av oss som jobber i det frie kulturlivet kan ikke forstå timingen for denne streiken. Den rammer mange frilansere hardt etter over ett år med nedstengning. Derfor er vi ekstra glade for at vi fremdeles kan gjennomføre festival som planlagt, slik at frilansere kan ha noe jobb i denne meget vanskelige tiden, sier sjefen for operafestivalen.

Planleggingen av Oslo Operafestival ble i år gjort på én måned – mot omtrent det tidobbelte eller mer i et vanlig år.

– Vi turte ikke booke festival før vi visste mer om eventuelle nedstengninger, forteller Songvoll. – Dermed ble det august som ble måneden vi booket festival. Vi har likevel fått med noen av landets beste sangere, som Yngve Søberg, Håkon Kornstad, Lina Johnsson og Caroline Wettergreen. Vi har både konserter og forestillinger på programmet, blant annet har vi laget en kortversjon av både La Traviata av Verdi og The Rake’s Progress av Stravinsky.

Oslo Operafestival har sin 16. åpningskonsert som et av arrangementene under Oslo Kulturnatt. I år har festivalen et samarbeid med Kunsthøgskolen, og studentene på årsstudiet åpner årets festival med arier på rekke og rad, forteller festivalen. – Utenfor hovedinngangen til Kunsthøgskolen får vi møte de kommende stjerneskuddene på operahimmelen, melder festivalen. Oslo Operafestival åpnes i år av Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Festivalsjef Songvoll forteller videre at regissør Einar Bjørge har laget en forestilling med fokus på Vincenzo Bellini, mannen som regnes som skaperen av den romantiske italienske operaen, det såkalte melodrama tragico.

I denne forestillingen er blant andre sopran Lina Johnson med, som publikum sist så i Regimentets datter på Oscarsborgsoperaen i august i år. Der hadde hun hovedrollen som Marie, og fikk strålende kritikker for sin tolkning og formidling av karakteren. I et intervju med Johnson på Oscarsborgsoperaens hjemmesider skriver de at «Linas stemme er en koloratursopran med en vel utviklet bel canto. Det vil si at den er i stand til å gjøre hurtige løp og tonesprang samtidig som den er fulltonende vakker».

Oslo Operafestival arrangeres fra 17. til 25. september.